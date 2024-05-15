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Банеоцин мазь туба 20 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (83293) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
291,03
Экономия: -36,00 грн
255,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
279,01
Экономия: -23,55 грн
255,46 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3)
350,70
Экономия: -109,50 грн
241,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
274,61
Экономия: -45,44 грн
229,17 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
302,90
Экономия: -58,20 грн
244,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
268,83 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -35,55 грн
242,44 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
347,20
Экономия: -102,50 грн
244,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (3)
321,70
Экономия: -77,00 грн
244,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
278,08
Экономия: -49,03 грн
229,05 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
318,60
Экономия: -73,90 грн
244,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
252,02 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (5)
284,93
Экономия: -35,29 грн
249,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
300,87
Экономия: -71,82 грн
229,05 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
270,99
Экономия: -28,55 грн
242,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
291,26
Экономия: -62,21 грн
229,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 46 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (3)
223,47 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
288,10
Экономия: -43,40 грн
244,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
284,00
Экономия: -59,58 грн
224,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
284,23
Экономия: -36,91 грн
247,32 грн