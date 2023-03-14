общие рекомендации. Нежелательные эффекты можно уменьшить путем применения минимально эффективной дозы в течение наиболее короткого возможного срока, необходимого для контроля симптомов.

Следует избегать применения препарата Диклофенак-Тева с системными НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия какой-либо синергической пользы и возможности развития дополнительных побочных эффектов.

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам пожилого возраста. В частности, для пациентов пожилого возраста со слабым здоровьем и для пациентов с низким показателем массы тела рекомендуется применять минимальные эффективные дозы.

Как и при применении других НПВП, без предварительной экспозиции диклофенака могут также возникнуть аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные.

Диклофенак натрия благодаря своим фармакодинамическим свойствам может маскировать признаки и симптомы инфекции.

Влияние на пищеварительную систему. При применении всех НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи желудочно-кишечных кровотечений (рвота кровью, мелена), образования язвы или перфораций, которые могут быть летальными и возникать в любое время в процессе лечения как с предупредительными симптомами, так и без них, а также при наличии в анамнезе серьезных явлений со стороны ЖКТ. Эти явления обычно имеют более серьезные последствия у пациентов пожилого возраста. Если у пациентов, получающих диклофенак, наблюдаются желудочно-кишечные кровотечения или образование язвы, применение препарата необходимо прекратить.

Как и при применении всех НПВП, включая диклофенак, необходимо тщательное медицинское наблюдение; особую осторожность следует проявлять при назначении диклофенака пациентам с симптомами, свидетельствующими о нарушениях со стороны ЖКТ, или с наличием язвы желудка или кишечника, кровотечения или перфорации в анамнезе. Риск желудочно-кишечных кровотечений, образования язв или перфораций выше при увеличении дозы НПВП, включая диклофенак, а также у пациентов с наличием в анамнезе язвы, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации.

У пациентов пожилого возраста отмечается повышенная частота нежелательных реакций при применении НПВП, особенно таких, как желудочно-кишечные кровотечения и перфорации, которые могут быть летальными.

Чтобы снизить риск токсического воздействия на пищеварительную систему у пациентов с язвой в анамнезе, особенно с осложнениями в виде кровотечения или перфорации, и у пациентов пожилого возраста лечение начинают и поддерживают минимальными эффективными дозами.

Для таких пациентов, а также больных, которым требуется сочетанное применение лекарственных средств, содержащих низкие дозы ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые, вероятно, повышают риск нежелательного действия на пищеварительную систему, следует рассмотреть вопрос о комбинированной терапии с применением защитных лекарственных средств (например ингибиторов протонной помпы или мизопростола).

Пациенты с наличием желудочно-кишечной токсичности в анамнезе, особенно лица пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечном кровотечении). Предостережения также нужны для больных, получающих сочетанную терапию препаратами, которые могут повысить риск язвы или кровотечения, такими как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например варфарин), антитромботические средства (например ацетилсалициловая кислота) или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Влияние на печень. При приеме препарата пациентами с нарушением функции печени необходимо тщательное медицинское наблюдение, поскольку их состояние может обостриться. Как и при применении других НПВП, включая диклофенак, уровень одного и более печеночных ферментов может повышаться. Во время долгосрочного лечения препаратом Диклофенак-Тева в качестве меры предосторожности необходим регулярный контроль функции печени.

Если нарушения функции печени сохраняются или ухудшаются, если клинические признаки или симптомы могут быть связаны с прогрессирующими заболеваниями печени либо если отмечаются другие проявления (например эозинофилия, сыпь), применение препарата Диклофенак-Тева следует прекратить.

Течение заболеваний, таких как гепатиты, может проходить без продромальных симптомов.

Осторожность необходима в случае, если Диклофенак-Тева применяют у пациентов с печеночной порфирией, из-за вероятности провокации приступа.

Влияние на почки. Поскольку при лечении НПВП, включая диклофенак, зафиксированы задержка жидкости и отеки, особое внимание следует уделить больным с нарушением функции сердца или почек, АГ в анамнезе, больным пожилого возраста, больным, получающим сопутствующую терапию диуретиками или препаратами, существенно влияющими на функцию почек, и пациентам с существенным снижением внеклеточного объема жидкости по какой-либо причине, например до или после серьезного хирургического вмешательства. В таких случаях в качестве меры предосторожности рекомендуется мониторинг функции почек. Прекращение терапии обычно обусловливает возвращение к состоянию, предшествовавшему лечению.

Воздействие на кожу. В связи с применением НПВП, включая диклофенак натрия, крайне редко регистрировали серьезные реакции со стороны кожи (некоторые из них были летальными), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Наиболее высокий риск развития этих реакций отмечается в начале курса терапии, в большинстве случаев — в течение первого месяца лечения. Применение препарата Диклофенак-Тева необходимо прекратить при первом появлении кожной сыпи, поражений слизистой оболочки или любых других признаков повышенной чувствительности.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани может наблюдаться повышенный риск развития асептического менингита.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска сердечно-сосудистых явлений (например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и увеличением продолжительности лечения, его следует применять в течение минимального возможного периода и в наименьшей эффективной дозе.

