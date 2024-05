Диклак, р-р для инъекций

Фармакодинамика. Диклак натрия является нестероидным соединением с выраженными противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Основным механизмом действия этого вещества считается угнетение биосинтеза простагландинов, которые играют важную роль в возникновении воспаления и боли.

Применение диклофенака способствует увеличению объема движений в пораженных суставах.

В опытах in vitro в концентрациях, эквивалентных тем, которые достигаются при лечении пациентов, диклофенак не угнетает биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.

Диклак оказывает также положительное влияние в случае приступов мигрени.

При посттравматических и послеоперационных состояниях с наличием воспаления Диклак облегчает боль при движении и уменьшает отеки, вызванные воспалением и ранами.

Если диклофенак натрия применяют одновременно с опиоидными обезболивающими средствами для устранения послеоперационной боли, необходимость в них существенно снижается.

Диклак, р-р для инъекций, особенно необходим в начале лечения при воспалительных и дегенеративных ревматических болезнях и болевом состоянии вследствие воспаления неревматического происхождения.

Фармакокинетика

Абсорбция. После введения 75 мг диклофенака натрия путем в/м инъекции абсорбция начинается немедленно, а средняя C max в плазме крови, которая составляет около 2,5 мкг/мл (8 мкмоль/л), достигается примерно за 20 мин. Величина абсорбции линейно зависит от дозы. В случае введения 75 мг диклофенака натрия путем в/в инфузии в течение 2 ч средняя C max в плазме крови составляет около 1,9 мкг/мл (5,9 мкмоль/л).

Более короткое время инфузии приводит к более высокой C max в плазме крови, тогда как длительные инфузии приводят к плато концентрации, пропорциональной показателю инфузии после 3–4 ч. После в/м инъекции или приема желудочно-резистентных таблеток, или применения суппозиториев концентрация в плазме крови быстро снижается сразу после достижения пиковых уровней. После перорального приема или ректального введения около половины абсорбированного диклофенака метаболизируется во время первого прохождения через печень (эффект первого прохождения).

AUC после в/м или в/в введения примерно вдвое больше, чем после перорального приема или ректального применения, так как в последнем случае примерно половина активной субстанции метаболизируется во время первого прохождения через печень. Фармакокинетические свойства не меняются после повторного введения. При соблюдении рекомендуемых интервалов дозирования накопления препарата не происходит.

Распределение. 99,7% диклофенака связывается с белками сыворотки крови, главным образом с альбуминами (99,4%). Объем распределения составляет 0,12–0,17 л/кг.

Диклофенак попадает в синовиальную жидкость, где C max достигается через 2–4 ч после достижения пикового значения в плазме крови. T ½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения пикового значения в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости превышает этот показатель и остается более высокой в течение 12 ч.

Диклофенак выявлен в низкой концентрации (100 нг/мл) в грудном молоке у одной женщины, которая кормила грудью. Предполагаемое количество препарата, которое попадает в организм младенца с грудным молоком, эквивалентно 0,03 мг/кг/сут.

Биотрансформация. Биотрансформация диклофенака происходит частично путем глюкуронизации исходной молекулы, но преимущественно за счет гидроксилирования и метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3’-гидрокси-, 4’-гидрокси-, 5-гидрокси-, 4’,5-дигидрокси- и 3’-гидрокси-4’- метоксидиклофенак), большинство из которых превращается в конъюгаты глюкуронида. Два из этих фенольных метаболитов являются фармакологически активными, однако их действие выражено значительно меньше, чем для диклофенака.

Выведение. Общий системный клиренс диклофенака из плазмы крови составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ±SD). Терминальный T ½ в плазме крови составляет 1–2 ч. Четыре метаболита, включая два активных, также имеют короткий T ½ из плазмы крови — 1–3 ч. Один метаболит, 3’-гидрокси-4’-метоксидиклофенак, имеет гораздо более длинный T ½ , однако является фактически неактивным. Около 60% введенной дозы выводится с мочой в виде метаболитов. Менее 1% выводится в виде неизмененного вещества. Остатки дозы элиминируются в виде метаболитов через желчь с калом.

Линейность/нелинейность. Концентрация в плазме крови демонстрирует линейную зависимость от дозы.

Специальные группы пациентов

Пациенты пожилого возраста. Не выявлено разницы относительно возрастной зависимости в абсорбции, метаболизме или экскреции препарата. Однако у некоторых пациентов пожилого возраста после 15-минутной в/в инфузии концентрация диклофенака в плазме крови была на 50% выше, чем у молодых здоровых добровольцев.

Пациенты с нарушением функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек при соблюдении режима обычного дозирования накопления активного вещества не выявлено.

При условии клиренса креатинина <10 мл/мин теоретические уровни метаболитов в плазме крови в равновесном состоянии примерно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако метаболиты окончательно выводятся с желчью.

Пациенты с заболеваниями печени. У пациентов с хроническим гепатитом или циррозом кинетика и метаболизм диклофенака такие же, как и у пациентов без заболевания печени.