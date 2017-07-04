Бутадион (Butadion-OBL) (969) - инструкция по применению ATC-классификация
Бутадион инструкция по применению
Фармакологические свойства
активное вещество препарата — фенилбутазон — НПВП, оказывающий также жаропонижающее и обезболивающее действие. Фенилбутазон тормозит синтез простагландинов, снижая тем самым воспалительные реакции в тканях.
Фенилбутазон подавляет синтез АТФ-зависимого мукополисахарида. Также влияет на выведение мочевой кислоты за счет сокращения реабсорбции мочевой кислоты в канальцах.
Поступление в системный кровоток при местном применении незначительное.
Показания Бутадион
повреждения кожи, вызванные механической травмой или химическими ожогами; ожоги I–II степени, занимающие небольшую площадь поверхности кожи, солнечные ожоги. Воспаление кожи в месте введения в/в или в/м инъекций, укусы насекомых. Воспаление геморроидального узла. Травматические повреждения мягких тканей, местные отеки, гематомы, растяжения мышц и сухожилий, фантомная боль после ампутации конечности. Местная терапия поверхностного тромбофлебита в виде дополнения к антикоагулянтной терапии. Как дополнительная терапия для лечения ревматоидного артрита, остеоартрита, синовита, тендинита, тендовагинита.
Применение Бутадион
взрослым и детям в возрасте старше 14 лет мазь наносить на пораженный участок кожи тонким слоем без втирания 2–3 раза в сутки.
Пациентам пожилого возраста нет необходимости в специальном режиме применения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к фенилбутазону или любому из компонентов препарата. Приступ БА или аллергическая реакция (аллергический ринит, крапивница) после применения ацетилсалициловой кислоты или другого НПВП в анамнезе. Для лечения тромбоза глубоких вен конечностей. Применение препарата под закрытой повязкой. Применение препарата в глаза, вокруг глаз, на слизистые оболочки, на открытые переломы костей, открытые раны. Экзема или другие заболевания кожи, при которых применяют ГКС. Одновременное применение с другими препаратами, содержащими фенилбутазон. Дети в возрасте до 14 лет. Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
при местном применении НПВП в первую очередь могут появляться местные побочные эффекты, но в зависимости от количества фенилбутазона, который попал в организм, могут развиваться системные побочные эффекты.
Кровь и лимфатическая система: самым опасным может быть агранулоцитоз, помимо которого может сформироваться апластическая анемия, тромбоцитопения.
Иммунная система: реакции гиперчувствительности.
Обмен веществ: задержка жидкости в организме.
ЦНС: головокружение, головная боль.
Дыхательная система: БА.
Пищеварительная система: тошнота, рвота, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, желудочное кровотечение, перфорация, панкреатит.
Гепатобилиарная система: может возникать нарушение функции печени.
Кожа: сыпь, зуд, эритема, эксфолиативный дерматит, фотосенсибилизация, синдром Стивенса — Джонсона.
Почки и мочевыделительная система: нарушение функции почек, особенно у пациентов пожилого возраста и пациентов с почечной патологией.
Системные нарушения: отек.
Особые указания
в случае возникновения раздражения терапию следует прекратить и заменить препарат альтернативным средством.
Для лечения тромбофлебита глубоких вен конечностей препарат не пригоден.
После наложения мази необходимо тщательно вымыть руки.
Участок кожи, на которую нанесена мазь, следует беречь от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить возникновение фоточувствительности.
Это лекарственное средство содержит метилпарабен (Е218). Это может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные). Это лекарственное средство содержит пропиленгликоль. Это может вызвать раздражение кожи.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат противопоказан. При применении НПВП могут сформироваться врожденные нарушения развития плода.
Дети. У детей в возрасте до 14 лет применение мази противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о том, что фенилбутазон влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, но следует учесть возможность развития головокружения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
при местном применении фенилбутазона нет данных о взаимодействии с другими препаратами.
Следует избегать сочетанного применения мази с другими НПВП, действующее вещество которых в большом количестве связывается с белками плазмы крови.
Передозировка
данные о случаях передозировки при применении мази отсутствуют. Из-за низкого системного всасывания препарата случаи передозировки маловероятны.
Лечение: при случайной передозировке НПВП терапия поддерживающая и симптоматическая.
Условия хранения
в холодильнике при температуре 2–8 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.