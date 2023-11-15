АЛТЕПЛАЗА (ALTEPLASUM) Действующее вещество
тромболитическое средство, гликопротеин, рекомбинантный человеческий тканевой активатор плазминогена. После в/в введения находится в кровотоке в неактивном виде. Связываясь с фибрином стимулирует переход плазминогена в плазмин, который растворяет сгустки фибрина. Из-за относительной фибриноспецифичности альтеплаза при введении в терапевтической дозе лишь незначительно влияет на уровень фибриногена, плазминогена и α2-антиплазмина крови. Антигенные свойства не выражены. Применение альтеплазы способствует снижению уровня смертности при остром инфаркте миокарда, благоприятно влияет на течение заболевания и прогноз при острой тромбоэмболии легочной артерии и ишемическом инсульте.
Альтеплаза быстро выводится из кровеносного русла и подвергается метаболизму, главным образом в печени. Через 20 мин в плазме крови определяется менее 10% исходной концентрации активного вещества.
тромболитическая терапия при остром инфаркте миокарда, острой массивной тромбоэмболии легочной артерии, остром ишемическом инсульте.
следует вводить как можно раньше после возникновения тромбоза.
При остром инфаркте миокарда, если от момента появления симптомов прошло 6 ч, сначала вводят 15 мг альтеплазы в/в болюсно, затем в течение первых 30 мин в/в капельно — 50 мг, после чего продолжают инфузию и вводят 35 мг в течение 1 ч. У пациентов с массой тела <65 кг после болюсного введения 15 мг и 30-минутной инфузии в дозе 0,75 мг/кг (не более 50 мг) продолжают в/в капельное вливание в дозе 0,5 мг/кг (не более 35 мг) в течение 1 ч.
Если лечение начато в пределах 6–12 ч после возникновения симптомов инфаркта миокарда, вначале в/в болюсно вводят 10 мг альтеплазы, затем в течение 1 ч в/в капельно вводят 50 мг, после чего продолжают инфузию со скоростью 10 мг в 30 мин до максимальной дозы 100 мг за 3 ч. У пациентов с массой тела <65 кг общая доза не должна превышать 1,5 мг/кг.
При тромбоэмболии легочной артерии обычно вводят 10 мг альтеплазы в/в болюсно в течение 1–2 мин, затем 90 мг в/в капельно в течение 2 ч. Суммарная доза — 100 мг за 2 ч. У пациентов с массой тела >65 кг суммарная доза не должна превышать 1,5 мг/кг.
Лечение при ишемическом инсульте следует начинать в течение 3 ч с момента появления симптомов; обычно альтеплазу вводят в дозе 0,9 мг/кг (не более 90 мг) в/в капельно в течение 1 ч, причем 10% общей дозы вводят в начале инфузии в/в болюсно. Максимальная доза альтеплазы — 100 мг.
геморрагический диатез, одновременный прием непрямых антикоагулянтов, кровотечения, геморрагическая ретинопатия, в том числе при сахарном диабете, недавнее (до 10 дней) обширное хирургическое вмешательство, травмы, период родов, пункция крупных кровеносных сосудов (подключичной или яремной вены), тяжелая неконтролируемая АГ, бактериальный эндокардит, перикардит, острый панкреатит, указание на пептическую язву в анамнезе (в течение последних 3 мес), аневризма аорты или артерии, пороки развития сосудов, новообразования с высоким риском развития кровотечения, тяжелые заболевания печени, геморрагический инсульт в анамнезе, патология ЦНС (новообразования, аневризмы, нейрохирургические вмешательства на головном и спинном мозге). При остром ишемическом инсульте введение альтеплазы противопоказано при подозрении на субарахноидальное кровоизлияние, эпилептическом припадке в начале инсульта, наличии инсультов или серьезных черепно-мозговых травм на протяжении последних 3 мес, при введении гепарина в течение последних 48 ч с увеличением активированного частичного тромбопластинового времени, при уровне тромбоцитов в периферической крови ниже 100 000 в 1 мм3.
поверхностное и/или внутреннее кровотечение, эмболизация кристаллами ХС, тромбоэмболия, реперфузионный синдром при инфаркте миокарда, тошнота, рвота, а также снижение АД, лихорадка, крапивница, бронхоспазм.
не допускается использование жестких катетеров при введении р-ров альтеплазы. В случае развития анафилактоидных реакций инфузию альтеплазы необходимо прекратить и назначить соответствующее лечение. С особой осторожностью проводят терапию у лиц пожилого возраста и пациентов, недавно перенесших инвазивные лечебные или диагностические манипуляции, а также после реанимационных мероприятий. В период беременности и кормления грудью альтеплазу назначают только по жизненным показаниям с учетом потенциального риска для плода или ребенка.
одновременное применение гепарина, непрямых антикоагулянтов и антиагрегантов повышает риск развития геморрагических осложнений. Р-р альтеплазы нельзя смешивать в одном объеме с другими р-рами для парентерального введения, включая р-р декстрозы.
при развитии тяжелых геморрагических осложнений рекомендуется инфузия свежей крови или р-ра лиофилизированной плазмы, применение ингибиторов фибринолиза.