Банеоцин, мазь, нельзя применять в полости рта, особенно у детей.

При применении препарата пациентами с обширными поражениями кожи следует принимать во внимание возможность абсорбции активных компонентов Банеоцина и как следствие — развитие ото- и/или нефротоксического действия. Поскольку риск развития токсических эффектов повышается у пациентов с выраженными нарушениями печени и/или почек, таким больным следует проводить анализы мочи, крови, аудиометрические исследования до и во время интенсивной терапии Банеоцином. Требуется соблюдать меры предосторожности при продолжительном применении у больных хроническим средним отитом ввиду возможного ототоксического действия.

Следует избегать комбинации аминогликозидов системного и местного действия в связи с риском развития кумулятивной токсичности.

Если произошла неконтролируемая абсорбция Банеоцина, требуется учитывать возможность развития блокады нервно-мышечной проводимости, особенно у пациентов с ацидозом, тяжелой миастенией (Myasthenia gravis) в анамнезе или с другими нервно-мышечными нарушениями. Нервно-мышечная блокада устраняется препаратами кальция или прозерином (неостигмином).

При длительном лечении возможен чрезмерный рост резистентных микроорганизмов и грибов. В этом случае следует назначить соответствующее лечение.

Больным, у которых развилась аллергия или суперинфекция, препарат необходимо отменить.

При контакте с солнечным светом или УФ-лучами могут возникать фототоксические реакции или фотосенсибилизация.

Мазь содержит вспомогательное вещество ланолин, который может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение в период беременности и кормления грудью. При наличии риска всасывания действующих веществ в период беременности и кормления грудью препарат применяют лишь в случае, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Как и другие аминогликозидные антибиотики, неомицин проникает через плацентарный барьер. Были сообщения о нарушении слуха у плода вследствие системного применения аминогликозидов в высоких дозах.

Перед кормлением грудью необходимо удалить остатки препарата с молочной железы кипяченой водой и стерильной ватой.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Неизвестна.