фармакодинамика

Механизм действия . Цефуроксима аксетил гидролизуется ферментами эстеразы до активного антибиотика цефуроксима. Цефуроксим угнетает синтез клеточной оболочки микроорганизмов путем прикрепления к пенициллин-связывающим белкам (ПСБ). Это приводит к прерыванию биосинтеза клеточной стенки (пептидогликана), что вызывает лизис и гибель бактериальных клеток.

Механизм резистентности . Резистентность к цефуроксиму может быть связана с одним или несколькими из следующих процессов:

— гидролиз β-лактамаз, в том числе (но не только) с помощью расширенного спектра β-лактамаз (ESBLs) и AmpC-ферментов, которые могут быть индуцированными или стабильно активированными в определенных аэробных грамотрицательных видах бактерий;

— снижение сродства ПСБ для цефуроксима;

— внешняя мембранная непроницаемость, которая ограничивает доступ цефуроксима к ПСБ у грамотрицательных бактерий;

— бактериальные эфлюксные насосные системы.

Ожидается, что микроорганизмы, которые приобрели резистентность к другим инъекционным формам цефалоспоринов, будут устойчивы к цефуроксиму.

В зависимости от механизма резистентности микроорганизмы с приобретенной резистентностью к пенициллину могут демонстрировать снижение чувствительности или резистентность к цефуроксиму.

Предельные концентрации цефуроксима аксетила . Предельные минимальные подавляющие концентрации (МПК) цефуроксима, значения которых основывается на определении бактериального роста в соответствии со стандартами Европейского комитета по определению чувствительности к антибиотикам (EUCAST), представлены в табл. 1.

Таблица 1





Бактерии МПК (мг/мл) Чувствительные Нечувствительные Enterobacteriaceae1,2 ≤ 8 > 8 Staphylococcus spp. Примечание3 Примечание3 Streptococcus A, B, C і G Примечание4 Примечание4 Streptococcus рneumoniaе ≤0,25 >0,5 Moraxella catarrhalis ≤0,125 >4 Haemophilus influenzae ≤0,125 >1 Невидовые, связанные с предельными значениями1 НД5 НД5



1Предельные концентрации цефалоспоринов для Enterobacteriaceae выявляют все клинически важные механизмы резистентности (включая ESBL и косвенные AmpC плазмиды). Некоторые штаммы, продуцирующие β-лактамазы, являются чувствительными или имеют промежуточную чувствительность к цефалоспоринам 3-го или 4-го поколения с этими предельными концентрациями и должны быть представлены, как определено, то есть наличие или отсутствие ESBL само по себе не влияет на категоризацию чувствительности. Во многих регионах выявления и характеристики ESBL рекомендуются или являются обязательными с целью борьбы с инфекцией.

2Только неосложненные инфекции мочевыводящих путей (цистит) (см. ПОКАЗАНИЯ).

3Чувствительность стафилококков к цефалоспоринам обусловлена чувствительностью к метициллину за исключением цефтазидима, цефиксима и цефтибутена, которые не имеют предельных концентраций и их не следует применять для лечения стафилококковой инфекции.

4β-Лактамная чувствительность β-гемолитических стрептококков группы А, В, С и G обусловлена чувствительностью к пенициллину.

5Недостаточно данных, подтверждающих, что указанные штаммы являются хорошей мишенью для терапии препаратом. МПК с уточнениями, но безотносительно к чувствительным или нечувствительным микроорганизмам.

Микробиологическая чувствительность . Приобретенная резистентность к антибиотику отличается в разных регионах и со временем, а для отдельных штаммов может отличаться существенно. При необходимости желательно обратиться к местным данным по чувствительности к антибиотику, особенно при лечении тяжелых инфекций. Цефуроксим обычно имеет высокую активность в отношении таких микроорганизмов in vitro (табл. 2).

Таблица 2





Чувствительные микроорганизмы Грамположительные аэробы:

Staphylococcus aureus (метициллинчувствительные)*

Коагулазонегативный стафилококк (метициллинчувствительные)

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae Грамотрицательные аэробы:

Haemophilus influenzae

Нaemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis Спирохеты:

Вorrelia burgdorferi Микроорганизмы, для которых приобретенная резисентность может составлять проблему Грамположительные аэробы:

Streptococcus pneumoniae Грамотрицательные аэробы:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

штаммы Proteus (другие, чем P. vulgaris)

штаммы Providencia Грамположительные анаэробы:

штаммы Peptostreptococcus

штаммы Propionibacterium Грамотрицательные анаэробы:

штаммы Fusobacterium

штаммы Bacteroides Резистентные микроорганизмы Грамположительные аэробы:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium Грамотрицательные аэробы:

штаммы Acinetobacter.

штаммы Campylobacter

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens Грамотрицательные анаэробы:

Bacteroides fragilis Другие:

штаммы Chlamydia

штаммы Mycoplasma

штаммы Legionella