Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАСКОРВИТА МАКСЦены в аптеках

АСКОРВИТА МАКС таблетки, №30 - Запорожье (672736) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
239,61
Экономия: -35,51 грн
204,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
221,93
Экономия: -17,83 грн
204,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
234,99
Экономия: -42,30 грн
192,69 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
224,00
Экономия: -29,20 грн
194,80 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
204,10 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
223,99
Экономия: -31,30 грн
192,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
225,71
Экономия: -22,76 грн
202,95 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
219,12
Экономия: -39,12 грн
180,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
204,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
204,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
204,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
204,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
204,10 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
204,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
223,66
Экономия: -28,69 грн
194,97 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
204,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
204,10 грн