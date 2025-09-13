Киев
О товаре
Цены
Игла Novofine
Игла Novofine
Запорожье
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 67 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 16:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 14:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
692,30
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
350,00
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
821,05
Экономия при брони:
-202,99 грн
618,06
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 17:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 16:00
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
7,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 20:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
700,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 16:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 15:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 17:00
Народная аптека
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 18:00
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
738,10
грн
Забрать 16.09 после 16:00
Элитфарм
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
700,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню