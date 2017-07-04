в случае возникновения раздражения терапию следует прекратить и заменить препарат альтернативным средством.

Для лечения тромбофлебита глубоких вен конечностей препарат не пригоден.

После наложения мази необходимо тщательно вымыть руки.

Участок кожи, на которую нанесена мазь, следует беречь от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить возникновение фоточувствительности.

Это лекарственное средство содержит метилпарабен (Е218). Это может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные). Это лекарственное средство содержит пропиленгликоль. Это может вызвать раздражение кожи.

Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности и кормления грудью препарат противопоказан. При применении НПВП могут сформироваться врожденные нарушения развития плода.

Дети. У детей в возрасте до 14 лет применение мази противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о том, что фенилбутазон влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами, но следует учесть возможность развития головокружения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).