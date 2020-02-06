тромболитическое/фибринолитическое лечение требует надлежащего мониторинга. Актилизе должны назначать только врачи, имеющие опыт применения тромболитической терапии и располагающие необходимыми средствами для мониторинга проведения такой терапии. Как и в отношении всех тромболитиков, при назначении Актилизе рекомендуется при любых обстоятельствах убедиться в наличии стандартной реанимационной аппаратуры и лекарственных средств.

Гиперчувствительность. После лечения устойчивого образования антител к молекуле рекомбинантного человеческого тканевого активатора плазминогена не выявлено. Системный опыт повторного назначения Актилизе отсутствует. Анафилактические реакции, связанные с назначением Актилизе, являются нечастыми и могут вызываться гиперчувствительностью к действующему веществу — альтеплазе, гентамицину (который используется при производстве препарата и может оставаться в следовых количествах) и вспомогательным веществам. Пробка стеклянного флакона с порошком Актилизе содержит натуральный каучук (производное вещество латекса), который может вызвать аллергические реакции.

В случае развития анафилактических реакций инфузию необходимо прекратить и начать адекватное лечение.

Кровоизлияния. В случае развития потенциально опасного кровотечения, в том числе внутричерепных кровоизлияний, следует прекратить фибринолитическую терапию. Обычно, однако, нет необходимости в замене факторов свертывания крови из-за короткого периода полувыведения и минимального влияния на системные факторы свертывания крови. Большинству пациентов, у которых отмечаются кровотечения, может потребоваться прекращение терапии тромболитическими и антикоагулянтными средствами, в/в инфузии и ручное регулирование давления, которое применяется к пораженным сосудам. Следует рассмотреть возможность назначения протамина, если гепарин вводился в течение 4 ч до начала кровотечения. В исключительных случаях, когда пациент не реагирует на эти консервативные методы, возможно взвешенное применение препаратов для переливания крови. Переливание криопреципитата, свежезамороженной плазмы и тромбоцитов требует проведения повторных клинических и лабораторных оценок после каждого введения. При применении инфузии криопреципитата желательно достичь уровня фибриногена в объеме 1 г/л. Следует также рассмотреть возможность применения антифибринолитических препаратов.

Риск внутричерепного кровоизлияния повышается у пациентов пожилого возраста, поэтому для этих пациентов следует тщательно проводить оценку польза/риск.

Как и в отношении всех тромболитиков, следует хорошо взвесить необходимость применения терапии Актилизе с целью сбалансирования потенциального риска возникновения кровотечения и ожидаемой пользы при следующих условиях: недавняя в/м инъекция или незначительные травмы, такие как биопсия, пункция магистральных сосудов (за исключением тех, которые не могут быть сдавлены, см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), наружный массаж сердца при реанимации; состояния с повышенным риском кровоизлияния, которые не указаны в противопоказаниях.

Следует избегать применения негибких катетеров.

Пациенты, получающие пероральную терапию антикоагулянтами. Следует рассмотреть возможность лечения Актилизе, если доза или время после приема последней дозы антикоагулянта обеспечивает остаточную эффективность, если она не подтверждена результатами соответствующего(-их) испытания(-ний) антикоагулянтной активности указанного(-ых) препарата(-ов), что свидетельствует об отсутствии клинически значимой активности в отношении системы свертывания крови (например международное нормализованное отношение ≤1,3 для антагонистов витамина K, или результаты другого(-их) соответствующего(-их) испытания(-ний) других пероральных антикоагулянтов находятся в пределах соответствующей верхней границы нормы).

Дополнительные особенности применения и предостережения при остром инфаркте миокарда и острой легочной эмболии. Не следует назначать Актилизе в дозе, превышающей 100 мг, поскольку это связано с усилением риска внутричерепного кровотечения.

Поэтому следует принимать особые меры, чтобы убедиться в том, что доза альтеплазы введена так, как указано в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.

Ожидаемый терапевтический эффект должен быть тщательно взвешен относительно возможного риска у каждого конкретного пациента, особенно у тех, систолическое АД которых составляет >160 мм рт. ст.

Аритмии. Коронарный тромболизис может привести к аритмии, связанной с реперфузией. Аритмии вследствие реперфузии могут привести к остановке сердца, быть опасными для жизни и требовать применения стандартных противоаритмических видов терапии.

Антагонисты гликопротеиновых рецепторов GPIIb/IIIa. Одновременное применение антагонистов гликопротеиновых рецепторов GPIIb/IIIa повышает риск кровотечений.

Дополнительные особенности применения и предостережения при остром ишемическом инсульте. Терапию может проводить только врач, прошедший специальную подготовку и имеющий опыт работы в неврологии.

Для подтверждения показания для лечения в зависимости от обстоятельств могут быть рассмотрены дистанционные диагностические мероприятия (см. ПОКАЗАНИЯ).

Пациенты с острым ишемическим инсультом, которые принимали Актилизе, подвергаются значительно большему риску внутричерепного кровоизлияния, чем пациенты с другими показаниями, поскольку кровотечение возникает в основном в зоне инфаркта. Это, в частности, касается таких случаев:

все случаи, указанные в разделе ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, и все состояния с высоким риском кровоизлияния;

незначительные бессимптомные аневризмы церебральных сосудов;

при более позднем начале лечения с момента развития симптомов инсульта чистая клиническая польза снижается и может быть связана с более высоким риском внутримозгового кровоизлияния и смерти по сравнению с пациентами, которые получали лечение раньше. Поэтому Актилизе следует применять как можно раньше;

пациенты, которые предварительно получали терапию ацетилсалициловой кислотой, могут находиться в группе более высокого риска возникновения внутримозгового кровоизлияния, особенно когда задерживается терапия Актилизе.

Необходим мониторинг АД во время проведения терапии и в течение ближайших 24 ч; рекомендуется в/в антигипертензивная терапия, если систолическое АД >180 мм рт. ст. или дистолическое АД >105 мм рт. ст.

Терапевтические преимущества уменьшаются у пациентов, перенесших предыдущий инсульт, или у больных с неконтролируемым диабетом. Соотношение польза/риск у таких пациентов считается не таким благоприятным, хотя остается положительным.

У пациентов с инсультом легкой степени риск преобладает над пользой (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Пациенты с очень тяжелой формой инсульта находятся в группе высокого риска внутримозгового кровоизлияния и смерти, поэтому применение препарата противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Пациенты с обширным инфарктом находятся в группе повышенного риска неблагоприятных последствий, включая тяжелые кровоизлияния и смерть. В таких случаях следует тщательно оценить соотношение польза/риск.

При инсульте вероятность благоприятного исхода лечения уменьшается в зависимости от возраста, тяжести инсульта и уровня глюкозы в крови при поступлении пациента в больницу, тогда как вероятность тяжелой инвалидности и смерти или связанных с этим внутричерепных кровоизлияний повышается независимо от терапии. Пациентам в возрасте старше 80 лет с тяжелой формой инсульта (по клинической оценке и/или по результатам обследования с использованием надлежащих методик визуализации) и пациентам с уровнем глюкозы в крови <50 мг/дл или >400 мг/дл до начала лечения терапия Актилизе противопоказана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Данные, полученные в исследованиях и объединенном анализе, показывают, что у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми пациентами клиническая польза от применения Актилизе снижается, а смертность повышается.

Другие особые предостережения. Реперфузия ишемического участка может вызвать отек мозга в зоне инфаркта.

Из-за повышенного риска кровоизлияния терапию ингибиторами агрегации тромбоцитов не следует начинать в течение первых 24 ч после тромболизиса с помощью альтеплазы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Количество данных по применению Актилизе в период беременности ограничено. Доклинические исследования применения альтеплазы в дозах выше, чем применяются у человека, показывали влияние на плод и/или эмбриотоксичность, вторичную к известной фармакологической активности препарата. Альтеплаза не считается тератогенным препаратом. В случаях острых заболеваний, угрожающих жизни, следует оценить пользу относительно потенциального риска.

Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли альтеплаза в грудное молоко.

Фертильность. Клинические данные о влиянии Актилизе на фертильность отсутствуют.

Дети. К этому времени опыт применения Актилизе у детей ограничен. Применение препарата у детей противопоказано (в возрасте до 18 лет).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные отсутствуют.