Дексаметазон — полусинтетический кортикостероид, широко применяемый в медицине. Он был впервые синтезирован в 1957 г. и применяется в медицинской практике с 1961 г. (Rankovic Z. et al., 2012). Дексаметазон (INN — дексаметазон) является кортикостероидным препаратом длительного действия.

Дексаметазон. Один препарат ― множество терапевтических эффектов

Основные терапевтические эффекты при введении данного препарата ― противовоспалительный, противоотечный, иммунодепрессивный. Противовоспалительный эффект реализуется за счет угнетения образования провоспалительных цитокинов, снижения активности макрофагов и фибробластов. Снижается экспрессия индуцированной ЦОГ-2. Под влиянием дексаметазона происходит сужение сосудов, что приводит к уменьшению экссудации жидкости в очаге воспаления (Харкевич Д.А., 2017).

Иммунодепрессивное действие объясняется угнетением активности Т- и В-лимфоцитов, кроме того, подавляется продукция ряда интерлейкинов, снижается миграция иммунных клеток.

По принципу обратной связи происходит угнетение выработки АКТГ. Это может приводить к развитию недостаточности коры надпочечников, что особенно опасно при резкой отмене терапии дексаметазоном.

Дексаметазон оказывает разностороннее влияние на обмен веществ. Гипергликемия, глюкозурия, интенсификация глюконеогенеза в печени ― характерные изменения углеводного обмена при приеме данного препарата. Также происходит угнетение синтеза белка, катаболизм же его при этом несколько повышается, что может приводить к нарушению процессов заживления и регенерации. У детей этот эффект проявляется в замедлении роста. Наиболее заметным эффектом при длительной терапии дексаметазоном является его влияние на жировой обмен ― жир перераспределяется таким образом, что происходит его накопление в верхней части туловища, а также на лице, которое становится лунообразным.

Дексаметазон обладает минимальной минералокортикоидной активностью. При его приеме увеличивается реабсорбция ионов Na+ в почечных канальцах, при этом повышается секреция ионов K+ (Харкевич Д.А., 2017). Это может приводить к повышению АД и гидрофильности тканей. В связи с повышением выведения Ca 2+ возможно развитие остеопороза, особенно при длительном применении дексаметазона. Препараты группы глюкокортикоидов также влияют на систему кроветворения; определяются изменения в клиническом анализе крови. Так, характерно уменьшение количества эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов при повышении количества эритроцитов, ретикулоцитов и нейтрофилов (Fauci A.S. et al., 1976).

Дексаметазон: когда применять?

Прямое показание к назначению глюкокортикоидов ― это недостаточность функции надпочечников (гипофункция). Кроме того, препараты этой группы показаны при широчайшем спектре заболеваний, имеющих в своем патогенезе воспалительный или аутоиммунный компонент, в качестве противоаллергических средств и иммуносупресантов при пересадке органов. Дексаметазон применяется в лечении множества патологий, среди которых ревматологические и кожные заболевания, например идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, системный васкулит и ревматоидный артрит; БА и ХОБЛ, истинный и ложный круп у детей. Он широко применяется в комплексной терапии онкологических заболеваний.

Особенности применения дексаметазона в послеоперационный период

Дексаметазон может назначаться в периоперационный период. Было установлено, что он предотвращает послеоперационную тошноту и рвоту (De Oliveira G.S.Jr. et al., 2013). Кроме того, в метаанализах есть информация о том, что через 2 и 24 ч после операции у пациентов, получавших однократно дексаметазон, фиксировался более низкий уровень боли, а также препарат обеспечивал пролонгацию обезболивающего эффекта опиоидов при введении его в низких дозах в качестве коанальгетика. Сочетанное применение дексаметазона с местным анестетиком усиливает эффект последнего. Считается, что дексаметазон способствует восстановлению пациента после операции и, как следствие этого, ― более ранней выписке домой. Таким образом, некоторые ученые полагают, что целесообразно каждому пациенту вводить периоперационную дозу дексаметазона (Polderman J.A.W., et al., 2018).

