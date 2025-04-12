реакции гиперчувствительности. Как и при применении всех бета-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях серьезных реакций гиперчувствительности, иногда с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае тяжелых реакций гиперчувствительности применение цефтриаксона следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры. Перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефтриаксону, другим цефалоспоринам или другим типам бета-лактамных средств. Следует с осторожностью применять цефтриаксон у пациентов с наличием в анамнезе нетяжелой гиперчувствительности к другим бета-лактамным препаратам.

Зарегистрированы случаи тяжелых побочных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз) и лекарственной реакции с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), которые могут быть опасными для жизни или со смертельным исходом, однако частота этих явлений неизвестна (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Реакция Яриша — Герксгеймера. У некоторых пациентов со спирохетозными инфекциями могут наблюдаться реакции Яриша — Герксгеймера вскоре после начала лечения цефтриаксоном. Реакции Яриша — Герксгеймера обычно преходящие и могут быть купированы симптоматическим лечением. Лечение антибиотиками не следует прекращать, если такая реакция возникла.

Взаимодействие с лекарственными средствами, содержащими кальций. У недоношенных и доношенных младенцев в возрасте младше 1 мес описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом. По меньшей мере одному из этих пациентов цефтриаксон и кальций вводили в разное время и по разным в/в инфузионным системам. Согласно имеющимся научным данным не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме как у новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры или любые другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях цефтриаксона натриевой соли in vitro показано, что новорожденные подвержены повышенному риску образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.

При применении цефтриаксона у пациентов любого возраста препарат нельзя смешивать или вводить одновременно с любыми р-рами для в/в введения, содержащими кальций, даже при использовании различных инфузионных систем или введении препаратов в разные инфузионные участки. Однако пациентам в возрасте от 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, друг после друга, при условии введения препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены или тщательной промывки инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым р-ром, чтобы предотвратить образование преципитата. Пациентам, нуждающимся в постоянных инфузиях кальцийсодержащих р-ров для полного парентерального питания (ППП), медицинские работники могут назначить альтернативные антибактериальные средства, применение которых не связано с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона у пациентов, которые нуждаются в постоянном питании, признано необходимым, р-ры для ППП и цефтриаксон можно вводить одновременно, хотя и по разным инфузионным системам и в разные участки тела. Также введение р-ров для ППП можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением р-ров (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Несовместимость).

Дети. Безопасность и эффективность цефтриаксона у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. В исследованиях показано, что цефтриаксон, как некоторые другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.

Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, которым грозит риск развития билирубиновой энцефалопатии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Случаи иммуноопосредованной гемолитической анемии отмечали у пациентов, получавших цефалоспорины, в том числе цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Тяжелые случаи гемолитической анемии, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы в период лечения цефтриаксоном как у взрослых, так и у детей.

Если во время применения цефтриаксона у пациента возникает анемия, следует рассмотреть диагноз анемии, ассоциированной с применением цефалоспорина, и прекратить применение цефтриаксона до установления этиологии заболевания.

Длительное лечение. При длительном лечении следует регулярно проводить развернутый анализ крови.

Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов. Случаи колита и псевдомембранозного колита, ассоциированные с применением антибактериальных средств, зарегистрированы на фоне применения почти всех антибактериальных средств, в том числе цефтриаксона. Тяжесть этих заболеваний может колебаться от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учесть возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения цефтриаксона возникла диарея (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Следует обдумать прекращение терапии цефтриаксоном и применение соответствующих средств против Clostridium difficile. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, применять не следует.

Как и при применении других антибактериальных средств, могут возникать суперинфекции, вызванные нечувствительными к препарату микроорганизмами.

Тяжелая почечная и печеночная недостаточность. В случае тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Влияние на результаты серологических исследований. При применении препарата Цефтриаксон тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также цефтриаксон может вызывать ложноположительные результаты анализа на наличие галактоземии.

При определении глюкозы в моче неферментными методами могут быть получены ложноположительные результаты. При назначении цефтриаксона уровни глюкозы в моче следует определять с помощью ферментных методов анализа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Натрий. Каждый грамм препарата цефтриаксон содержит 3,6 ммоль натрия. Это следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.

Спектр антибактериальной активности. Цефтриаксон имеет ограниченный спектр антибактериальной активности и может быть непригодным для применения в качестве монотерапии при лечении определенных типов инфекции, кроме случаев, когда возбудитель уже подтвержден (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В случае полимикробных инфекций, когда среди подозреваемых возбудителей являются резистентные к цефтриаксону микроорганизмы, следует рассмотреть применение дополнительных антибиотиков.

Применение лидокаина. Если в качестве растворителя применять р-р лидокаина, цефтриаксон можно вводить только в/м. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции для медицинского применения лидокаина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Р-р лидокаина ни в коем случае нельзя вводить в/в.

Желчнокаменная болезнь. В случае наличия на сонограмме теней следует учесть возможность образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона. Затенения, которые ошибочно считались желчными камнями, наблюдались на сонограммах желчного пузыря, и частота их возникновения повышалась при применении цефтриаксона в дозе 1 г/сут и выше. Особую осторожность следует соблюдать при применении препарата у детей. Такие преципитаты исчезают после прекращения терапии цефтриаксоном. В редких случаях образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение, и врач должен принять решение о прекращении применения препарата, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Желчный стаз. Случаи панкреатита, возможно, вызванные непроходимостью желчных путей, зарегистрированы у пациентов, получавших Цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Большинство из таких пациентов имели факторы риска развития холестаза и образования билиарного сладжа, такие как предыдущая значительная терапия, тяжелая болезнь и полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что инициирующим или дополнительным фактором развития этого нарушения может быть образование в желчных путях преципитатов в результате применения препарата Цефтриаксон.

Почечнокаменная болезнь. Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезали после отмены цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае наличия симптомов следует сделать ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата у пациентов с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая.

Утилизация лекарственного средства. Поступление лекарственного средства во внешнюю среду следует свести к минимуму. Следует избегать попадания лекарственного средства в канализационную систему или домашние отходы. Любой неиспользованный препарат после окончания лечения или срока годности следует вернуть в оригинальной упаковке поставщику (врачу или фармацевту) для правильной утилизации.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер. Существуют ограниченные данные по применению цефтриаксона у беременных. Исследования на животных не свидетельствуют о непосредственном или косвенном вредном воздействии на эмбрион/плод, и постнатальное развитие. Во время беременности, особенно в I триместр, цефтриаксон можно применять, только если польза превышает риск.

Кормление грудью. Цефтриаксон проникает в грудное молоко в низких концентрациях, но при применении препарата в терапевтических дозах не ожидается влияния на младенцев. Однако нельзя исключать риск развития диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек. Следует учесть возможность сенсибилизации. Нужно принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от применения цефтриаксона с учетом соотношения польза/риск.

Фертильность. В исследованиях репродуктивной функции не выявлено признаков нежелательного влияния цефтриаксона на мужскую или женскую фертильность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Соответствующих исследований не проводили. В связи с возможностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение, Цефтриаксон может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.