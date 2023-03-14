Диклофенак-Тева (Diclofenac-Teva) (-7778) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклофенак-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклофенак-Тева — нестероидный препарат с выраженными обезболивающими/противовоспалительными свойствами, ингибирует ЦОГ. Диклофенак натрия in vitro в концентрациях, эквивалентных достигнутым у человека, не угнетают биосинтез протеогликанов хрящевой ткани у человека. Если препарат применяют для купирования послеоперационной боли одновременно с опиоидами, он существенно уменьшает потребность в опиоидах.
Фармакокинетика. Абсорбция. После введения 75 мг диклофенака путем в/м инъекции абсорбция начинается немедленно, а средняя Cmax в плазме крови, составляющая ≈2,558±0,968 мкг/мл (2,5 мкг/мл = 8 мкмоль/л), достигается примерно через 20 мин. Объем абсорбции линейно пропорционален дозе.
В случае, когда 75 мг диклофенака вводят путем в/в инфузии в течение 2 ч, средняя Cmax в плазме крови составляет примерно 1,875±0,436 мкг/мл (1,9 мкг/мл = 5,9 мкмоль/л). Более короткое время инфузии ведет к более высокой Cmax в плазме крови, тогда как более длительные инфузии приводят к плато концентрации, пропорциональной показателю инфузии после 3–4 ч. В отличие от соответствующих результатов перорального применения, в случае применения препарата в виде суппозиториев или в/м введения концентрация в плазме крови быстро снижается сразу после достижения максимальных уровней.
Биодоступность. AUC после в/м или в/в введения приблизительно вдвое больше, чем после перорального или ректального введения, потому что этот путь позволяет избежать метаболизма первого прохождения через печень.
Распределение. 99,7% диклофенака связывается с белками, в основном с альбумином (99,4%).
Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где Cmax устанавливается через 2–4 ч после достижения пикового значения в плазме крови. Ожидаемый T½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения Cmax в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальний жидкости превышает этот показатель в плазме крови и остается выше в течение 12 ч.
Диклофенак выявлен в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной женщины, кормящей грудью. Предполагаемое количество препарата, который попадает в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно 0,03 мг/кг/сут.
Метаболизм. Биотрансформация диклофенака происходит частично путем глюкуронизации интактной молекулы, но в основном путем однократного и многократного гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов, большинство из которых превращаются в конъюгат глюкуронида. Два из этих фенольных метаболитов являются биологически активными, однако их действие выражено значительно меньше, чем у диклофенака.
Выведение. Общий системный клиренс диклофенака в плазме крови составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ±SD). Конечный T½ из плазмы крови достигает 1–2 ч. Четыре метаболита, включая два активных, также имеют короткий T½ из плазмы крови — 1–3 ч.
Примерно 60% введенной дозы выводится с мочой в виде глюкуронидного конъюгата интактной молекулы и в виде метаболитов, большинство из которых также превращается в глюкуронидные конъюгаты. Менее чем 1% выводится в виде неизмененного вещества. Остатки дозы элиминируются в виде метаболитов с калом.
Специальные группы пациентов. Пожилые пациенты. Разницы в абсорбции, метаболизме или экскреции препарата в зависимости от возраста пациента не отмечалось, кроме того, что у 5 пациентов пожилого возраста 15-минутная в/в инфузия привела к концентрации в плазме крови на 50% выше по сравнению с таковой у молодых здоровых добровольцев.
Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушением функции почек при соблюдении режима обычного дозирования можно не ожидать накопления неизмененного активного вещества, исходя из кинетики препарата после однократного применения. При условии клиренса креатинина <10 мл/мин уровни гидроксиметаболитов в плазме крови приблизительно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако метаболиты окончательно выводятся с желчью.
Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени кинетика и метаболизм диклофенака такие же, как и у пациентов без заболевания печени.
Показания Диклофенак-Тева
при в/м введении:
- воспалительные и дегенеративные формы ревматизма, ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, остеоартрита, спондилоартрита, вертебрального болевого синдрома, внесуставного ревматизма;
- острые приступы подагры;
- почечная и печеночная колики;
- боль и отеки после травм и операций;
- тяжелые приступы мигрени.
