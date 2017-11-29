как и в случаях с другими нервно-мышечными блокаторами, дозу Ардуана подбирают для каждого больного индивидуально, с учетом типа анестезии, предполагаемой продолжительности хирургического вмешательства, возможных взаимодействий с другими лекарственными препаратами, которые используются до или во время анестезии, сопутствующих заболеваний и общего состояния больного. Рекомендуется применять стимулятор периферических нервов для обеспечения контроля нервно-мышечной блокады.

Применять препарат в/в. Непосредственно перед введением 4 мг сухого вещества препарата растворить растворителем, который прилагается, — 0,9% р-ром натрия хлорида.

Рекомендуемые дозы для взрослых:

начальная доза для интубации и последующего хирургического вмешательства — 0,06–0,08 мг/кг массы тела, обеспечивает условия для интубации в течение 150–180 с, при этом продолжительность мышечной релаксации — 60–90 мин;

начальная доза для миорелаксации при интубации с использованием сукцинилхолина — 0,05 мг/кг массы тела, обеспечивает 30–60-минутную миорелаксацию;

поддерживающая доза — 0,01–0,02 мг/кг массы тела, обеспечивает 30–60-минутную миорелаксацию во время хирургической операции;

у пациентов с нарушениями функции почек не рекомендуется применять дозы, превышающие 0,04 мг/кг массы тела.

Применение у детей. В случае комбинированного наркоза начальная доза Ардуана для детей в возрасте от 1 года до 14 лет составляет 0,08–0,09 мг/кг массы тела.

Для новорожденных и детей до 1 года рекомендуются низкие дозы — 0,04–0,06 мг/кг массы тела.

Указанные дозы обеспечивают релаксацию при 25–35-минутном хирургическом вмешательстве. При необходимости удлинения миорелаксации еще на 25–35 мин препарат вводят повторно в дозе, составляющей 1/ 3 начальной дозы.

Возможно удлинение времени действия препарата в следующих случаях:

избыточная масса тела, ожирение (при подборе дозы следует исходить из идеальной массы тела);

одновременное применение ингаляционных анестетиков (дозу Ардуана можно снизить);

при интубации с применением сукцинилхолина Ардуан вводят после исчезновения клинических признаков действия сукцинилхолина. Как и в случае с другими недеполяризующими миорелаксантами, введение Ардуана после деполяризующего миорелаксанта может сократить время, необходимое для наступления миорелаксации, и увеличить продолжительность максимального эффекта).

Прекращение эффекта: при 80–85% блокаде, измеренной с помощью стимулятора периферических нервных волокон, или при частичной блокаде, определенной по клиническим признакам, применение атропина (взрослым в дозе 0,5–1,25 мг) в комбинации с неостигмином (взрослым в дозе 1–3 мг) или галантамином (взрослым в дозе 10–30 мг) прекращает миорелаксирующее действие Ардуана.