Один из обзоров был посвящен вероятности развития побочных эффектов вследствие применения дексаметазона в низкой дозе в периоперационный период, включая инфекционные осложнения, замедленное заживление послеоперационных ран и гипергликемию (Polderman J.A.W. et al., 2018). Дексаметазон чаще всего назначается для профилактики послеоперационной тошноты и рвоты и эффективен в однократной дозе (4–10 мг), вводимой в/в во время операции (De Oliveira G.S.Jr. et al., 2013). Было установлено, что дозы в диапазоне 1,25–20 мг, вводимые во время операции, приводят к значительному снижению показателей послеоперационной боли (Waldron N.H. et al., 2013). После введения препарата, его концентрация в плазме крови быстро повышается и достигает максимума через 2–12 ч, Т ½ препарата 24–72 ч, таким образом, уровень кортизола может быть снижен на период до 1 нед (Fauci A.S. et al., 1976).

Известно, что длительное лечение кортикостероидами может вызывать множество побочных эффектов, таких как недостаточность надпочечников, гипергликемия и даже развитие сахарного диабета (Liu X.-X. et al., 2014).

Было высказано предположение, что противовоспалительные и иммуносупрессивные свойства (например ингибирование провоспалительных цитокинов, снижение способности лейкоцитов проникать в места инфекции, ингибирующее действие на Т- и В-клетки) могут оказывать негативное влияние на заживление ран, что и может привести к риску развития осложнений и как следствие — к увеличению периода терапии (Busti A.J. et al., 2005). Кроме того, дексаметазон индуцирует печеночный глюконеогенез и резистентность к инсулину, тем самым вызывая преходящую гипергликемию, которая может привести к оксидативному стрессу и эндотелиальной и врожденной иммунной дисфункции. Это было связано с повышенным риском раневой инфекции у пациентов как с сахарным диабетом, так и без него. С целью определить, вероятно ли развитие этих побочных эффектов при однократном введении дексаметазона в периоперационный период, был проведет анализ 38 рандомизированных клинических исследований. В общей сложности 2750 участникам вводился дексаметазон, а 2640 составили контрольную группу. Согласно полученным результатам не выявлено какого-либо влияния дексаметазона на частоту развития послеоперационной инфекции. Результаты только 8 исследований, включенных в этот метаанализ, свидетельствовали о задержке заживления ран с частотой до 2%. В результате этого метаанализа было установлено, что уровень глюкозы крови был на 13 мг/дл выше у пациентов, получавших дексаметазон, чем у тех пациентов, в схему лечения которых данный препарат не входил. Однако умеренное повышение уровня глюкозы в крови, вероятно, не связано с повышенным риском развития послеоперационной инфекции. Потенциальное повышение уровня глюкозы следует учитывать при терапии пациентов с сахарным диабетом (Polderman J.A.W. et al., 2018).

Бронхиальная астма (БА) ― терапия дексаметазоном

В США БА отмечают у более 6 млн детей, она является самой распространенной хронической болезнью в детском возрасте (Scarfone R.J., Friedlaender E., 2003). Таким образом, БА составляет 2% всех посещений амбулаторно-поликлинической помощи и отделения неотложной помощи пациентами в возрасте младше 18 лет (Akinbami L.J. et al., 2009). БА ― это хроническое воспалительное заболевание, характеризующееся отеком дыхательных путей, бронхоспазмом и гиперреактивностью дыхательных путей. Помимо бронходилататоров, кортикостероиды являются краеугольным камнем терапии обострений БА. Они уменьшают выраженность воспаления и образования слизи в дыхательных путях, кроме того, очень важной является способность глюкокортикоидов усиливать действие β-агонистов. Как национальные рекомендации в США, так и международные (GINA) рекомендуют раннее введение системных кортикостероидов при обострениях умеренной или тяжелой степени, а также и при обострениях легкой степени, которые не поддаются купированию β-агонистами короткого действия и ингаляционными кортикостероидами (Keeney G.E. et al., 2014).

В США современные схемы лечения обострения БА включают пероральное введение преднизона или преднизолона 1–2 р/сут в течение 5 сут. Пероральное или в/м введение дексаметазона было предложено в качестве эквивалентной терапии. Его потенциальные преимущества включают более длительный Т ½ , требующий более короткого курса терапии, простоту соблюдения схемы лечения за счет однократности введения. Кроме того, прием преднизона и преднизолона чаще вызывает рвоту, чем прием дексаметазона. Был проведен систематический обзор с целью определения эквивалентности однократного введения дексаметазона и 5-дневного курса преднизона или преднизолона. В данном обзоре не продемонстрировано существенных различий в отношении повторных обострений, обращений за медицинской помощью или госпитализаций, что позволяет предположить, что оба варианта терапии эквивалентны. При этом у значительно меньшего количества пациентов, получающих дексаметазон, развилась рвота по сравнению с пациентами, принимавшими преднизон или преднизолон (Keeney G.E. et al., 2014).

В рандомизированном клиническом исследовании (n=465) на взрослых пациентах было проведено сравнение эффективности купирования обострения БА однократным введением дексаметазона в дозе 12 мг и 5-го курса преднизона (курсовая доза 60 мг).

В течение последующих 2 нед у 12,1% пациентов из группы, получавшей дексаметазон, и 9,8% из группы, получавшей преднизон, отмечен рецидив, поэтому требовалась дополнительная терапия, что означает, что лечение дексаметазоном было несколько менее эффективным. Частота госпитализации была низкой (3%) и не отличалась между группами лечения. Побочные эффекты чаще выявляли в группе преднизона. Из этого следует, что дексаметазон может применяться в лечении обострений БА как препарат, альтернативный преднизону (Rehrer M.W. еt al., 2016).

Место дексаметазона в ревматологии

Терапия глюкокортикоидами, благодаря их мощному противовоспалительному эффекту, часто назначается для лечения ревматоидного артрита (РА) (Koenen M. et al., 2018). Дексаметазон уже много десятилетий применяется в лечении РА (Neustadt D.H., 1959; Houli J., Mathias Filno A.P., 1962). Было изучено влияние дексаметазона на продукцию интерлейкина-10 (IL-10) и баланс Тh-клеток типа 1 (Th-1) и типа 2 (Th-2), который нарушается при РА. Выявлено, что пульс-терапия дексаметазоном приводит к быстрому и устойчивому уменьшению выраженности симптомов РА. После курса лечения дексаметазоном выработка IL-10 увеличивалась, его повышенные уровни определялись на протяжении не менее 6 нед. После курса лечения дексаметазоном наблюдалось временное выраженное снижение уровня гамма-интерферона (IFN), в то время как уровень IL-4 снижался лишь незначительно. Это приводило к увеличению соотношения IL-4/IFN. Повышение продукции IL-10 является одним из факторов, объясняющих эффективность дексаметазона в лечении обострений РА. Сильный иммуносупрессивный эффект препарата выражается в снижении гамма-интерферона и, следовательно, сопровождается относительным сдвигом в сторону активности клеток Тh-2. В результате полученных данных in vitro было установлено, что изменение баланса Тh-клеток было результатом прямого действия дексаметазона и не зависело от оси гипоталамус — гипофиз — надпочечники (Verhoef C.M. et al., 1999). Результаты исследования, проведенного в Иране, подтверждают, что пульс-терапия дексаметазоном является безопасным и эффективным методом лечения обострения тяжелых форм РА (Sadra V. et al., 2014).

Заключение

Исходя из вышеизложенного, врачу до назначения препарата Дексаметазон следует акцентировать внимание пациентов на том, что необходимо строго придерживаться назначенной дозы и длительности курса терапии. Также пациенту следует объяснить, какие побочные эффекты могут развиться, какие изменения на фоне приема препарата являются ожидаемыми, а какие — поводом обращения за медицинской помощью. Кроме того, ввиду неблагоприятного действия Дексаметазона на слизистую оболочку желудка можно рекомендовать пациенту принимать препарат внутрь с едой или молоком. Также при приеме дексаметазона следует придерживаться диеты с низким содержанием натрия и с высоким содержанием калия и белка.