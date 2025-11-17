иглы для шприц-ручек

Игла Novofine

2 препаратаНайти в аптеках
Сортировка: По популярности
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G
№100
Novo Nordisk
от 602,64 грн
в 124 аптеках
Найти в аптеках
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G
№1
Novo Nordisk
Нет в наличии
Цены в Киев
от 602,64 грн
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Novo Nordisk
Медицинские изделия
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
100 шт.