В виде в/в инфузий: лечение или профилактика послеоперационной боли.
Применение Диклофенак-Тева
препарат следует применять в минимально эффективных дозах в течение наиболее короткого периода, учитывая цель лечения для каждого отдельного пациента.
Взрослые. Диклофенак натрия, р-р для инъекций, не применять >2 сут. В случае необходимости лечение можно продолжить таблетками или суппозиториями диклофенака натрия.
В/м инъекция. Для предупреждения повреждения нервных или других тканей в месте в/м инъекции необходимо соблюдать следующие правила.
Доза обычно составляет 75 мг (1 ампула), которую вводят путем глубокой инъекции в верхний наружный квадрант большой ягодичной мышцы. В тяжелых случаях (например колики) суточную дозу можно повысить до двух инъекций по 75 мг, между которыми соблюдают интервал в несколько часов (по одной инъекции в каждую ягодицу). В качестве альтернативы 75 мг р-ра для инъекций можно комбинировать с другими лекарственными формами препарата диклофенака натрия (например таблетками, суппозиториями) до общей максимальной суточной дозы 150 мг.
В условиях приступа мигрени клинический опыт ограничен случаями с начальным применением 1 ампулы 75 мг, дозу вводят по возможности сразу же после применения суппозиториев по 100 мг в тот же день (при необходимости). Общая суточная доза не должна превышать 175 мг в 1-е сутки.
Доступные данные по применению диклофенака натрия для лечения приступов мигрени >1 сут отсутствуют.
В/в инфузии. Непосредственно перед началом в/в инфузии диклофенак натрия следует развести в 100–500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 5% р-ра глюкозы. Использовать можно только прозрачные р-ры.
Диклофенак натрия, р-р для инъекций, не следует вводить в виде в/в болюсной инъекции.
Рекомендуемые альтернативные режимы дозирования Диклофенака натрия, р-ра для инъекций:
- для лечения умеренной и тяжелой послеоперационной боли: 75 мг необходимо вводить непрерывно в течение от 30 мин до 2 ч; в случае необходимости лечение можно повторить через 4–6 ч, но доза не должна превышать 150 мг/сут;
- для профилактики послеоперационной боли: через 15 мин–1 ч после хирургического вмешательства необходимо ввести нагрузочную дозу 25–50 мг, после этого необходимо применить непрерывную инфузию ≈5 мг/ч вплоть до максимальной суточной дозы 150 мг.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется, но из-за возможного появления побочных реакций необходимо особо тщательно наблюдать пациентов пожилого возраста.
Рекомендуемая максимальная суточная доза диклофенака натрия составляет 150 мг.
Противопоказания
- известная гиперчувствительность к действующему веществу или любому компоненту препарата;
- кровотечение или перфорация ЖКТ в анамнезе, связанная с предыдущим лечением НПВП;
- активная форма язвы/кровотечения или рецидивирующая язва/кровотечение в анамнезе (≥2 отдельных эпизодов диагностированной язвы или кровотечения);
- III триместр беременности;
- как и другие НПВП, диклофенак также противопоказан пациентам, у которых применение ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП провоцирует приступы БА, ангионевротического отека, крапивницы или острого ринита;
- воспалительные заболевания кишечника (например болезнь Крона или язвенный колит);
- печеночная недостаточность;
- почечная недостаточность;
- застойная сердечная недостаточность (NYHA II–IV);
- высокий риск развития послеоперационных кровотечений, несвертывания крови, нарушений гемостаза, гемопоэтических нарушений или цереброваскулярных кровотечений;
- лечение периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или использовании аппарата искусственного кровообращения);
- ИБС у пациентов, имеющих стенокардию, перенесенный инфаркт миокарда;
- цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или имеющих эпизоды транзиторных ишемических атак;
- заболевания периферических артерий.
В данной лекарственной форме препарат противопоказан детям.
Только для в/в применения:
- одновременное применение НПВП или антикоагулянта (в том числе низких доз гепарина);
- наличие в анамнезе геморрагического диатеза, подтвержденное или подозреваемое цереброваскулярное кровотечение в анамнезе;
- оперативные вмешательства, связанные с высоким риском кровотечения;
- БА в анамнезе;
- умеренное или тяжелое нарушение функции почек (креатинин в плазме крови >160 мкмоль/л);
- гиповолемия или обезвоживание по любой причине.
