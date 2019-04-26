Гентасепт (Gentasept) (96386) - инструкция по применению ATC-классификация
Гентасепт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гентасепт — комбинированный антимикробный препарат пролонгированного действия для местного применения, содержащий аминогликозид гентамицина сульфат, кремнийорганический сорбент — полиметилсилоксан (метоксан) и координационное соединение цинка с триптофаном. Гентамицина сульфат — антибиотик широкого спектра действия с бактерицидным эффектом, активный в отношении патогенных грамположительных микроорганизмов — Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Mycobacterium spp. и грамотрицательных микроорганизмов — Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Shigella spp., Salmonella spp., Citrobacter spp., Providenta spp., Yerinia spp. Полиметилсилоксан обеспечивает сорбционно-дезинтоксикационные свойства и вместе с цинктриптофаном потенцирует антибактериальные эффекты антибиотика и поддерживает его противомикробную концентрацию в ране на терапевтическом уровне в течение 8 сут. Аппликационная терапия Гентасептом снижает на 2–3-и сутки количество микроорганизмов в ране до минимального уровня (102–103 в 1 г), ускоряет переход фазы гидратации в фазу дегидратации, предупреждает развитие возможных гнойно-септических осложнений. Благодаря сорбционным свойствам препарат поглощает токсические продукты жизнедеятельности микроорганизмов, низкомолекулярных токсических метаболитов тканей (пировиноградная и молочная кислоты, перекисные соединения, продукты окисления аминокислот, полипептиды, липиды и др.), продукты дегидратации фибрина. Механизм действия Гентасепта связан не только с угнетением синтеза белка микроорганизмов, но и с нарушением липидного слоя клеточной стенки вследствие образования комплексов. Гентасепт уменьшает проявления местной и общей интоксикации вследствие антибактериальных свойств, дренирующего и противоотечного действия, нормализации микроциркуляции, газообмена, рН среды в ране. Это способствует очищению раны от продуктов экссудации и распада тканей, исчезновению местных воспалительных реакций, стимулированию роста грануляционной ткани, улучшению процесса заживления, предупреждает образование келлоидных рубцов. Гентасепт также очищает раны при ожогах, уменьшает выраженность воспалительных реакций, уменьшает площадь глубоких ожогов, предупреждает разрушение тканей, ускоряет формирование грануляционного покрова при глубоких ожогах и эпителизацию при поверхностных ожогах, способствует качественной подготовке ран к аутодермопластике.
Фармакокинетика. Фармакокинетика препарата не изучалась, поскольку Гентасепт является препаратом несистемного применения, действует только поверхностно и не оказывает резорбтивного эффекта.
Показания Гентасепт
лечение ран, инфицированных возбудителями, чувствительными к препарату:
- инфицированные хирургические раны (послеоперационные нагноения, флегмоны, абсцессы);
- травматические инфицированные раны разной локализации и генеза;
- трофические язвы, возникающие на фоне хронической венозной недостаточности, облитерирующего атеросклероза, тромбофлебитов подкожных вен нижних конечностей;
- ожоги II и IIIА–IIIБ степени;
- разные формы рожистого воспаления;
- пролежни;
- раны у пациентов с различными заболеваниями, при которых замедляются процессы регенерации (сахарный диабет, иммунодефицит, лучевое поражение);
- профилактика сепсиса при обширных гнойных процессах;
- предупреждение образования келлоидных рубцов.
Применение Гентасепт
Гентасепт применяют местно при всех стадиях раневого процесса до полного заживления ран. В начальной стадии (1–5-й день) повязки меняют 1–2 раза в сутки, после уменьшения выраженности воспаления, очищения раны от гнойно-некротических масс, появления грануляций и эпителизации раны — 1 раз в 1–2 сут. Гентасепт наносят на поверхность раны через пробку-капельницу (отверстие в пробке), сняв крышку, после тщательной хирургической обработки, промывания раны р-рами антисептиков с обязательным последующим подсушиванием с таким расчетом, чтобы он равномерно (0,5–1 мм) покрывал поверхность раны. При обширных поражениях, например при ожогах, возможно одномоментное применение до 8–12 г препарата. После нанесения Гентасепта проводят дренирование раны по общим правилам и накладывают повязку. При значительных раневых дефектах тканей допускается рыхлое тампонирование марлевыми салфетками. При наличии обильного отделяемого из раны вместе с отделяемым частично удаляется и Гентасепт, в таком случае при смене повязки рану подсушивают марлевыми тампонами и дополнительно наносят препарат в разовой дозе без дополнительных манипуляций в ране.
Для лечения ожогов Гентасепт наносят на обожженную поверхность как в первые 5–6 сут, так и в период секвестрации ожогового струпа (до 15 сут). При этом препарат фиксируют на ране с помощью асептической повязки. Во время перевязок Гентасепт следует полностью удалить с ожоговой поверхности при помощи антисептических р-ров или специальных шампуней для ран. Применение препарата возможно при поражении любых участков тела ожогового больного.
При невозможности проведения хирургической обработки раны в полном объеме препаратом Гентасепт засыпают раневую поверхность в дозе 0,5–4 г в зависимости от площади поражения и накладывают повязку на время, не превышающее 24 ч.
Противопоказания
повышенная чувствительность к гентамицина сульфату и другим компонентам, входящим в состав Гентасепта.
Побочные эффекты
при применении Гентасепта возможны побочные эффекты, обусловленные наличием гентамицина сульфата в составе препарата.
Возможны аллергические реакции в виде эритемы, крапивницы, контактного дерматита, зуда.
Особые указания
Гентасепт можно наносить на поверхность ран только после тщательной хирургической обработки. Препарат предупреждает прилипание повязок и возникновение боли при их снятии. При местном применении препарат не оказывает местно-раздражающего действия, однако нельзя допускать попадания Гентасепта в глаза.
Длительное применение препарата может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов. В случае раздражения, сенсибилизации или суперинфекции на фоне применения препарата лечение следует прекратить и назначить соответствующую терапию.
При длительном применении (более 14 дней) на обширных участках кожи, особенно у пациентов с хронической почечной недостаточностью, необходимо учитывать возможность резорбтивных эффектов гентамицина: ототоксичность (головокружение, тошнота, шум в ушах), нефротоксичность (повышение уровня мочевины и креатинина в крови, уменьшение диуреза), повышение уровня билирубина и трансаминаз в сыворотке крови.
Применение в период беременности или кормления грудью. Нет данных относительно применения препарата в период беременности или кормления грудью. При необходимости применения препарата Гентасепт в период беременности или кормления грудью врач должен дать рекомендации относительно целесообразности его применения с учетом соотношения польза/риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат применяется у детей с 2-летнего возраста.
Взаимодействия
взаимодействие препарата Гентасепт с другими лекарственными средствами не изучено.
В случае применения на больших площадях раневой поверхности и при длительном применении не исключены возможность резорбции гентамицина и усиление ототоксичности других антибиотиков аминогликозидного ряда, полимиксина В, колистина, цефалордина, этакриновой кислоты, фуросемида.
Передозировка
возможны аллергические реакции, которые требуют отмены препарата и проведения десенсибилизирующей терапии.
Длительное применение гентамицина на больших поверхностях тела может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов. В случае избыточного роста резистентных микроорганизмов рекомендуется прекратить лечение препаратом и назначить необходимую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.