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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер M/L, №1 - Харьков (458373) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (2)
674,51 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, ул. Благовещенская, 13
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, м-н 1-й, 23
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 24
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -73,90 грн
658,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Магдалиновка, ул. Центральная, 14
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Черкасское, ул. Лесная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Маяковского, 19
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -73,90 грн
658,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (1)
758,93
Экономия: -91,93 грн
667,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 145
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 40-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -73,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -73,90 грн
658,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 36
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 18:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн