Киев
Производители на букву “F”
F. Trenka
8 препаратов
8 препаратов
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Полное название
Официальныйный дистрибьютор - ООО "Фармпланета":
Адрес
03148, Киев, ул. Картвелишвили, 7/2
Телефон
(044) 391-54-79
Электронная почта
[email protected]
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Деклиманс
Капсулы №30
Новалик-Фарм
от
442,14
грн
в 455 аптеках
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Трибустим
Капсулы 350 мг №60
Новалик-Фарм
от
731,56
грн
в 338 аптеках
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БЕТА-ИММУН ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Капсулы 320 мг №30
Новалик-Фарм
от
356,22
грн
в 319 аптеках
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Венода
Капсулы 290 мг №60
Новалик-Фарм
Нет в наличии
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Дентинокс-гель Н
Гель для десен туба 10 г №1
Dentinox
Нет в наличии
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ИММУН 44
Капсулы №30
Vis Vitalis
Нет в наличии
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ИММУН 44
Капсулы №60
Vis Vitalis
Нет в наличии
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Ситопростат
Капсулы 330 мг №60
Новалик-Фарм
Нет в наличии
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