Препидил (Prepidil)
Препидил инструкция по применению
Состав
Динопростон - 0,5 мг/3 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Динопростон или простагландин E2 (PGE2) принадлежит к натуральным ненасыщенным жирным кислотам.
Простагландины обладают очень различными фармакологическими свойствами, включая способность стимулировать органы, у которых есть гладкие мышцы, и модулировать ответ органов на другие гормональные стимулы.
Динопростон, примененный эндоцервикально, способствует созреванию шейки матки у пациентов с отрицательными индукционными показателями. Механизм действия препарата изучен не полностью. Однако экспериментально установлено, что у людей препарат увеличивает ОЦК в тканях шейки матки так же, как это происходит на начальных стадиях спонтанных родов. Эти данные четко указывают на то, что эндоцервикальное применение динопростона стимулирует гемодинамику шейки матки, таким образом способствуя ее созреванию.
Фармакокинетика. В организме простагландины быстро образуются из соответствующих свободных полиненасыщенных жирных кислот. Эти соединения имеют выраженное действие даже в минимальном количестве, а затем быстро трансформируются в неактивные метаболиты.
После эндоцервикального введения в дозе 0,5 мг (гель) концентрация динопростона в плазме крови (в периферической системе кровообращения) достигает максимума через 30–40 мин, после чего быстро снижается до исходного уровня, независимо от уровня сократительной активности матки.
T½ динопростона после инъекции составляет <1 мин, тогда как у каждого из основных метаболитов он составляет ≈8 мин.
Показания Препидил
препарат назначают для созревания шейки матки у беременных с доношенной или почти доношенной беременностью, в случае необходимости индукции родовой деятельности по терапевтическим или акушерским показаниям.
Применение Препидил
для корректного введения препарата пациентка должна находиться в положении лежа, а шейку матки необходимо визуализировать с помощью вагинального зеркала.
Осторожно вводят шприц в цервикальный канал (непосредственно под внутренним зевом шейки матки) и с помощью прилагаемого катетера осторожно вводят все содержимое шприца (0,5 мг динопростона = 3 г геля Препидил), после чего катетер удаляют. Препидил не следует вводить выше уровня внутреннего зева шейки матки. После введения геля пациентка должна лежать на спине не менее 15 мин, чтобы свести к минимуму вытекание геля.
Содержимое шприца предназначено для использования только у одной пациентки. Не следует пытаться вводить небольшое количество геля, оставшееся в катетере. Шприц, катетер и другие части упаковки препарата необходимо утилизировать после использования.
Инструкция по применению шприца
Извлечь стерильный шприц и стерильный катетер из упаковки.
1. Снять защитный колпачок (чтобы использовать его как поршень).
2. Установить защитный колпачок в шприце.
3. Плотно присоединить катетер к шприцу (должен быть слышен щелчок) и ввести пациенту содержимое шприца.
Противопоказания
– пациенткам с повышенной чувствительностью к динопростону или любым вспомогательным веществам геля;
– пациенткам, которым противопоказаны средства, стимулирующие родовую деятельность;
– при многоплодной беременности;
– женщины, которые имели ≥6 доношенных беременностей;
– если головка плода не предлежит в родовые пути;
– при наличии рубцов на матке (после кесарева сечения, гистеротомия т.п.);
– при несоответствии размеров головки плода тазу матери;
– при изменении ЧСС плода, что свидетельствует о дистресс-синдроме плода;
– если существуют акушерские условия, при которых соотношение риск/польза для матери или плода свидетельствует в пользу хирургического вмешательства;
– при наличии в период беременности патологических маточных кровотечений или выделений из половых путей невыясненной этиологии;
– при незатылочном предлежании плода;
– при инфекционных заболеваниях нижних половых путей;
– тяжелые и/или травматические роды в анамнезе;
– при предлежании плода выше плоскости входа в малый таз;
– при заболеваниях сердца, легких, почек или печени в активной фазе;
– при разрыве плодного пузыря.
Побочные эффекты
частота и тяжесть побочных эффектов, вызванных применением динопростона, зависят от дозы препарата и в некоторой степени определяются способом введения. Во время применения препарата Препидил отмечали следующие побочные эффекты.
У матери
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, такие как: анафилактические реакции, анафилактический шок, анафилактоидные реакции.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: хрипы, одышка, чувство нехватки воздуха, кашель.
Со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: боль в спине.
Влияние на течение беременности, послеродовой период и перинатальные состояния: нарушение сократительной активности матки (повышение частоты, тонуса или длительности), разрыв матки, разрыв плаценты, легочная эмболия амниотической жидкостью, быстрое раскрытие шейки матки.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: ощущение тепла во влагалище.
Общие нарушения и нарушения в месте введения: лихорадка, боль.
Со стороны сердца: остановка сердца.
Со стороны сосудистой системы: АГ.
Со стороны дыхательной системы: БА, бронхоспазм.
У плода/новорожденного
Влияние на перинатальные состояния: мертворождения, преждевременные роды, ухудшение состояния здоровья новорожденных (<7 баллов по шкале Апгар), ацидоз плода.
Исследование: дистресс-синдром плода, изменение ЧСС плода.
Иногда может повышаться температура тела и возникать лейкоцитоз, но вскоре после прекращения лечения показатели обычно нормализуются.
Как и при всех внутриматочных введениях, необходимо учитывать риск развития местных инфекций при экстраамниотических процедурах. В таких случаях инфекции требуется лечить.
В ходе постмаркетинговых наблюдений повышенный риск развития ДВС-синдрома крови в послеродовой период был описан у пациентов, которым проводили индукцию родов фармакологическими средствами, в частности динопростоном или окситоцином (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Однако ожидаемая частота этого нежелательного явления низкая (<1 случая на 1000 родов).
Особые указания
этот препарат применяют только в условиях стационара.
Препидил следует назначать с осторожностью пациентам с эпилепсией в анамнезе, лицам с нарушениями сердечно-сосудистой системы, функции печени или почек в анамнезе, а также с БА (или БА в анамнезе), глаукомой (или с повышенным внутриглазным давлением). Применение препарата противопоказано при разрыве хориоамниотичных оболочек.
Перед началом и в течение применения препарата рекомендуется проводить постоянный электронный мониторинг активности матки и ЧСС плода; рекомендуется также контролировать характеристики шейки матки (раскрытие, размягчение и расширение) для своевременного выявления побочных реакций, таких как гипертонус, тетания матки или дистресс-синдром плода.
Пациенток, у которых развивается гипертонус матки или ее повышенная сократительная активность или у которых наблюдается неблагоприятный профиль сердечных сокращений плода, следует вести таким образом, который обеспечивает общую безопасность матери и плода.
Как и при применении любых других средств, стимулирующих родовую деятельность, в случае чрезмерной маточной активности или болезненности матки необходимо учитывать риск возникновения разрыва матки.
Перед применением препарата Препидил необходимо тщательно оценить пропорциональное соотношение размеров плода и таза.
Терапия у животных с применением препарата в высоких дозах в течение нескольких недель показала, что простагландины, принадлежащие к группе E и F, могут вызвать пролиферацию костной ткани. Подобный эффект наблюдался у новорожденных, получавших длительную терапию PGЕ1. При непродолжительной терапии препаратом Препидил подобное влияние на костную ткань не наблюдалось.
Необходимо предотвращать введение геля Препидил выше уровня внутреннего зева шейки матки, поскольку при экстраамниотическом введении препарата отмечали случаи гиперстимуляции матки.
Женщины в возрасте старше 35 лет, которые имели осложнения в период беременности, и женщины с гестационным сроком >40 нед имеют повышенный риск развития ДВС-синдрома крови в послеродовой период.
Кроме того, эти же факторы могут способствовать повышению риска, связанного с индукцией родов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому таким пациенткам динопростон следует применять с осторожностью.
В ранний послеродовой период необходимо как можно скорее принять соответствующие меры для выявления возможного начала фибринолиза.
Клиницист должен учитывать то, что интрацервикальное введение геля динопростона может приводить к непрогнозируемым разрывам с последующей эмболизацией антигенной тканью и развитием редкого анафилактоидного синдрома беременных (эмболия амниотической жидкостью).
Применение в период беременности и кормления грудью
Динопростон показан для применения женщинам с доношенной или почти доношенной беременностью или во время родов.
PGE2 вызывал повышение частоты случаев врожденных аномалий скелета у крыс и кроликов. Установлено наличие эмбриотоксических свойств динопростона у крыс и кроликов, поэтому любая доза препарата, вызывающая длительное повышение тонуса матки, может представлять риск для эмбриона или плода (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Простагландины проникают в грудное молоко в очень низких концентрациях. Не наблюдалось никаких различий концентрации препарата в грудном молоке женщин, родивших преждевременно, и у женщин, родивших в надлежащий срок.
Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат применяют только в условиях стационара.
Взаимодействия
эффект окситоцина при введении экзогенных простагландинов может усиливаться. Поэтому не рекомендуется одновременное применение этих двух препаратов. При последовательном применении этих препаратов рекомендуется проводить тщательное наблюдение за состоянием здоровья пациента. Рекомендуется придерживаться временного интервала не менее 6 ч между применением окситоцина и динопростона.
Передозировка
Препидил предназначен для применения только в разовых дозах, поэтому симптомы передозировки могут возникать лишь у отдельных пациентов с повышенной чувствительностью к препарату. Поскольку клинические исследования антагонистов простагландинов в настоящее время не дали результатов, достаточных для предоставления рекомендаций, лечение при передозировке пока носит симптоматический характер.
Передозировка препарата может проявляться гипертонусом матки или патологическим повышением интенсивности или частоты ее сокращений, что может приводить к дистресс-синдрому плода.
Из-за преходящего характера PGE2-индуцированной гиперстимуляции миометрия установлено, что консервативное лечение является эффективным в большинстве случаев передозировки, то есть показаны изменение положения тела и применение кислорода для матери.
Если чрезмерная стимуляция матки (и/или дистресс-синдром плода) не устранена после прекращения лечения, может быть уместным в/в применение β-адренергических средств. При неэффективности токолитических средств рекомендуется немедленное родоразрешение.
Условия хранения
в холодильнике при температуре 2–8 °C.