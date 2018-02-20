Киев
Производители на букву “B”
Biologische Heilmittel Heel
82 препарата
82 препарата
Показать контакты
Полное название
Производитель: "Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ" (Баден-Баден, Германия) Импортер: ООО "КАСКАД МЕДИКАЛ РЕГИОНЫ"
Адрес
03124, г. Киев, ул. Николая Василенко, 7
Телефон
(044) 451-92-91
Электронная почта
[email protected]
Сортировка:
По популярности
Энгистол
Таблетки контейнер №50
Heel
от
385,10
грн
в 1147 аптеках
Найти в аптеках
Лимфомиозот
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от
527,00
грн
в 1147 аптеках
Найти в аптеках
Вибуркол
Суппозитории №12
Heel
от
387,40
грн
в 1142 аптеках
Найти в аптеках
Траумель С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
875,00
грн
в 1132 аптеках
Найти в аптеках
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
от
535,50
грн
в 1097 аптеках
Найти в аптеках
Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от
346,90
грн
в 1097 аптеках
Найти в аптеках
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
от
541,40
грн
в 1090 аптеках
Найти в аптеках
Лимфомиозот Н
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от
539,75
грн
в 976 аптеках
Найти в аптеках
Окулохеель
Капли глазные капсулы полиэтиленовые 0.45 мл №15
Heel
от
520,26
грн
в 894 аптеках
Найти в аптеках
Дискус Композитум
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
1384,00
грн
в 893 аптеках
Найти в аптеках
Цель Т
Раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Heel
от
1833,53
грн
в 887 аптеках
Найти в аптеках
Вертигохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от
522,20
грн
в 883 аптеках
Найти в аптеках
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
от
362,90
грн
в 872 аптеках
Найти в аптеках
Ангин-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от
221,60
грн
в 812 аптеках
Найти в аптеках
Эхинацея Композитум С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
935,50
грн
в 793 аптеках
Найти в аптеках
Эуфорбиум Композитум Назентропфен С
Спрей назальный распылитель 20 мл №1
Heel
от
466,10
грн
в 791 аптеке
Найти в аптеках
Церебрум Композитум Н
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
1327,68
грн
в 766 аптеках
Найти в аптеках
Энгистол
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от
594,50
грн
в 738 аптеках
Найти в аптеках
Гинекохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от
508,87
грн
в 639 аптеках
Найти в аптеках
Мукоза Композитум
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от
1201,00
грн
в 639 аптеках
Найти в аптеках
1
2
3
4
5
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню