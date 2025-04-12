Фармакодинамика.

Каметон оказывает антимикробное, противовоспалительное и незначительное местноанестезирующее действие, способствует нормализации дыхания больных. Лекарственное средство сужает сосуды, а также уменьшает кровенаполнение и отек пораженного участка. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Каметон не оказывает ульцерогенного и общетоксического воздействия на организм.

Фармакокинетика.

Каметон предназначен для местного применения и образует терапевтическую концентрацию главным образом в очаге воспаления. Медленно и в незначительном количестве в системное кровообращение всасывается только хлоробутанолгидрат и камфора, которые связываются с белками плазмы крови. При биотрансформации образуются глюкурониды, в виде которых они выводятся почками.