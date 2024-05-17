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Бетаргин® раствор для перорального применения стик 10 мл, №20 - Одесса (333661) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 348 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
745,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), стик (18)
1032,60
Экономия: -328,60 грн
704,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: раствор для перорального применения (13)
815,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: стик (18)
847,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4), стик (8)
768,53
Экономия: -48,59 грн
719,94 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
817,70 грн
Мелисса
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
820,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
820,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 34 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
827,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
716,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (4), стик (17)
872,94
Экономия: -164,75 грн
708,19 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (3)
772,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
745,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (4), стик (10)
802,84
Экономия: -94,65 грн
708,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (3)
884,99
Экономия: -167,73 грн
717,26 грн
Софья
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Открыто Закроется через 34 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
820,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2), стик (7)
755,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
745,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
781,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
850,90
Экономия: -87,90 грн
763,00 грн