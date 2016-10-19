Арфазетин (Arphasetinum) (8157) - инструкция по применению ATC-классификация
Арфазетин инструкция по применению
Фармакологические свойства
компоненты сбора содержат масло эфирное, флавоноиды, кумарины, полисахариды, соли минеральные, кислоты органические, вещества дубильные, алкалоиды, вещества смолистые и горькие. Этот комплекс биологически активных веществ обладает гипогликемизирующим эффектом при сахарном диабете II типа, что дает возможность в ряде случаев снизить суточную дозу пероральных антидиабетических средств, повышает толерантность к углеводам. При сахарном диабете І типа заметного гипогликемизирующего влияния не отмечено.
Показания Арфазетин
сахарный диабет II типа легкой и средней тяжести, как самостоятельно, так и в составе комплексной терапии.
Применение Арфазетин
5 г (1 десертная ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/3-1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней. Дети, в зависимости от возраста, – от 1 десертной ложки до 1/4 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.
2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1 стакану 2 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней. Дети, в зависимости от возраста, от 2 десертных ложек до 1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней.
Через 10–15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3–4 курса.
Противопоказания
индивидуальная повышенная чувствительность к препарату
Побочные эффекты
не выявлено.
Особые указания
В период беременности и кормления грудью, применение препарата возможно только в случае, если, по мнению врача, польза от применения превышает потенциальный риск для плода/ребенка.
Взаимодействия
в комплексной терапии может способствовать снижению доз пероральных антидиабетических препаратов.
Передозировка
сообщений о передозировке не поступало.
Условия хранения
хранить в сухом, защищенном от света месте. Приготовленный настой — в прохладном месте при температуре 8–15°С не более 2 суток.
Срок годности — 2 года.