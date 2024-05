фармакодинамика. Диклофенак-Тева — нестероидный препарат с выраженными обезболивающими/противовоспалительными свойствами, ингибирует ЦОГ. Диклофенак натрия in vitro в концентрациях, эквивалентных достигнутым у человека, не угнетают биосинтез протеогликанов хрящевой ткани у человека. Если препарат применяют для купирования послеоперационной боли одновременно с опиоидами, он существенно уменьшает потребность в опиоидах.

Фармакокинетика. Абсорбция. После введения 75 мг диклофенака путем в/м инъекции абсорбция начинается немедленно, а средняя C max в плазме крови, составляющая ≈2,558±0,968 мкг/мл (2,5 мкг/мл = 8 мкмоль/л), достигается примерно через 20 мин. Объем абсорбции линейно пропорционален дозе.

В случае, когда 75 мг диклофенака вводят путем в/в инфузии в течение 2 ч, средняя C max в плазме крови составляет примерно 1,875±0,436 мкг/мл (1,9 мкг/мл = 5,9 мкмоль/л). Более короткое время инфузии ведет к более высокой C max в плазме крови, тогда как более длительные инфузии приводят к плато концентрации, пропорциональной показателю инфузии после 3–4 ч. В отличие от соответствующих результатов перорального применения, в случае применения препарата в виде суппозиториев или в/м введения концентрация в плазме крови быстро снижается сразу после достижения максимальных уровней.

Биодоступность. AUC после в/м или в/в введения приблизительно вдвое больше, чем после перорального или ректального введения, потому что этот путь позволяет избежать метаболизма первого прохождения через печень.

Распределение. 99,7% диклофенака связывается с белками, в основном с альбумином (99,4%).

Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где C max устанавливается через 2–4 ч после достижения пикового значения в плазме крови. Ожидаемый T ½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения C max в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальний жидкости превышает этот показатель в плазме крови и остается выше в течение 12 ч.

Диклофенак выявлен в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной женщины, кормящей грудью. Предполагаемое количество препарата, который попадает в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно 0,03 мг/кг/сут.

Метаболизм. Биотрансформация диклофенака происходит частично путем глюкуронизации интактной молекулы, но в основном путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большинство из которых превращаются в конъюгат глюкуронида. Два из этих фенольных метаболитов являются биологически активными, однако их действие выражено значительно меньше, чем у диклофенака.

Выведение. Общий системный клиренс диклофенака в плазме крови составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ±SD). Конечный T ½ из плазмы крови достигает 1–2 ч. Четыре метаболита, включая два активных, также имеют короткий T ½ из плазмы крови — 1–3 ч.

Примерно 60% введенной дозы выводится с мочой в виде глюкуронидного конъюгата интактной молекулы и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуронидные конъюгаты. Менее чем 1% выводится в виде неизмененного вещества. Остатки дозы элиминируются в виде метаболитов с калом.

Специальные группы пациентов. Пожилые пациенты. Разницы в абсорбции, метаболизме или экскреции препарата в зависимости от возраста пациента не отмечалось, кроме того, что у 5 пациентов пожилого возраста 15-минутная в/в инфузия привела к концентрации в плазме крови на 50% выше по сравнению с таковой у молодых здоровых добровольцев.

Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушением функции почек при соблюдении режима обычного дозирования можно не ожидать накопления неизмененного активного вещества, исходя из кинетики препарата после однократного применения. При условии клиренса креатинина <10 мл/мин уровни гидроксиметаболитов в плазме крови приблизительно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако метаболиты окончательно выводятся с желчью.

Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени кинетика и метаболизм диклофенака такие же, как и у пациентов без заболевания печени.