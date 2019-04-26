Гентасепт применяют местно при всех стадиях раневого процесса до полного заживления ран. В начальной стадии (1–5-й день) повязки меняют 1–2 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспаления, очищения раны от гнойно-некротических масс, появления грануляций и эпителизации раны — 1 раз в 1–2 сут. Гентасепт наносят на поверхность раны через пробку-капельницу (отверстие в пробке), сняв крышку, после тщательной хирургической обработки, промывания раны р-рами антисептиков с обязательным последующим подсушиванием с таким расчетом, чтобы он равномерно (0,5–1 мм) покрывал поверхность раны. При обширных поражениях, например при ожогах, возможно одномоментное применение до 8–12 г препарата. После нанесения Гентасепта проводят дренирование раны по общим правилам и накладывают повязку. При значительных раневых дефектах тканей допускается рыхлое тампонирование марлевыми салфетками. При наличии обильного отделяемого из раны вместе с отделяемым частично удаляется и Гентасепт, в таком случае при смене повязки рану подсушивают марлевыми тампонами и дополнительно наносят препарат в разовой дозе без дополнительных манипуляций в ране.

Для лечения ожогов Гентасепт наносят на обожженную поверхность как в первые 5–6 сут, так и в период секвестрации ожогового струпа (до 15 сут). При этом препарат фиксируют на ране с помощью асептической повязки. Во время перевязок Гентасепт следует полностью удалить с ожоговой поверхности при помощи антисептических р-ров или специальных шампуней для ран. Применение препарата возможно при поражении любых участков тела ожогового больного.

При невозможности проведения хирургической обработки раны в полном объеме препаратом Гентасепт засыпают раневую поверхность в дозе 0,5–4 г в зависимости от площади поражения и накладывают повязку на время, не превышающее 24 ч.