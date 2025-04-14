Бинт марлевый стерильный Славна
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
10,96
Экономия при брони: -0,41 грн
В городах рядом
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, ул. Черниенко, 13
54.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
191.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,05
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Киевская, 60
226.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
252.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,64
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
282.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,17
Экономия при брони: -0,82 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Носовка, ул. Центральная, 33-В
346.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
416.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
8,29
Экономия при брони: -0,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
439.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,40
Экономия при брони: -1,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Голованевск, ул. Рыночная, 4
456.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
457.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,11
Экономия при брони: -0,76 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
472.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
492.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
560.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,62
Экономия при брони: -1,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
565.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
16,52
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пулины, ул. Независимости, 6-А
569.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 166/1
623.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма