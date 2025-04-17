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Бинт марлевый стерильный Славна
Бинт марлевый стерильный Славна
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Носовка, ул. Центральная, 33-В
65.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
9,94
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
126.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,26
Экономия при брони:
-0,91 грн
19,35
грн
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Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
8,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
131.9 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
11,21
Экономия при брони:
-0,66 грн
10,55
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Сосновского, 29
193.6 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
11,05
Экономия при брони:
-0,08 грн
10,97
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
206.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,17
Экономия при брони:
-0,82 грн
19,35
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 19
227.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
11,71
Экономия при брони:
-0,03 грн
11,68
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пулины, ул. Независимости, 6-А
240.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
11,10
Экономия при брони:
-0,70 грн
10,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
285.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
11,10
Экономия при брони:
-0,70 грн
10,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Киевская, 60
306.7 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
10,50
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 166/1
306.8 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
10,50
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
314.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,59
Экономия при брони:
-1,24 грн
19,35
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, ул. Черниенко, 13
332.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
10,73
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Голованевск, ул. Рыночная, 4
351.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
10,40
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется через 28 мин
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
363.1 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
7,40
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
372.2 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
8,80
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
380.5 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
11,03
Экономия при брони:
-0,48 грн
10,55
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
383.3 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
8,40
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
386.0 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 5 м х 10 см №1
Технокомплекс Фирма
10,40
Экономия при брони:
-0,10 грн
10,30
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
432.4 км
БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНЫЙ 7 м х 14 см №1
Технокомплекс Фирма
20,60
Экономия при брони:
-1,25 грн
19,35
грн
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