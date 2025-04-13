Киев
Каметон (Cametonum)

Каметон (Cametonum)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 884 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
75,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
81,05 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
73,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
75,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
70,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
89,80
Экономия при брони: -26,40 грн
63,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 55 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
87,10
Экономия при брони: -18,71 грн
68,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
73,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
87,10
Экономия при брони: -18,71 грн
68,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
77,07
Экономия при брони: -3,97 грн
73,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
71,88 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
87,10
Экономия при брони: -13,60 грн
73,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
80,89 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
70,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
73,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
80,27
Экономия при брони: -17,54 грн
62,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
86,50
Экономия при брони: -23,10 грн
63,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
73,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
73,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
73,40 грн
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