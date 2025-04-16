Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
80,50
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
77,09
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
80,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
79,84
Экономия при брони: -6,78 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
77,11
Экономия при брони: -15,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
80,09
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
79,94
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
76,23
Экономия при брони: -6,35 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
77,06
Экономия при брони: -25,52 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
76,95
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
79,25
Экономия при брони: -17,93 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
89,80
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Каметон аэрозоль баллон 30 г №1
Микрофарм
76,40
Экономия при брони: -25,55 грн