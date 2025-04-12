Цефтриаксон (Ceftriaxone sodium salt)
Цефтриаксон инструкция по применению
Состав
Содержит цефтриаксон в форме натриевой соли.
Цефтриаксон - 1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цефтриаксон — парентеральный цефалоспориновый антибиотик III поколения с пролонгированным действием.
Механизм действия. Бактерицидная активность цефтриаксона обусловлена угнетением синтеза клеточных мембран. Цефтриаксон активен in vitro относительно большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Цефтриаксон характеризуется очень высокой устойчивостью к большинству β-лактамаз (как пенициллиназ, так и цефалоспориназ) грамположительных и грамотрицательных бактерий. Цефтриаксон активен относительно нижеследующих микроорганизмов in vitro и при клинических инфекциях (см. ПОКАЗАНИЯ):
грамположительные аэробы: Staphylococcus aureus (метициллинчувствительный), коагулазоотрицательные стафилококки, Streptococcus pyogenes (β-гемолитический, группы А), Streptococcus agalactiae (β-гемолитический, группы В), β-гемолитические стрептококки (группы ни А, ни В), Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae.
Примечание. Устойчивые к метициллину Staphylococcus spp. резистентны к цефалоспоринам, в том числе к цефтриаксону. Также Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и Listeria monocytogenes проявляют устойчивость к цефтриаксону;
грамотрицательные аэробы: Acinetobacter lwoffi, Acinetobacter anitratus (главным образом A. baumanii)*, Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Alcaligenes odorans, алкагеноподобные бактерии, Borrelia burgdorferi, Burkholderia cepacia, Capnocytophaga spp., Citrobacter diversus (в том числе C. amalonaticus), Citrobacter freundii*, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes*, Enterobacter cloacae*, Enterobacter spp. (другие)*, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Hafnia alvei, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae**, Moraxella catarrhalis (ранее назывались Branhamella catarrhalis), Moraxella osloensis, Moraxella spp. (другие), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoea, Neisseria meningitidis, Pasteurella multocida, Plesiomonas shigelloides, Proteus mirabilis, Proteus penneri*, Proteus vulgaris*, Pseudomonas fluorescens*, Pseudomonas spp. (другие)*, Providentia rettgeri*, Providentia spp. (другие), Salmonella typhi, Salmonella spp. (группа enteritidis), Serratia marcescens*, Serratia spp. (другие)*, Shigella spp., Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Yersinia spp. (другие).
*Некоторые изоляты этих видов устойчивы к цефтриаксону, главным образом вследствие образования β-лактамаз, кодируемых хромосомами.
**Некоторые изоляты Klebsiella pneumoniae устойчивы к цефтриаксону вследствие образования ряда плазмидоопосредованных β-лактамаз.
Примечание. Многие из штаммов вышеупомянутых микроорганизмов, имеющих множественную устойчивость к таким антибиотикам, как аминопенициллины и уреидопенициллины, цефалоспорины первого и второго поколения, аминогликозиды, являются чувствительными к цефтриаксону. Treponema pallidum чувствительна к цефтриаксону in vitro и в опытах на животных. Клинические исследования показывают, что цефтриаксон эффективен для лечения первичного и вторичного сифилиса, за исключением клинических штаммов P. аeruginosa, устойчивых к цефтриаксону;
анаэробы: Bacteroides spp. (чувствительные к желчи)*, Clostridium spp. (кроме группы C. perfringens), Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium spp. (другие), Gaffkia anaerobica (раньше назывались Peptococcus), Peptostreptococcus spp.
*Некоторые изоляты Bacteroides spp. устойчивы к цефтриаксону.
Примечание. Многие из штаммов Bacteroides spp., продуцирующих β-лактамазу (в частности B. fragilis), устойчивы к цефтриаксону. Устойчив Clostridium difficile.
Чувствительность к цефтриаксону можно определять методом дисков или методом серийных разведений на агаре или бульоне, используя стандартную методику, подобную рекомендуемой Национальным комитетом клинических лабораторных стандартов (НККЛС). Для цефтриаксона НККЛС установил такие критерии оценки результатов испытаний:
|Показатели
|Чувствительные
|Умеренно чувствительные
|Устойчивые
|Метод разведений
|Ингибирующая концентрация, мг/л
|8
|16–32
|64
|Метод дисков (диск с 30 мкг цефтриаксона)
|Диаметр зоны задержки роста, мм
|21
|20–14
|13
Для определения чувствительности микроорганизмов следует использовать диски с цефтриаксоном, поскольку в исследованиях in vitro показано, что цефтриаксон активен относительно отдельных штаммов, устойчивых при использовании дисков, предназначенных для всей группы цефалоспоринов. Вместо стандартов НККЛС для определения чувствительности микроорганизмов можно использовать и другие хорошо стандартизованные нормативы, например DIN и ICS, позволяющие адекватно оценить уровень чувствительности.
Фармакокинетика. Фармакокинетика цефтриаксона имеет нелинейный характер. Все основные фармакокинетические параметры, базирующиеся на общих концентрациях препарата (свободный и связанный с белками цефтриаксон), за исключением Т½, зависят от дозы.
Всасывание. Сmax в плазме крови после в/м введения 1 г препарата составляет 81 мг/л и достигается за 2–3 ч после введения. Одноразовые в/в инфузии 1 г и 2 г приводят через 30 мин к концентрациям 168,1±28,2 и 256,9±16,8 мг/л соответственно. AUC в плазме крови после в/в введения равняется таковой после в/м введения. Это означает, что биодоступность цефтриаксона после в/м введения составляет 100%.
Распределение. Объем распределения цефтриаксона составляет 7–12 л. После в/в введения цефтриаксон быстро проникает в интерстициальную жидкость, где бактерицидные концентрации относительно чувствительных микроорганизмов сохраняются в течение 24 ч.
После введения в дозе 1–2 г цефтриаксон хорошо проникает в ткани и жидкости организма. В течение более чем 24 ч его концентрации намного превышают минимальные подавляющие концентрации для большинства возбудителей инфекций более чем в 60 тканях и жидкостях (в том числе легких, сердце, желчевыводящих путях, печени, среднем ухе и слизистой оболочке носа, костях, а также СМЖ, плевральной и синовиальной жидкостях, в секрете предстательной железы).
Связывание с белками. Цефтриаксон обратимо связывается с альбумином, причем степень связывания снижается с повышением концентрации, например, снижается с 95% при концентрации в плазме крови <100 мг/л до 85% при концентрации 300 мг/л. Благодаря более низкой концентрации альбумина в тканевой жидкости доля свободного цефтриаксона в ней более высокая, чем в плазме крови.
Проникновение в отдельные ткани. Цефтриаксон проникает через воспаленные мозговые оболочки у детей, в том числе новорожденных. Через 24 ч после в/в введения цефтриаксона в дозе 50–100 мг/кг массы тела (новорожденным и детям грудного возраста соответственно) концентрация цефтриаксона в СМЖ превышает 1,4 мг/л. Сmax в СМЖ достигается приблизительно через 4 ч после в/в введения и составляет в среднем 18 мг/л. При бактериальном менингите средняя концентрация цефтриаксона в цереброспинальной жидкости составляет 17% концентрации в плазме крови, при асептическом менингите — 4%. У взрослых больных менингитом после введения дозы 50 мг/кг массы тела через 2–24 ч достигаются концентрации цефтриаксона в цереброспинальной жидкости, во много раз превышающие минимальные ингибирующие концентрации для самых распространенных возбудителей менингита.
Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер и в низких концентрациях — в грудное молоко (3–4% от концентрации в плазме крови матери через 4–6 ч).
Метаболизм. Цефтриаксон не подвергается системному метаболизму, а превращается в неактивные метаболиты под действием кишечной флоры.
Выведение. Общий плазменный клиренс цефтриаксона составляет 10–22 мл/мин. Почечный клиренс — 5–12 мл/мин. 50–60% цефтриаксона выделяется в неизмененном виде почками и 40–50% — в неизмененном виде с желчью. Т½ цефтриаксона у взрослых составляет около 8 ч.
Фармакокинетика в особых популяциях. У новорожденных почками выделяется около 70% дозы. У детей первых 8 дней жизни, а также у пациентов в возрасте старше 75 лет Т½ в среднем в 2–3 раза больше, чем у взрослых молодого возраста.
У больных с легким и умеренным нарушением функции почек и печени фармакокинетика цефтриаксона изменяется в незначительной степени, отмечается только незначительное увеличение Т½ из плазмы крови. Если нарушена только функция почек, увеличивается выведение с желчью, если нарушена функция печени, увеличивается выделение почками.