Побочные эффекты
побочные реакции на препарат указаны в соответствии с частотой: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (нельзя оценить по имеющимся данным).
Представленные ниже побочные эффекты включают такие, которые связаны с введением диклофенака натрия в условиях краткосрочного и долгосрочного применения.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — тромбоцитопения, лейкопения, анемия (включая гемолитическую и апластическую анемию), агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: редко — гиперчувствительность, анафилактическая и анафилактоидная реакции (включая гипотензию и шок); очень редко — ангионевротический отек (включая отек лица).
Психические расстройства: очень редко — дезориентация, депрессия, бессонница, ночные кошмары, раздражительность, психические расстройства.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; редко — сонливость, утомляемость; очень редко — парестезия, нарушение памяти, судороги, тревожность, тремор, асептический менингит, нарушение вкуса, инсульт; частота неизвестна — спутанность сознания, галлюцинации, нарушения чувствительности, общее недомогание.
Со стороны органа зрения: очень редко — нарушение зрения, затуманивание зрения, диплопия; частота неизвестна — неврит зрительного нерва.
Со стороны органов слуха и лабиринта: часто — вертиго; очень редко — звон в ушах, нарушение слуха.
Со стороны сердца: очень редко — ощущение сердцебиения, боль в груди, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда.
Со стороны сосудистой системы: очень редко — АГ, артериальная гипотензия, васкулит.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: редко — БА (включая диспноэ), бронхоспазм; очень редко — пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, диарея, диспепсия, абдоминальная боль, метеоризм, анорексия; редко — гастрит, желудочно-кишечные кровотечения, рвота с примесями крови, геморрагическая диарея, мелена, язва желудка или кишечника с кровотечением или без него или с перфорацией (иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста); очень редко — колит (включая геморрагический колит и обострение язвенного колита или болезни Крона), запор, стоматит (в том числе язвенный стоматит), глоссит, нарушения со стороны пищевода, мембранные стриктуры кишечника, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня трансаминаз, редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко — фульминантный гепатит, гепатонекроз, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь; редко — крапивница; очень редко — буллезная сыпь, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный дерматит, выпадение волос, фотосенсибилизация, пурпура, аллергическая пурпура, зуд.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — ОПН, гематурия, протеинурия, нефротический синдром, интерстициальный нефрит, почечный папиллярный некроз.
Общие нарушения и нарушения в месте введения препарата: часто — реакция в месте инъекции, боль, уплотнение; редко — отек, некроз в месте инъекции; очень редко — абсцесс в месте инъекции.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: очень редко — импотенция.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта), связанных с применением диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг/сут) и при длительном применении.
Особые указания
общие рекомендации. Нежелательные эффекты можно уменьшить путем применения минимально эффективной дозы в течение наиболее короткого возможного срока, необходимого для контроля симптомов.
Следует избегать применения препарата Диклофенак-Тева с системными НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия какой-либо синергической пользы и возможности развития дополнительных побочных эффектов.
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам пожилого возраста. В частности, для пациентов пожилого возраста со слабым здоровьем и для пациентов с низким показателем массы тела рекомендуется применять минимальные эффективные дозы.
Как и при применении других НПВП, без предварительной экспозиции диклофенака могут также возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные.
Диклофенак натрия благодаря своим фармакодинамическим свойствам может маскировать признаки и симптомы инфекции.
Влияние на пищеварительную систему. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), образования язвы или перфораций, которые могут быть летальными и возникать в любое время в процессе лечения как с предупредительными симптомами, так и без них, а также при наличии в анамнезе серьезных явлений со стороны ЖКТ. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, получающих диклофенак, наблюдаются желудочно-кишечные кровотечения или образование язвы, применение препарата необходимо прекратить.
