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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер XL/XXL, №1 - Харьков (458374) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
818,26
Экономия: -49,51 грн
768,75 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -273,80 грн
553,20 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
870,39
Экономия: -82,38 грн
788,01 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
Всего: упаковка (1)
536,48 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, тупик Запорожский, 5
Всего: упаковка (1)
735,22 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
727,96
Экономия: -66,44 грн
661,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
849,70
Экономия: -138,63 грн
711,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1-Б
Всего: упаковка (1)
512,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
841,47
Экономия: -75,02 грн
766,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
724,79
Экономия: -66,08 грн
658,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
532,85 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
571,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
811,96
Экономия: -80,97 грн
730,99 грн