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БЕТА-ИММУН ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ капсулы 320 мг, №30 - Киев (293862) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
384,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
399,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
388,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
384,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
398,82 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5), капсулы (1)
399,12 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
402,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
384,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: капсулы (10)
446,20
Экономия: -72,07 грн
374,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: капсулы (20)
425,84
Экономия: -51,71 грн
374,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
384,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
384,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
384,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (157)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
384,70 грн