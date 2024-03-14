Для местного применения — дерматит, вызванный различными механическими факторами; ожоги I и II степени при поражении небольшого участка кожи, в том числе солнечные ожоги; локальное воспаление кожи после в/м или в/в инъекций, укусов насекомых; травматическое повреждение мягких тканей (локальный отек, гематома, растяжение мышц, связок и сухожилий); артрит и синовит различной этиологии; остеоартроз; тендинит, тендовагинит; поверхностный тромбофлебит; воспаление геморроидальных узлов.