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Бандаж для беременных (Bondage pregnant) (301253) - инструкция по применению Медицинские изделия

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Бандаж для беременных (Bondage pregnant)
Цена в городе Киев
от 487,71 грн
Без рецепта
1 шт от 487,71 грн 1 шт от 487,71 грн 1 шт от 487,71 грн
В наличии в 78 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
4510
Количество штук в упаковке
1 шт.
Медицинские изделия
Бандажи дородовые