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Арфазетин сбор пачка 75 г с внутренним пакетом, №1 - Одесса (93034) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
67,99
Экономия: -1,99 грн
66,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
65,12
Экономия: -4,12 грн
61,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
91,99
Экономия: -28,11 грн
63,88 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
59,36
Экономия: -3,65 грн
55,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
72,84
Экономия: -8,22 грн
64,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
77,83
Экономия: -13,73 грн
64,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
70,16
Экономия: -10,43 грн
59,73 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
73,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2)
69,86
Экономия: -6,23 грн
63,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
70,57
Экономия: -2,67 грн
67,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
71,58
Экономия: -7,95 грн
63,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -8,94 грн
63,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
52,81
Экономия: -2,19 грн
50,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (2)
76,54
Экономия: -9,03 грн
67,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (2)
75,58
Экономия: -8,03 грн
67,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (2)
79,07
Экономия: -11,56 грн
67,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
71,75
Экономия: -8,11 грн
63,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -3,62 грн
63,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (2)
57,57
Экономия: -1,86 грн
55,71 грн
Верона
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Бабаджаняна Маршала, 21
Всего: упаковка (2)
73,90 грн