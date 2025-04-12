Различные антисептики

Каметон (Cametonum)

Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
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от 59,40 грн
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Характеристики
Производитель
Микрофарм
Форма выпуска
Аэрозоль
Условия продажи
Без рецепта
Вес
30 г
ATC-группа
Регистрация
UA/0939/01/01 от 21.08.2019

Каметон инструкция по применению

Состав

хлорбутанола гемигидрат; камфора рацемическая; ментол.

1 баллон содержит хлорбутанола гемигидрата (в пересчете на 100% безводное вещество) — 0,1 г; камфоры рацемической — 0,1 г; ментола — 0,1 г;

вспомогательные вещества: масло эвкалиптовое, изопропилмиристат, тетрафторэтан.

Лекарственная форма

Аэрозоль.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость, содержащаяся под давлением в баллоне с клапаном дозирующего действия и при выходе из баллона, образует дисперсную струю с характерным ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики. Разные.

Код АТС R02AА20.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Каметон оказывает антимикробное, противовоспалительное и незначительное местноанестезирующее действие, способствует нормализации дыхания больных. Лекарственное средство сужает сосуды, а также уменьшает кровенаполнение и отек пораженного участка. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Каметон не оказывает ульцерогенного и общетоксического воздействия на организм.

Фармакокинетика.

Каметон предназначен для местного применения и образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Медленно и в незначительном количестве в системное кровообращение всасывается только хлоробутанолгидрат и камфора, которые связываются с белками плазмы крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде которых они выводятся почками.

Показания

Местное лечение острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла и носа: тонзиллита, фарингита, ларингита, ринита.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст младше 5 лет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Особенности применения

  • Перед применением Каметона ротовую полость следует прополоскать теплой кипяченой водой, лекарственное средство следует применять после еды. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.
  • Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов, не распылять вблизи огня.
  • После применения препарата на распылитель надеть защитный колпачок, чтобы предотвратить его загрязнение.
  • При впрыскивании в нос не закидывать голову и не переворачивать баллон. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном нескольким лицам во избежание распространения инфекции. При распылении препарата следует избегать его попадания в глаза.
  • Перед применением препарата лицам, склонным к аллергии, следует обязательно посоветоваться с врачом.
  • Препарат следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
  • Перед введением препарата в полость носа следует очистить нос от слизи. При обработке слизистых горла препарат следует применять после еды.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям в возрасте старше 5 лет. Препарат применять местно на слизистые оболочки и пораженные участки полостей горла и носа. Одноразовая доза препарата для взрослых и детей в возрасте старше 15 лет составляет 2–3 впрыскивания в полость горла и по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход, детям в возрасте 5 — 12 лет — 1–2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю, детям в возрасте 12 — 15 лет — 2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю. Препарат применять 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от интенсивности терапии (обычно 3–10 суток). Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Правила пользования баллоном

1. Надеть распылитель на шток клапана.

2. Снять защитный колпачок с распылителя.

3. Свободный конец распылителя вставить в полость носа на глубину 0,5 см или направить на пораженный участок горла и нажать на распылитель. При впрыскивании в нос не переворачивать баллон.

4. Закончив орошение, закрыть распылитель защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.

Дети

Применять детям в возрасте старше 5 лет под наблюдением врача.

Побочные реакции

Лекарственное средство обычно переносится хорошо, но иногда могут возникать реакции, обусловленные повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, включая ощущение жжения/раздражения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой носа/горла, одышку, отечность лица, язык, кожную сыпь, крапивницу, зуд.

При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года. Запрещается применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 г в аэрозольном баллоне; по 1 баллону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "Микрофарм".