Показания Цефтриаксон
лечение инфекций, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами, в том числе:
— инфекции дыхательных путей (особенно пневмония), а также инфекции уха, горла и носа;
— инфекции почек и мочевыводящих путей;
— инфекции половых органов (включая гонорею);
— инфекции кожи и мягких тканей;
— инфекции органов брюшной полости (перитонит, инфекции желчевыводящих путей и пищеварительного тракта);
— сепсис;
— инфекции костей, суставов, а также раневые инфекции;
— инфекции у больных с ослабленной иммунной защитой;
— менингит;
— диссеминированный боррелиоз Лайма (стадии II и III).
Предоперационная профилактика инфекций при хирургических вмешательствах на органах пищеварительного тракта, желчевыводящих путей, мочевыводящих путей и во время гинекологических процедур, но только в случае потенциальной или известной контаминации.
При назначении Цефтриаксона необходимо придерживаться официальных рекомендаций по антибиотикотерапии и, в частности, рекомендаций по профилактике антибиотикорезистентности.
Применение Цефтриаксон
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: обычно назначают 1–2 г цефтриаксона 1 раз в сутки (каждые 24 ч). При тяжелых инфекциях или инфекциях, возбудители которых проявляют умеренную чувствительность к цефтриаксону, суточную дозу можно повышать до 4 г.
Новорожденные, младенцы и дети в возрасте до 12 лет. Ниже приводятся рекомендуемые дозы для применения 1 раз в сутки.
Новорожденные (до 2 нед): 20–50 мг/кг массы тела 1 раз в сутки. Суточная доза не должна превышать 50 мг/кг массы тела. При определении дозы препарата для доношенных и недоношенных детей различий нет.
Цефтриаксон противопоказан у новорожденных в возрасте ≤28 дней в случае необходимости (или ожидаемой необходимости) лечения в/в р-рами, содержащими кальций, в том числе постоянные в/в вливания, которые содержат кальций, например, парентеральное питание, в связи с риском возникновения преципитатов кальциевых солей цефтриаксона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Новорожденные и дети в возрасте от 15 дней до 12 лет: 20–80 мг/кг массы тела 1 раз в сутки.
Детям с массой тела >50 кг назначают дозы для взрослых. В/в препарат в дозе 50 мг/кг массы тела или выше следует вводить путем инфузии в течение по крайней мере 30 мин.
Больные пожилого возраста. Больным пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Продолжительность лечения. Продолжительность лечения зависит от показания и течения болезни. Как принято при терапии антибиотиками, больным следует продолжать принимать цефтриаксон еще в течение как минимум 48–72 ч после того, как температура тела нормализуется и анализы покажут отсутствие возбудителей.
Комбинированная терапия. Относительно многих грамотрицательных бактерий существует синергизм между цефтриаксоном и аминогликозидами. Несмотря на то что повышенную эффективность таких комбинаций не всегда можно предусмотреть, ее следует иметь в виду при наличии тяжелых, угрожающих жизни инфекций, вызванных Pseudomonas aeruginosa. Из-за физической несовместимости цефтриаксона и аминогликозидов их следует вводить отдельно в рекомендуемых дозах.
Дозирование в особых случаях. Менингит. При бактериальном менингите у новорожденных и детей в возрасте от 15 дней до 12 лет лечение начинают с дозы 100 мг/кг массы тела (но не более 4 г) 1 раз в сутки. Как только возбудитель будет идентифицирован, а его чувствительность определена, дозу можно соответственно снизить. Наилучшие результаты достигались при такой длительности лечения:
|Neisseria meningitidis
|4 дня
|Haemophilus influenzae
|6 дней
|Streptococcus pneumoniae
|7 дней
Боррелиоз Лайма: взрослым и детям — 50 мг/кг массы тела (высшая суточная доза — 2 г) 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Для лечения гонореи (вызванной продуцирующими и непродуцирующими пенициллиназу штаммами) рекомендуется назначать однократную дозу 250 мг в/м.
