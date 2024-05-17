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Артижель раствор для перорального применения саше 10 мл, №20 - Одесса (457574) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
314,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1), саше (5)
493,30
Экономия: -192,00 грн
301,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: саше (10)
355,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), саше (10)
329,60
Экономия: -9,60 грн
320,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
359,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 35 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (2)
326,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
376,04
Экономия: -69,61 грн
306,43 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: раствор для перорального применения (10)
317,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
308,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
335,03
Экономия: -28,60 грн
306,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
392,99
Экономия: -90,36 грн
302,63 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
314,60 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), саше (16)
339,63
Экономия: -36,68 грн
302,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
362,44
Экономия: -56,01 грн
306,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
320,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2), саше (10)
355,62
Экономия: -53,25 грн
302,37 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
309,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3), саше (14)
338,94
Экономия: -38,32 грн
300,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
296,48 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (4)
296,76 грн