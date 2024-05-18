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БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ капсулы 570 мг, №60 - Запорожье (403021) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
249,69
Экономия: -27,02 грн
222,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
295,76
Экономия: -55,52 грн
240,24 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
241,99
Экономия: -42,89 грн
199,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
238,00
Экономия: -30,00 грн
208,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
211,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
300,59
Экономия: -60,35 грн
240,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
300,79
Экономия: -60,55 грн
240,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
229,08
Экономия: -19,05 грн
210,03 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
211,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
249,06
Экономия: -40,12 грн
208,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
223,17
Экономия: -11,37 грн
211,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
253,12
Экономия: -44,18 грн
208,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
265,46
Экономия: -15,80 грн
249,66 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
211,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
243,62
Экономия: -23,11 грн
220,51 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
211,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (25)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
211,20 грн