Как и при применении всех НПВП, включая диклофенак, необходимо тщательное медицинское наблюдение; особую осторожность следует проявлять при назначении диклофенака пациентам с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны ЖКТ, или с наличием язвы желудка или кишечника, кровотечения или перфорации в анамнезе. Риск желудочно-кишечных кровотечений, образования язв или перфораций выше при увеличении дозы НПВП, включая диклофенак, а также у пациентов с наличием в анамнезе язвы, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации.
У пациентов пожилого возраста отмечается повышенная частота нежелательных реакций при применении НПВП, особенно таких, как желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.
Чтобы снизить риск токсического воздействия на пищеварительную систему у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста лечение начинают и поддерживают минимальными эффективными дозами.
Для таких пациентов, а также больных, которым требуется сочетанное применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые, вероятно, повышают риск нежелательного действия на пищеварительную систему, следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных лекарственных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола).
Пациенты с наличием желудочно-кишечной токсичности в анамнезе, особенно лица пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечном кровотечении). Предостережения также нужны для больных, получающих сочетанную терапию препаратами, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, такими как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.
Влияние на печень. При приеме препарата пациентами с нарушением функции печени необходимо тщательное медицинское наблюдение, поскольку их состояние может обостриться. Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, уровень одного и более печеночных ферментов может повышаться. Во время долгосрочного лечения препаратом Диклофенак-Тева в качестве меры предосторожности необходим регулярный контроль функции печени.
Если нарушения функции печени сохраняются или ухудшаются, если клинические признаки или симптомы могут быть связаны с прогрессирующими заболеваниями печени либо если отмечаются другие проявления (например эозинофилия, сыпь), применение препарата Диклофенак-Тева следует прекратить.
Течение заболеваний, таких как гепатиты, может проходить без продромальных симптомов.
Осторожность необходима в случае, если Диклофенак-Тева применяют у пациентов с печеночной порфирией, из-за вероятности провокации приступа.
Влияние на почки. Поскольку при лечении НПВП, включая диклофенак, зафиксированы задержка жидкости и отеки, особое внимание следует уделить больным с нарушением функции сердца или почек, АГ в анамнезе, больным пожилого возраста, больным, получающим сопутствующую терапию диуретиками или препаратами, существенно влияющими на функцию почек, и пациентам с существенным снижением внеклеточного объема жидкости по какой-либо причине, например до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно обусловливает возвращение к состоянию, предшествовавшему лечению.
Воздействие на кожу. В связи с применением НПВП, включая диклофенак натрия, крайне редко регистрировали серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальными), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наиболее высокий риск развития этих реакций отмечается в начале курса терапии, в большинстве случаев — в течение первого месяца лечения. Применение препарата Диклофенак-Тева необходимо прекратить при первом появлении кожной сыпи, поражений слизистой оболочки или любых других признаков повышенной чувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может наблюдаться повышенный риск развития асептического менингита.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска сердечно-сосудистых явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения, его следует применять в течение минимального возможного периода и в наименьшей эффективной дозе.
Следует периодически пересматривать потребность пациента в диклофенаке натрия для уменьшения выраженности симптомов и наблюдать за ответом на терапию. С осторожностью применять у пациентов в возрасте ≥65 лет.
Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего мониторинга и предоставления рекомендаций, поскольку в связи с применением НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) в течение длительного времени, может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта).
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, стабильной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью назначать диклофенак не рекомендуется, при необходимости применение возможно только после тщательной оценки соотношения риск/польза лишь в дозе не более 100 мг/сут. Аналогичную оценку следует провести перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых явлений (например АГ, гиперлипидемией, сахарным диабетом и курением).
Пациенты должны быть проинформированы о возможности возникновения серьезных случаев (боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут произойти в любое время. При этом нужно немедленно обратиться к врачу.
Влияние на гематологические показатели. При длительном применении препарата, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг анализа крови. Как и другие НПВП, Диклофенак-Тева может временно угнетать агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать больных с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.
БА в анамнезе. У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, пациентов с отеком слизистой оболочки носа (назальными полипами), ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно связанными с аллергическими, аналогичными ринитам симптомами) чаще, чем у других, возникают реакции на НПВП, похожие на обострение БА (так называемая непереносимость анальгетиков/анальгетическая астма), отек Квинке или крапивница. В связи с этим таким пациентам рекомендованы специальные меры предосторожности (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается больных с аллергией на другие вещества, проявляющейся кожными реакциями, зудом или крапивницей.
Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия может спровоцировать развитие бронхоспазма у пациентов с БА или у пациентов с БА в анамнезе.
Фертильность у женщин. Применение препарата Диклофенак-Тева может привести к нарушению фертильности у женщин и не рекомендуется женщинам, которые стремятся забеременеть. Следует рассмотреть вопрос об отмене препарата у женщин, которые могут иметь трудности с зачатием или проходящих обследование по поводу бесплодия.
В/м инъекции. Необходимо четко соблюдать инструкции относительно инъекций для предупреждения нежелательных явлений в месте инъекции, которые могут привести к мышечной слабости, параличу мышц, гипестезии и некрозу в месте инъекции.
Дети. Диклофенак в форме р-ра для инъекций не следует назначать недоношенным детям или новорожденным. Применение бензилового спирта может привести к токсической и анафилактоидной реакции у детей в возрасте до 3 лет.
Беременность. В I и II триместр беременности препарат Диклофенак-Тева можно назначать только в случае превышения ожидаемой пользы для матери над потенциальным риском для плода, только в минимальной эффективной дозе. Длительность лечения должна быть настолько короткой, насколько это возможно.
Как и другие НПВП, препарат противопоказан в III триместр беременности (возможно угнетение сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода).
Ингибирование синтеза простагландинов может отрицательно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и/или риске развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков повышается с менее чем 1% до примерно 1,5%.
Не исключено, что риск повышается с дозой и продолжительностью лечения. Показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальности эмбриона/плода.
Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если Диклофенак-Тева применяют у женщин, стремящихся забеременеть, или в I триместр беременности, доза препарата должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.
Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом.
Влияние диклофенака на мать и новорожденного, а также в конце беременности:
- возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может отмечаться даже при очень низких дозах;
- торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.
Таким образом, препарат противопоказан во III триместр беременности.
Период кормления грудью. Как и другие НПВП, диклофенак выделяется в грудное молоко в небольшом количестве. Таким образом, чтоб избежать нежелательного влияния на младенца, препарат не следует применять в период кормления грудью.
Фертильность. Как и другие НПВП, диклофенак натрия может влиять на фертильность женщины. Препарат не рекомендуют женщинам, планирующим забеременеть. Женщины с наличием проблем с зачатием или проходившие обследования по поводу бесплодия, должны прекратить применение препарата.
Дети. Не предназначен для применения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациенты, у которых во время лечения препаратом Диклофенак-Тева возникают нарушения зрения, головокружение, вертиго, сонливость или другие нарушения со стороны ЦНС, должны воздерживаться от управления автотранспортом и работы с другими механизмами.
Взаимодействия
могут наблюдаться такие взаимодействия препарата Диклофенак-Тева и/или других препаратов диклофенака.
Литий. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрацию лития в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровней лития в плазме крови.
Дигоксин. При условии одновременного применения диклофенак может повысить концентрацию дигоксина в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня дигоксина в плазме крови.
Диуретики и антигипертензивные средства. Одновременное применение диклофенака, как и других НПВП, с диуретиками и антигипертензивными средствами (например блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ) может привести к снижению их антигипертензивного влияния путем ингибирования синтеза сосудорасширяющих простагландинов. Поэтому данную комбинацию применяют с осторожностью, а пациенты, особенно пожилого возраста, должны находиться под тщательным наблюдением в отношении АД.
Пациенты должны получать надлежащую гидратацию, рекомендуется также мониторинг почечной функции после начала сопутствующей терапии и на регулярной основе после нее, особенно в отношении диуретиков и ингибиторов АПФ, в связи с повышением риска нефротоксичности.
Препараты, вызывающие гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может быть связано с повышением уровня калия в плазме крови, поэтому мониторинг состояния пациентов следует проводить чаще.
Антикоагулянты и антитромботические средства. Рекомендуется принять меры предосторожности, поскольку одновременное введение может повысить риск кровотечения. Хотя клинические исследования не свидетельствуют о влиянии диклофенака на активность антикоагулянтов, имеются отдельные данные об увеличении риска кровотечения у пациентов, применяющих одновременно диклофенак и антикоагулянты.
