следует вводить как можно раньше после возникновения тромбоза.

При остром инфаркте миокарда, если от момента появления симптомов прошло 6 ч, сначала вводят 15 мг альтеплазы в/в болюсно, затем в течение первых 30 мин в/в капельно — 50 мг, после чего продолжают инфузию и вводят 35 мг в течение 1 ч. У пациентов с массой тела <65 кг после болюсного введения 15 мг и 30-минутной инфузии в дозе 0,75 мг/кг (не более 50 мг) продолжают в/в капельное вливание в дозе 0,5 мг/кг (не более 35 мг) в течение 1 ч.

Если лечение начато в пределах 6–12 ч после возникновения симптомов инфаркта миокарда, вначале в/в болюсно вводят 10 мг альтеплазы, затем в течение 1 ч в/в капельно вводят 50 мг, после чего продолжают инфузию со скоростью 10 мг в 30 мин до максимальной дозы 100 мг за 3 ч. У пациентов с массой тела <65 кг общая доза не должна превышать 1,5 мг/кг.

При тромбоэмболии легочной артерии обычно вводят 10 мг альтеплазы в/в болюсно в течение 1–2 мин, затем 90 мг в/в капельно в течение 2 ч. Суммарная доза — 100 мг за 2 ч. У пациентов с массой тела >65 кг суммарная доза не должна превышать 1,5 мг/кг.

Лечение при ишемическом инсульте следует начинать в течение 3 ч с момента появления симптомов; обычно альтеплазу вводят в дозе 0,9 мг/кг (не более 90 мг) в/в капельно в течение 1 ч, причем 10% общей дозы вводят в начале инфузии в/в болюсно. Максимальная доза альтеплазы — 100 мг.