Повязка хирургическая адгезивная Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Одесса
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
Аптека tas
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
В городах рядом
Мед-сервис
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
171.5 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Аптека
Чигирин, ул. Замковая, 90
323.5 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
Подорожник
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
353.3 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервис
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
386.7 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервис
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
393.3 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
D.s.
Деражня, ул. Мира, 49
393.4 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервис
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
393.5 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
D.s.
Деражня, ул. Подольская, 1
394.0 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 7,2 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
441.5 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
14,60
Экономия при брони: -4,81 грн
Undefined
Волочиск, ул. Независимости, 68
475.1 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
Мед-сервис
Берестин, ул. Полтавская, 91
478.3 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
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Аптека копейка
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
525.7 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
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11,06
Экономия при брони: -0,66 грн
Мед-сервис
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
578.7 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
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Аптека низких цен
Чугуев, ул. Торговая, 1
580.2 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 25 см №1
Iberhospitex S.A.
34,82
Экономия при брони: -2,08 грн