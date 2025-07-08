Игла Novofine

Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
371,57
Экономия при брони: -19,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
719,48
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
127,48
Экономия при брони: -6,34 грн
1 социальна аптека
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
2.8 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
426,44
Экономия при брони: -57,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
798,68
Экономия при брони: -94,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
118,20
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
667,85
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
784,62
Экономия при брони: -36,24 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
493,83
Экономия при брони: -31,16 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
803,78
Экономия при брони: -45,36 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
800,00
Экономия при брони: -150,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
510,01
Экономия при брони: -11,99 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
14.3 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
795,87
Экономия при брони: -47,43 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
14.3 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
796,48
Экономия при брони: -38,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
786,23
Экономия при брони: -38,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
381,60
Экономия при брони: -22,21 грн
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Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
83.9 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
700,00
Экономия при брони: -60,00 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk
84,00
Экономия при брони: -7,20 грн
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 79
103.6 км
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G №100
Novo Nordisk