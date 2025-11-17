Киев
О товаре
Цены
иглы для шприц-ручек
Игла Novofine
2 препарата
Найти в аптеках
Сортировка:
По популярности
Фильтр
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G
№100
Novo Nordisk
от
602,64
грн
в 124 аптеках
Найти в аптеках
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G
№1
Novo Nordisk
Нет в наличии
Найти в аптеках
Количество штук в упаковке
1
100
Цены в
Киев
от
602,64
грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Novo Nordisk
Медицинские изделия
иглы для шприц-ручек
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
100 шт.
Найдите Игла Novofine в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню