этот препарат применяют только в условиях стационара.

Препидил следует назначать с осторожностью пациентам с эпилепсией в анамнезе, лицам с нарушениями сердечно-сосудистой системы, функции печени или почек в анамнезе, а также с БА (или БА в анамнезе), глаукомой (или с повышенным внутриглазным давлением). Применение препарата противопоказано при разрыве хориоамниотичных оболочек.

Перед началом и в течение применения препарата рекомендуется проводить постоянный электронный мониторинг активности матки и ЧСС плода; рекомендуется также контролировать характеристики шейки матки (раскрытие, размягчение и расширение) для своевременного выявления побочных реакций, таких как гипертонус, тетания матки или дистресс-синдром плода.

Пациенток, у которых развивается гипертонус матки или ее повышенная сократительная активность или у которых наблюдается неблагоприятный профиль сердечных сокращений плода, следует вести таким образом, который обеспечивает общую безопасность матери и плода.

Как и при применении любых других средств, стимулирующих родовую деятельность, в случае чрезмерной маточной активности или болезненности матки необходимо учитывать риск возникновения разрыва матки.

Перед применением препарата Препидил необходимо тщательно оценить пропорциональное соотношение размеров плода и таза.

Терапия у животных с применением препарата в высоких дозах в течение нескольких недель показала, что простагландины, принадлежащие к группе E и F, могут вызвать пролиферацию костной ткани. Подобный эффект наблюдался у новорожденных, получавших длительную терапию PGЕ 1 . При непродолжительной терапии препаратом Препидил подобное влияние на костную ткань не наблюдалось.

Необходимо предотвращать введение геля Препидил выше уровня внутреннего зева шейки матки, поскольку при экстраамниотическом введении препарата отмечали случаи гиперстимуляции матки.

Женщины в возрасте старше 35 лет, которые имели осложнения в период беременности, и женщины с гестационным сроком >40 нед имеют повышенный риск развития ДВС-синдрома крови в послеродовой период.

Кроме того, эти же факторы могут способствовать повышению риска, связанного с индукцией родов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому таким пациенткам динопростон следует применять с осторожностью.

В ранний послеродовой период необходимо как можно скорее принять соответствующие меры для выявления возможного начала фибринолиза.

Клиницист должен учитывать то, что интрацервикальное введение геля динопростона может приводить к непрогнозируемым разрывам с последующей эмболизацией антигенной тканью и развитием редкого анафилактоидного синдрома беременных (эмболия амниотической жидкостью).

Применение в период беременности и кормления грудью

Динопростон показан для применения женщинам с доношенной или почти доношенной беременностью или во время родов.

PGE 2 вызывал повышение частоты случаев врожденных аномалий скелета у крыс и кроликов. Установлено наличие эмбриотоксических свойств динопростона у крыс и кроликов, поэтому любая доза препарата, вызывающая длительное повышение тонуса матки, может представлять риск для эмбриона или плода (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Простагландины проникают в грудное молоко в очень низких концентрациях. Не наблюдалось никаких различий концентрации препарата в грудном молоке женщин, родивших преждевременно, и у женщин, родивших в надлежащий срок.

Дети. Препарат не предназначен для применения у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат применяют только в условиях стационара.