Следует периодически пересматривать потребность пациента в диклофенаке натрия для уменьшения выраженности симптомов и наблюдать за ответом на терапию. С осторожностью применять у пациентов в возрасте ≥65 лет.

Для пациентов с наличием в анамнезе АГ и/или застойной сердечной недостаточности легкой или умеренной степени тяжести необходимо проведение соответствующего мониторинга и предоставления рекомендаций, поскольку в связи с применением НПВП, включая диклофенак, зарегистрированы случаи задержки жидкости и отеков.

Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение диклофенака, особенно в высоких дозах (150 мг/сут) в течение длительного времени, может быть связано с незначительным повышением риска развития артериальных тромботических событий (например инфаркта миокарда или инсульта).

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью, стабильной ИБС, заболеваниями периферических артерий и/или цереброваскулярной болезнью назначать диклофенак не рекомендуется, при необходимости применение возможно только после тщательной оценки соотношения риск/польза лишь в дозе не более 100 мг/сут. Аналогичную оценку следует провести перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых явлений (например АГ, гиперлипидемией, сахарным диабетом и курением).

Пациенты должны быть проинформированы о возможности возникновения серьезных случаев (боль в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут произойти в любое время. При этом нужно немедленно обратиться к врачу.

Влияние на гематологические показатели. При длительном применении препарата, как и других НПВП, рекомендуется мониторинг анализа крови. Как и другие НПВП, Диклофенак-Тева может временно угнетать агрегацию тромбоцитов. Следует тщательно наблюдать больных с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими нарушениями.

БА в анамнезе. У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, пациентов с отеком слизистой оболочки носа (назальными полипами), ХОБЛ или хроническими инфекциями дыхательных путей (особенно связанными с аллергическими, аналогичными ринитам симптомами) чаще, чем у других, возникают реакции на НПВП, похожие на обострение БА (так называемая непереносимость анальгетиков/анальгетическая астма), отек Квинке или крапивница. В связи с этим таким пациентам рекомендованы специальные меры предосторожности (готовность к оказанию неотложной помощи). Это также касается больных с аллергией на другие вещества, проявляющейся кожными реакциями, зудом или крапивницей.

Как и другие препараты, подавляющие активность простагландинсинтетазы, диклофенак натрия может спровоцировать развитие бронхоспазма у пациентов с БА или у пациентов с БА в анамнезе.

Фертильность у женщин. Применение препарата Диклофенак-Тева может привести к нарушению фертильности у женщин и не рекомендуется женщинам, которые стремятся забеременеть. Следует рассмотреть вопрос об отмене препарата у женщин, которые могут иметь трудности с зачатием или проходящих обследование по поводу бесплодия.

В/м инъекции. Необходимо четко соблюдать инструкции относительно инъекций для предупреждения нежелательных явлений в месте инъекции, которые могут привести к мышечной слабости, параличу мышц, гипестезии и некрозу в месте инъекции.

Дети. Диклофенак в форме р-ра для инъекций не следует назначать недоношенным детям или новорожденным. Применение бензилового спирта может привести к токсической и анафилактоидной реакции у детей в возрасте до 3 лет.

Беременность. В I и II триместр беременности препарат Диклофенак-Тева можно назначать только в случае превышения ожидаемой пользы для матери над потенциальным риском для плода, только в минимальной эффективной дозе. Длительность лечения должна быть настолько короткой, насколько это возможно.

Как и другие НПВП, препарат противопоказан в III триместр беременности (возможно угнетение сократительной способности матки и преждевременное закрытие артериального протока у плода).

Ингибирование синтеза простагландинов может отрицательно сказаться на беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и/или риске развития пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков повышается с менее чем 1% до примерно 1,5%.

Не исключено, что риск повышается с дозой и продолжительностью лечения. Показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационной потери и летальности эмбриона/плода.

Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Если Диклофенак-Тева применяют у женщин, стремящихся забеременеть, или в I триместр беременности, доза препарата должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

Во время III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом.

Влияние диклофенака на мать и новорожденного, а также в конце беременности:

возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может отмечаться даже при очень низких дозах;

торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.

Таким образом, препарат противопоказан во III триместр беременности.

Период кормления грудью. Как и другие НПВП, диклофенак выделяется в грудное молоко в небольшом количестве. Таким образом, чтоб избежать нежелательного влияния на младенца, препарат не следует применять в период кормления грудью.

Фертильность. Как и другие НПВП, диклофенак натрия может влиять на фертильность женщины. Препарат не рекомендуют женщинам, планирующим забеременеть. Женщины с наличием проблем с зачатием или проходившие обследования по поводу бесплодия, должны прекратить применение препарата.

Дети. Не предназначен для применения у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациенты, у которых во время лечения препаратом Диклофенак-Тева возникают нарушения зрения, головокружение, вертиго, сонливость или другие нарушения со стороны ЦНС, должны воздерживаться от управления автотранспортом и работы с другими механизмами.