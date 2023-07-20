ДИНОПРОСТОН (DINOPROSTONUM)

препарат предназначен для применения только в условиях стационара. Необходимо тщательно оценить соответствие размеров таза и головки плода. После введения динопроста необходимо тщательно наблюдать за маточной активностью, состоянием плода, течением процесса созревания и раскрытия шейки матки. При наличии в анамнезе гипертонических или тетанических маточных сокращений, мониторируют активность матки и статус плода в течение всего периода индуцированных родов. Если у пациентки сохраняются высокотонические сокращения матки, следует помнить о возможности ее разрыва. Если беременность не удалось прервать применением препарата, она должна быть прервана другими методами в связи с тератогенностью препарата.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не ввести гель выше уровня внутреннего зева в экстраамниотическое пространство (возможна гиперстимуляция матки).

Р-ры для в/в применения могут быть использованы в течение 24 ч.