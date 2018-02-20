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Производители на букву “B”

Biologische Heilmittel Heel82 препарата

82 препарата
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Энгистол
Энгистол
Таблетки контейнер №50
Heel
от 385,10 грн
в 1147 аптеках
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Лимфомиозот
Лимфомиозот
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от 527,00 грн
в 1147 аптеках
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Вибуркол
Вибуркол
Суппозитории №12
Heel
от 387,40 грн
в 1142 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 875,00 грн
в 1132 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
от 535,50 грн
в 1097 аптеках
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Траумель С
Траумель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от 346,90 грн
в 1097 аптеках
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Траумель С гель
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
от 541,40 грн
в 1090 аптеках
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Лимфомиозот Н
Лимфомиозот Н
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от 539,75 грн
в 976 аптеках
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Окулохеель
Окулохеель
Капли глазные капсулы полиэтиленовые 0.45 мл №15
Heel
от 520,26 грн
в 894 аптеках
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Дискус Композитум
Дискус Композитум
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 1384,00 грн
в 893 аптеках
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Цель Т
Цель Т
Раствор для инъекций ампула 2 мл №10
Heel
от 1833,53 грн
в 887 аптеках
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Вертигохеель
Вертигохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от 522,20 грн
в 883 аптеках
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Нервохеель
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
от 362,90 грн
в 872 аптеках
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Ангин-Хеель С
Ангин-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
от 221,60 грн
в 812 аптеках
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Эхинацея Композитум С
Эхинацея Композитум С
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 935,50 грн
в 793 аптеках
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Эуфорбиум Композитум Назентропфен С
Эуфорбиум Композитум Назентропфен С
Спрей назальный распылитель 20 мл №1
Heel
от 466,10 грн
в 791 аптеке
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Церебрум Композитум Н
Церебрум Композитум Н
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 1327,68 грн
в 766 аптеках
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Энгистол
Энгистол
Раствор для инъекций ампула 1.1 мл №5
Heel
от 594,50 грн
в 738 аптеках
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Гинекохеель
Гинекохеель
Капли оральные флакон-капельница 30 мл №1
Heel
от 508,87 грн
в 639 аптеках
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Мукоза Композитум
Мукоза Композитум
Раствор для инъекций ампула 2.2 мл №5
Heel
от 1201,00 грн
в 639 аптеках
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