Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты стерильныеБинт марлевый стерильный Славна Бинт марлевый стерильный Славна (301877) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 6,31 грн Без рецепта 1 шт от 6,31 грн 1 шт от 13,67 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 9 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Технокомплекс Фирма Форма выпуска 5 м х 10 см Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия бинты стерильные