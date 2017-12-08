в течение постмаркетингового периода в редких случаях сообщали о судорогах у детей, в том числе у младенцев в возрасте до 1 года (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Применение мебендазола детям в возрасте до 2 лет широко не исследовали. Поэтому препарат Вермокс следует применять детям в возрасте от 1 до 2 лет, только если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск. Из-за отсутствия достаточных данных о безопасности препарат Вермокс не следует применять детям в возрасте до 1 года. Сообщалось о редких случаях обратимых нарушений функции печени, гепатитов и нейтропении у пациентов, получавших мебендазол в стандартных дозах по указанным показаниям. Были сообщения о развитии гломерулонефрита и агранулоцитоза, связанные с дозами, которые значительно превышали рекомендуемые, и с лечением в течение длительного периода времени. Результаты клинических исследований указывают на возможную связь между применением мебендазола и метронидазола и возникновением синдрома Стивенса-Джонсона/токсического эпидермального некролиза. Следует избегать одновременного применения мебендазола и метронидазола. Во время приема лекарственного средства нет необходимости в назначении диеты или применении слабительных средств. 1 таблетка препарата содержит 110 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, полной лактазной недостаточностью или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять Вермокс. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на 1 таблетку, то есть практически свободно от натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку Вермокс противопоказан в период беременности, беременным или при подозрении на беременность не следует применять препарат.

Период кормления грудью. Некоторые данные указывают, что небольшое количество мебендазола присутствует в грудном молоке женщин после перорального приема. Поэтому кормление грудью не рекомендовано при применении лекарственного средства Вермокс. Фертильность. Известно, что мебендазол не влияет на способность к рождению ребенка при приеме в дозах до 10 мг/кг в сутки. Результаты репродуктивных исследований показали, что мебендазол не влияет на фертильность мужчин при приеме в дозах до 40 мг/кг в сутки включительно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Мебендазол не влияет на способность к управлению транспортными средствами и выполнению работы, связанной с высоким риском травматизма, но, учитывая возможность развития нежелательных побочных реакций со стороны нервной системы, следует соблюдать особую осторожность.