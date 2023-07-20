ДИНОПРОСТОН (DINOPROSTONUM) Действующее вещество
RTECS: (5Z,11-α,13E,15S)-11,15-дигидрокси-9-оксопроста-5,13-диен-1-оевая кислота; или 7-(3-гидрокси-2-(3-гидрокси-1-октенил)-5-оксоциклопентил)-5-гептеноевая кислота; или (15S)-простагландин E2.
препарат простагландина Е2. Оказывает стимулирующее влияние на сократительную активность и тонус миометрия, модулирует реакцию внутренних органов на различные гормональные воздействия. Вызывает ритмичные сокращения матки в любой период беременности.
T½ динопростона при в/в введении — менее 1 мин, для каждого из первичных метаболитов — 8 мин. Cmax после эндоцервикального введения 0,5 мг препарата определяется через 30–45 мин, с последующим быстрым возвращением к исходному уровню.
индукция родов при доношенной беременности, медикаментозный аборт.
эндоцервикально
Вводят 0,5 мг препарата с помощью прилагаемого катетера в цервикальный канал сразу ниже уровня внутреннего зева. После процедуры необходимо 10–15 мин лежать на спине.
Вагинально
Начальная доза — 1 мг. Гель вводят в задний свод влагалища. При необходимости через 6 ч можно ввести вторую дозу геля — 1–2 мг. 2 мг назначают в случае полного отсутствия эффекта от первого введения, 1 мг применяют для усиления уже достигнутого эффекта.
гиперчувствительность к динопростону. Для индукции родов при доношенной беременности — кесарево сечение или большие хирургические вмешательства на матке в анамнезе; несоответствие размеров таза и головки плода; трудные и/или травматичные роды в анамнезе; 6 или более доношенных беременностей в анамнезе; предшествующий дистресс плода; аномалия положения плода; пельвиоперитонит (в анамнезе); для медицинского аборта — инфекции тазовых органов в случае, если не проведена адекватная предшествующая терапия; цервицит, вагинит (противопоказано экстраамниотическое введение). С осторожностью назначают при БА, глаукоме, АГ, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, нарушении печеночной или почечной функции.
со стороны мочеполовой системы: гипертонус миометрия, тетанические сокращения.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея.
Влияние на плод: аритмия плода, сдавление плода, асфиксия.
Прочие: головная боль, головокружение, приливы, тремор, гипертермия, лейкоцитоз.
Местные реакции: раздражение тканей, эритема в месте в/в введения.
препарат предназначен для применения только в условиях стационара. Необходимо тщательно оценить соответствие размеров таза и головки плода. После введения динопроста необходимо тщательно наблюдать за маточной активностью, состоянием плода, течением процесса созревания и раскрытия шейки матки. При наличии в анамнезе гипертонических или тетанических маточных сокращений, мониторируют активность матки и статус плода в течение всего периода индуцированных родов. Если у пациентки сохраняются высокотонические сокращения матки, следует помнить о возможности ее разрыва. Если беременность не удалось прервать применением препарата, она должна быть прервана другими методами в связи с тератогенностью препарата.
Следует соблюдать осторожность, чтобы не ввести гель выше уровня внутреннего зева в экстраамниотическое пространство (возможна гиперстимуляция матки).
Р-ры для в/в применения могут быть использованы в течение 24 ч.
усиливает действие окситоцина на матку.
приводит к значительному усилению и учащению сокращений матки. Симптомы передозировки динопростона при использовании его в виде геля возможны только при повышенной чувствительности к препарату. В этом случае препарат необходимо удалить из влагалища, придать пациентке положение полулежа на боку. Показана оксигенотерапия.
Если отмены препарата недостаточно для прекращения гиперактивности матки и/или предотвращения дистресс-синдрома плода, показано в/в введение β-адреномиметиков. При недостаточной эффективности этой терапии показано быстрое родоразрешение.