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Повязка хирургическая адгезивная Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Повязка хирургическая адгезивная Опер дрес (Bandage surgical adhesive Oper dres)
Харьков
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 25 см №1
Iberhospitex S.A.
34,52
Экономия при брони:
-1,78 грн
32,74
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Берестин, ул. Полтавская, 91
89.7 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
102.4 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
11,12
Экономия при брони:
-0,72 грн
10,40
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
190.7 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
191.4 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
194.3 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кременчуг, перек. Гранитная / Сущинского Данила, 8/2
228.1 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
11,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Чигирин, ул. Замковая, 90
277.6 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
11,20
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
412.0 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 10 см №1
Iberhospitex S.A.
14,60
Экономия при брони:
-4,81 грн
9,79
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
450.2 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
564.8 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
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Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
571.9 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
22,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Деражня, ул. Мира, 49
639.6 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
15,85
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 23:00
Деражня, ул. Подольская, 1
640.2 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 7,2 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
6,18
грн
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ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 5 см №1
Iberhospitex S.A.
7,51
грн
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ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 15 см №1
Iberhospitex S.A.
13,54
грн
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ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 20 см №1
Iberhospitex S.A.
18,62
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
699.9 км
ПОВЯЗКА ХИРУРГИЧЕСКАЯ АДГЕЗИВНАЯ OPER DRES ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДУШЕЧКИ 9 х 35 см №1
Iberhospitex S.A.
68,20
грн
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