вводят только в/в после разведения 0,9% р-ром натрия хлорида. Взрослым с целью проведения эндотрахеальной интубации и последующего хирургического вмешательства вводят в дозе 0,07–0,08 мг/кг. Эта доза обеспечивает проведение интубации в течение 90–120 с и поддерживает релаксацию скелетных мышц в течение 50–70 мин.

Больным, интубация у которых проведена с помощью сукцинилхолина, пипекурония бромид вводят в начальной дозе (после интубации) 0,04–0,05 мг/кг. При этом эффект сохраняется в течение 15–25 мин в зависимости от индивидуальной чувствительности пациента. Высокие дозы вызывают увеличение продолжительности его действия. В случае нарушения функции почек рекомендуется не превышать дозу 0,04 мг/кг (опасность чрезмерного пролонгирования действия). Для повторного введения используют дозы, составляющие 25% от первоначальной (0,01–0,015 мг/кг).

У детей в случае, если для наркоза применяют комбинацию диазепам — кетамин — фентанил — закись азота, начальная доза пипекурония бромида составляет 0,08–0,09 мг/кг (выше, чем у взрослых). У новорожденных начальная доза составляет 0,05–0,06 мг/кг. Указанные дозы обеспечивают релаксацию скелетных мышц в течение 25–30 мин. При необходимости удлинения миорелаксации на 25 мин вводят повторно в дозе, составляющей 1/3 начальной. Поскольку отмечаются значительные индивидуальные отличия чувствительности к действию пипекурония бромида, рекомендуется контроль состояния мышц с помощью электронейромиографа.

Миорелаксация, вызванная пипекурония бромидом, обычно быстро и спонтанно прекращается. В случае необходимости его эффект можно быстро и надежно устранить введением неостигмина (1–3 мг) в комбинации с атропином (0,5–1,25 мг) или галантамином (10–30 мг). Прекращение действия пипекурония бромида оценивают клинически или при помощи стимулятора периферических нервов. В случае необходимости введение антидота можно повторить.