5 г (1 десертная ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, остаток отжимают к процеженному настою. Объем настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Взрослые принимают в теплом виде по 1/ 3 -1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней. Дети, в зависимости от возраста, – от 1 десертной ложки до 1/ 4 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают и настаивают 15 мин. Взрослые принимают в теплом виде по 1 стакану 2 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней. Дети, в зависимости от возраста, от 2 десертных ложек до 1/ 2 стакана 2–3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20–30 дней.

Через 10–15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3–4 курса.