Профилактика инфекций в хирургии. Для профилактики послеоперационных инфекций при контаминированных или потенциально контаминированных хирургических вмешательствах рекомендуется в зависимости от степени опасности инфицирования вводить однократную дозу 1–2 г цефтриаксона за 30–90 мин до начала операции. При операциях на толстой и прямой кишке хорошо зарекомендовало себя одновременное (но раздельное) введение цефтриаксона и одного из 5-нитроимидазолов, например орнидазола.
Почечная и печеночная недостаточность. Больным с нарушениями функции почек нет необходимости снижать дозу в том случае, если функция печени остается нормальной. Только в случае почечной недостаточности в претерминальной стадии (клиренс креатинина <10 мл/мин) суточная доза должна превышать 2 г. У больных, находящихся на диализе, нет необходимости в дополнительном введении препарата после диализа. Следует, однако, контролировать концентрацию цефтриаксона в сыворотке крови относительно возможной коррекции дозы, поскольку у этих больных может снижаться скорость выведения. Суточная доза цефтриаксона у больных, находящихся на диализе, не должна превышать 2 г.
Больным с нарушениями функции печени нет необходимости снижать дозу в том случае, если функция почек остается нормальной.
При одновременной тяжелой почечной и печеночной недостаточности следует регулярно определять концентрацию цефтриаксона в плазме крови и проводить коррекцию дозы препарата в случае необходимости, поскольку уровень выведения у таких пациентов может снижаться.
Приготовление р-ров. Готовить р-ры необходимо непосредственно перед их применением. Свежеприготовленные р-ры сохраняют свою физическую и химическую стабильность в течение 6 ч при комнатной температуре (или в течение 24 ч при температуре 2–8 °С). В зависимости от концентрации и длительности хранения цвет р-ров может варьировать от бледно-желтого до янтарного. Это свойство активного вещества не влияет на эффективность или переносимость препарата.
В/м инъекция. Для в/м инъекции 1 г растворяют в 3,5 мл 1% р-ра лидокаина; инъекцию делают в центр ягодичной мышцы. Рекомендуется вводить не более 1 г в одну ягодицу.
Если лидокаин применять в качестве растворителя, полученный р-р никогда не следует вводить в/в (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Для детальной информации рекомендуется ознакомиться с инструкцией для применения лидокаина.
Применение лидокаина предусматривает предварительное проведение пробы для определения индивидуальной чувствительности к этому лекарственному средству.
В/в инъекция. Для в/в инъекции растворяют 1 г цефтриаксона в 10 мл стерильной воды для инъекций; вводят в/в медленно (2–4 мин).
В/в вливание. В/в вливание должно длиться не менее 30 мин. Для приготовления р-ра для вливания растворяют 2 г цефтриаксона в 40 мл одного из следующих инфузионных р-ров, свободных от ионов кальция: 0,9% хлорид натрия, 0,45% хлорид натрия + 2,5% глюкоза, 5% глюкоза, 10% глюкоза, 6% декстран в р-ре глюкозы 5%, 6–10% гидроксиэтилированный крахмал, вода для инъекций. Учитывая возможную несовместимость, р-ры, содержащие цефтриаксон, нельзя смешивать с р-рами, содержащими другие антибиотики, как при приготовлении, так и при введении.
Нельзя использовать кальцийсодержащие растворители, такие как р-р Рингера или р-р Гартмана, для растворения цефтриаксона во флаконах или для разведения восстановленного р-ра для в/в введения в связи с вероятностью образования преципитатов кальциевых солей цефтриаксона. Образование преципитатов кальциевых солей цефтриаксона также может происходить при смешивании цефтриаксона с кальцийсодержащими р-рами в одной инфузионной системе для в/в введения. Цефтриаксон нельзя одновременно вводить в/в с кальцийсодержащими р-рами, в том числе с длительными кальцийсодержащими инфузиями, например, с парентеральным питанием.
Однако за исключением новорожденных цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, если инфузионную систему тщательно промыть между инфузиями совместимым р-ром (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Дети. Препарат применять у детей в соответствии с дозировкой, указанной в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Противопоказания
повышенная чувствительность к цефтриаксону или любому другому цефалоспорину. Наличие в анамнезе тяжелых реакций гиперчувствительности (например анафилактических реакций) к любому другому типу бета-лактамных антибактериальных средств (пенициллинам, монобактамам и карбапенемам).
Цефтриаксон противопоказан:
недоношенным новорожденным в возрасте ≤41 нед с учетом срока внутриутробного развития (гестационный возраст + возраст после рождения)*;
доношенным новорожденным (в возрасте ≤28 дней):
— с гипербилирубинемией, желтухой, гипоальбуминемией или ацидозом, поскольку при таких состояниях связывание билирубина, вероятно, нарушено*;
— которые нуждаются (или ожидается, что будут нуждаться) во в/в введении препаратов кальция или инфузии кальцийсодержащих р-ров, поскольку существует риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
*В исследованиях in vitro показано, что цефтриаксон может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови, что приводит к возможному риску развития билирубиновой энцефалопатии у таких пациентов.
Перед в/м введением цефтриаксона следует обязательно исключить наличие противопоказаний к применению лидокаина, если его применять в качестве растворителя (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). См. инструкцию для применения лидокаина, особенно противопоказания.
Р-ры цефтриаксона, содержащие лидокаин, никогда не следует вводить в/в.
Побочные эффекты
нежелательными реакциями, которые чаще всего наблюдались при применении цефтриаксона, являются эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения, диарея, сыпь и повышение уровня печеночных ферментов.
По частоте возникновения побочные реакции при применении цефтриаксона классифицированы следующим образом: очень часто (1/10); часто (≥1/100–<1/10); нечасто (≥1/1000–<1/100); редко (≥1/10 000–<1/1000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Инфекции и инвазии: нечасто — грибковые инфекции половых органов; редко — псевдомембранозный колит; частота неизвестна — суперинфекции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: часто — эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения; нечасто — гранулоцитопения, анемия, расстройства коагуляции; частота неизвестна — гемолитическая анемия, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактический шок, анафилактические реакции, анафилактоидные реакции, реакции гиперчувствительности, включая отек Квинке, одышку, реакция Яриша — Герксгеймера.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль, головокружение; частота неизвестна — судороги.
Со стороны органа слуха и равновесия: частота неизвестна — вертиго.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: редко — бронхоспазм.
Со стороны ЖКТ: часто — жидкий стул, диарея; нечасто — тошнота, рвота; частота неизвестна — панкреатит, стоматит, глоссит.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня печеночных ферментов; частота неизвестна — преципитаты в желчном пузыре, ядерная желтуха.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь, нечасто — зуд; редко — крапивница; частота неизвестна — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, многоформная эритема, острый генерализованный экзантематозный пустулез, лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: редко — гематурия, глюкозурия; частота неизвестна — олигурия, образование преципитатов в почках (обратимые).
Общие нарушения и реакции в месте введения препарата: нечасто — флебит, боль в месте инъекции, лихорадка; редко — отек, озноб.
Данные лабораторных анализов: нечасто — повышение уровня креатинина в крови; частота неизвестна — ложноположительные результаты теста Кумбса, ложноположительные результаты анализа на галактоземию, ложноположительные результаты неферментных методов определения глюкозы.
Инфекции и инвазии. Случаи диареи после применения цефтриаксона могут быть связаны с Clostridium difficile. Следует назначить соответствующее количество жидкости и электролитов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Редкие случаи тяжелых побочных реакций, иногда с летальным исходом, зарегистрированы у недоношенных и доношенных новорожденных (в возрасте <28 дней), которым в/в вводили цефтриаксон и препараты кальция. При аутопсии в легких и почках выявлены преципитаты кальциевой соли цефтриаксона. Высокий риск образования преципитатов у новорожденных является следствием их малого объема крови и более длительного, чем у взрослых, Т½ цефтриаксона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов в почках, преимущественно у детей в возрасте от 3 лет, получавших высокие суточные дозы препарата (например ≥80 мг/кг/сут) или общие дозы >10 г, а также имеющих дополнительные факторы риска (например ограниченное потребление жидкости или постельный режим). Риск образования преципитатов возрастает у пациентов, лишенных подвижности, или у больных в состоянии обезвоживания. Преципитаты могут сопровождаться симптомами или быть бессимптомными, могут приводить к почечной недостаточности и анурии, и исчезают после прекращения применения цефтриаксона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Зарегистрированы случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в желчном пузыре, преимущественно у пациентов, которым препарат вводили в дозах, превышающих стандартную рекомендованную дозу. У детей, по данным проспективных исследований, частота образования преципитатов при в/в введении препарата была разной — в некоторых исследованиях более 30%. При медленном введении препарата (в течение 20–30 мин) частота образования преципитатов, очевидно, ниже. Образование преципитатов обычно не сопровождается симптомами, но в редких случаях возникали такие клинические симптомы, как боль, тошнота и рвота. В таких случаях рекомендуется симптоматическое лечение. После отмены цефтриаксона преципитаты обычно исчезают (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
реакции гиперчувствительности. Как и при применении всех бета-лактамных антибиотиков, сообщалось о случаях серьезных реакций гиперчувствительности, иногда с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае тяжелых реакций гиперчувствительности применение цефтриаксона следует немедленно прекратить и принять соответствующие неотложные меры. Перед началом лечения следует установить, есть ли у пациента в анамнезе тяжелые реакции гиперчувствительности к цефтриаксону, другим цефалоспоринам или другим типам бета-лактамных средств. Следует с осторожностью применять цефтриаксон у пациентов с наличием в анамнезе нетяжелой гиперчувствительности к другим бета-лактамным препаратам.
