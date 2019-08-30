лечение препаратом при заболеваниях печени будет эффективным при соблюдении диеты.

В случае развития желтухи следует проконсультироваться с врачом для проведения коррекции терапии.

Препарат применяют с осторожностью у пациентов с гормональными нарушениями (эндометриоз, миома матки, карцинома молочной железы, яичника и матки, карцинома предстательной железы), из-за возможного эстрогеноподобного эффекта силимарина. В таких случаях пациентам следует проконсультироваться с врачом.

В состав препарата входит сахар кристаллический, это следует учитывать пациентам с сахарным диабетом.

Необходимо воздерживаться от употребления алкоголя при лечении препаратом.

В состав препарата входит лактоза, поэтому у пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять препарат.

Применение в период беременности и кормления грудью. Из-за отсутствия данных относительно безопасности и эффективности препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не рекомендуется применять препарат у детей в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами, однако в случае возникновения каких-либо вестибулярных нарушений следует воздержаться от управления транспортными средствами или другими механизмами.