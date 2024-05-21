Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБандаж для беременных (Bondage pregnant) Бандаж для беременных (Bondage pregnant) (301253) - инструкция по применению Медицинские изделия Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 487,71 грн Без рецепта 1 шт от 487,71 грн 1 шт от 487,71 грн 1 шт от 487,71 грн В наличии в 78 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Долфи-Украина Форма выпуска 4510 Количество штук в упаковке 1 шт. Медицинские изделия Бандажи дородовые