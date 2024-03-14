ФЕНИЛБУТАЗОН (PHENYLBUTAZONUM) Действующее вещество
фенилбутазон (1,2дифенил-4-бутилпиразолидиндион-3,5) — НПВП, оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. По противовоспалительной активности превосходит аминофеназон.
Для местного применения — дерматит, вызванный различными механическими факторами; ожоги I и II степени при поражении небольшого участка кожи, в том числе солнечные ожоги; локальное воспаление кожи после в/м или в/в инъекций, укусов насекомых; травматическое повреждение мягких тканей (локальный отек, гематома, растяжение мышц, связок и сухожилий); артрит и синовит различной этиологии; остеоартроз; тендинит, тендовагинит; поверхностный тромбофлебит; воспаление геморроидальных узлов.
В форме 5% мази наносят на поверхность кожи тонким слоем не втирая 2–3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к фенилбутазону, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение функции печени и почек, сердечная недостаточность II-III степени, нарушения кроветворения, лейкопения; для мази — трофические поражения кожи, язвы, пиодермия и экзема в предполагаемом месте нанесения.
тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, лейкопения, гематурия, аллергические реакции. В случае развития последних фенилбутазон следует отменить; при других реакциях может оказаться достаточным снижение дозы.
лечение проводят под контролем врача с еженедельным исследованием крови и мочи. Во время лечения фенилбутазоном следует ограничить поступление в организм натрия хлорида.