Поэтому для уверенности, что какие-либо изменения в дозировке антикоагулянтов не требуются, рекомендуется тщательный мониторинг таких пациентов. Как и другие НПВП, диклофенак в высоких дозах может временно подавлять агрегацию тромбоцитов.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, и ГКС. Одновременное применение диклофенака и других НПВП или ГКС может повысить риск желудочно-кишечного кровотечения или язвы. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Одновременное введение системных НПВП и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина может повысить риск желудочно-кишечных кровотечений.
Антидиабетические препараты. Клинические исследования показали, что диклофенак можно применять вместе с пероральными антидиабетическими средствами без влияния на их терапевтическое действие. Однако известны отдельные случаи как гипогликемического, так и гипергликемического влияния, требующие изменения дозировки антидиабетических средств во время лечения диклофенаком. При таких состояниях необходим мониторинг уровня глюкозы в крови, что является предупреждающим мероприятием при сопутствующей терапии.
Метотрексат. Диклофенак может подавлять клиренс метотрексата в почечных канальцах, что приводит к повышению уровня метотрексата. При применении НПВП, включая диклофенак, менее чем за 24 ч до лечения метотрексатом рекомендуется быть осторожными, поскольку может повышаться концентрация метотрексата в крови и усиливаться токсичность этого вещества. Зарегистрированы случаи серьезной токсичности, когда метотрексат и НПВП, включая диклофенак, применяли с интервалом в пределах 24 ч. Это взаимодействие опосредовано из-за накопления метотрексата в результате нарушения почечной экскреции в присутствии НПВП.
Циклоспорин. Диклофенак, как и другие НПВП, может увеличить нефротоксичность циклоспорина в связи с влиянием на простагландины почек. Таким образом, его следует применять в более низких дозах, чем для пациентов, не применяющих циклоспорин.
Такролимус. При применении НПВП с такролимусом возможно повышение риска нефротоксичности, что может быть опосредовано через почечные антипростагландиновые эффекты НПВП и ингибитора кальциневрина.
Антибактериальные хинолоны. Имеются отдельные данные о развитии судорог, которые могут быть результатом сочетанного применения хинолонов и НПВП. Это может отмечаться у пациентов как с наличием, так и с отсутствием в анамнезе эпилепсии и судорог. Таким образом, следует проявлять осторожность при рассмотрении вопроса о применении хинолонов у пациентов, уже получающих НПВП.
Фенитоин. При применении фенитоина одновременно с диклофенаком рекомендуется проводить мониторинг концентрации фенитоина в плазме крови в связи с ожидаемым увеличением экспозиции фенитоина.
Колестипол и холестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшение всасывания диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак не менее чем за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестипола/холестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВП может усилить сердечную недостаточность, снизить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку НПВП могут уменьшить его эффект.
Мощные ингибиторы CYP 2C9. Осторожность рекомендуется при сочетанном назначении диклофенака с мощными ингибиторами CYP 2C9 (например с вориконазолом), что может привести к значительному увеличению Cmax в плазме крови и экспозиции диклофенака вследствие угнетения его метаболизма.
Несовместимость. В связи с отсутствием исследований совместимости этот лекарственный препарат нельзя смешивать с другими лекарственными препаратами.
Передозировка
симптомы. Типичные клинические симптомы передозировки диклофенака натрия неизвестны. В случае передозировки могут возникнуть головная боль, тошнота, рвота, боль в эпигастрии, желудочно-кишечные кровотечения, диарея, головокружение, дезориентация, возбуждение, кома, сонливость, звон в ушах, потеря сознания или судороги. В случае тяжелого отравления возможны ОПН и поражение печени.
Лечение. В течение 1 ч после применения потенциально токсичного количества препарата внутрь следует рассмотреть возможность применения активированного угля. Кроме того, у взрослых следует рассмотреть возможность промывания желудка в течение 1 ч после применения потенциально токсичного количества препарата. При частых или длительных судорогах необходимо в/в ввести диазепам. С учетом клинического состояния пациента могут быть показаны другие мероприятия. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.
Хранить ампулы в коробке.