Дарсил® (Darsil) (83070) - инструкция по применению ATC-классификация
Дарсил инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Действующее вещество препарата Дарсил — силимарин — получен из экстракта плодов растения расторопши пятнистой Silybum marianum.
Биоактивные компоненты силимарина нейтрализуют свободные радикалы в печени, препятствуют разрушению клеточных структур, в частности стабилизируют мембраны гепатоцитов. В поврежденных гепатоцитах стимулируют синтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов за счет специфической стимуляции РНК-полимеразы, предотвращают потерю компонентов клетки (трансаминаз), ускоряют регенерацию клеток печени. Тормозят проникновение в гепатоциты некоторых ядов, в частности яда гриба бледная поганка. Значительно снижают активность ПОЛ в мембранах гепатоцитов, чем способствуют их укреплению.
Улучшают общее состояние у пациентов с заболеваниями печени, уменьшают субъективные ощущения (слабость, ощущение тяжести в правом подреберье). Способствуют нормализации биохимических показателей функционального состояния печени (активность трансаминаз, γ-глутамиламинотрансферазы, ЩФ, уровня билирубина).
Фармакокинетика. После перорального применения силимарин медленно, но не полностью всасывается в пищеварительном тракте. Практически не связывается с белками плазмы крови. Метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием сульфатов и глюкуронидов. Экскретируется в основном с желчью, в тонком кишечнике вновь всасывается в системный кровоток, совершая многократную постепенно затухающую энтерогепатическую циркуляцию. T½ составляет около 6 ч. Практически не кумулирует в организме.
Показания Дарсил
токсические поражения печени: для поддерживающего лечения пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями печени или циррозом печени.
Применение Дарсил
таблетки Дарсил принимают внутрь после еды не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: в случаях легкой и средней степени тяжести препарат применяют в дозе 1—2 таблетки 3 раза в сутки, при тяжелых формах заболевания дозу можно удвоить до 2–4 таблеток 3 раза в сутки.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения — 3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим компонентам препарата; острые отравления различной этиологии.
Побочные эффекты
препарат хорошо переносится. Редко в отдельных случаях и при индивидуальной повышенной чувствительности могут возникать следующие побочные действия.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: усиление существующих вестибулярных нарушений.
Со стороны пищеварительного тракта: нарушения пищеварения, снижение аппетита, диспепсия, изжога, вздутие живота, метеоризм, анорексия, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной полости и средостения: одышка.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: увеличение диуреза.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе высыпания, анафилактический шок, зуд, алопеция.
Побочные реакции, которые возникают при применении препарата, преходящие и исчезают после его отмены.
Особые указания
лечение препаратом при заболеваниях печени будет эффективным при соблюдении диеты.
В случае развития желтухи следует проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.
Препарат применяют с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы), из-за возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина. В таких случаях пациентам следует проконсультироваться с врачом.
В состав препарата входит сахар кристаллический, это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.
Необходимо воздерживаться от употребления алкоголя при лечении препаратом.
В состав препарата входит лактоза, поэтому у пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не рекомендуется применять препарат у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами, однако в случае возникновения каких-либо вестибулярных нарушений следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении силимарина с другими лекарственными средствами возможны следующие взаимодействия:
с пероральными контрацептивами, препаратами, которые применяют при эстрогензаместительной терапии — снижение эффективности последних;
с антиаллергическими лекарственными средствами (фексофенадин), антикоагулянтами (клопидогрел, варфарин), антипсихотическими лекарственными средствами (алпразолам, диазепам, лоразепам), гипохолестеринемическими лекарственными средствами (ловастатин), некоторыми препаратами для лечения рака (винбластин), противогрибковыми лекарственными средствами (кетоконазол) — повышение эффективности последних (за счет угнетения системы цитохрома Р450 силимарином).
Растительные продукты, содержащие силимарин, широко используют в качестве гепатопротекторов в онкологической практике одновременно с цитостатиками. Клинические исследования показывают незначительный риск возможных фармакокинетических взаимодействий силимарина как ингибитора изофермента CYP 3A4 и UGT1A1 и цитостатиков, которые являются субстратами этих ферментов.
Передозировка
случаи передозировки не выявлены.
При случайном приеме препарата в высокой дозе следует вызвать рвоту, промыть желудок, принять активированный уголь и при необходимости применять симптоматическое лечение, назначенное врачом.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.