Зарегистрированы случаи тяжелых побочных реакций со стороны кожи (синдром Стивенса — Джонсона или синдром Лайелла/токсический эпидермальный некролиз) и лекарственной реакции с эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), которые могут быть опасными для жизни или со смертельным исходом, однако частота этих явлений неизвестна (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Реакция Яриша — Герксгеймера. У некоторых пациентов со спирохетозными инфекциями могут наблюдаться реакции Яриша — Герксгеймера вскоре после начала лечения цефтриаксоном. Реакции Яриша — Герксгеймера обычно преходящие и могут быть купированы симптоматическим лечением. Лечение антибиотиками не следует прекращать, если такая реакция возникла.
Взаимодействие с лекарственными средствами, содержащими кальций. У недоношенных и доношенных младенцев в возрасте младше 1 мес описаны случаи образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона в легких и почках с летальным исходом. По меньшей мере одному из этих пациентов цефтриаксон и кальций вводили в разное время и по разным в/в инфузионным системам. Согласно имеющимся научным данным не зарегистрировано подтвержденных случаев образования внутрисосудистых преципитатов, кроме как у новорожденных, которым вводили цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры или любые другие кальцийсодержащие препараты. В исследованиях цефтриаксона натриевой соли in vitro показано, что новорожденные подвержены повышенному риску образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона по сравнению с пациентами других возрастных групп.
При применении цефтриаксона у пациентов любого возраста препарат нельзя смешивать или вводить одновременно с любыми р-рами для в/в введения, содержащими кальций, даже при использовании различных инфузионных систем или введении препаратов в разные инфузионные участки. Однако пациентам в возрасте от 28 дней цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, друг после друга, при условии введения препаратов через различные инфузионные системы в разные участки тела или замены или тщательной промывки инфузионной системы между введением этих средств физиологическим солевым р-ром, чтобы предотвратить образование преципитата. Пациентам, нуждающимся в постоянных инфузиях кальцийсодержащих р-ров для полного парентерального питания (ППП), медицинские работники могут назначить альтернативные антибактериальные средства, применение которых не связано с подобным риском образования преципитатов. Если применение цефтриаксона у пациентов, которые нуждаются в постоянном питании, признано необходимым, р-ры для ППП и цефтриаксон можно вводить одновременно, хотя и по разным инфузионным системам и в разные участки тела. Также введение р-ров для ППП можно приостановить на время инфузии цефтриаксона и промыть инфузионные системы между введением р-ров (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Несовместимость).
Дети. Безопасность и эффективность цефтриаксона у новорожденных, младенцев и детей были установлены для доз, описанных в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. В исследованиях показано, что цефтриаксон, как некоторые другие цефалоспорины, может вытеснять билирубин из связи с альбумином сыворотки крови.
Цефтриаксон противопоказан недоношенным и доношенным новорожденным, которым грозит риск развития билирубиновой энцефалопатии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Иммуноопосредованная гемолитическая анемия. Случаи иммуноопосредованной гемолитической анемии отмечали у пациентов, получавших цефалоспорины, в том числе цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Тяжелые случаи гемолитической анемии, в том числе с летальным исходом, были зарегистрированы в период лечения цефтриаксоном как у взрослых, так и у детей.
Если во время применения цефтриаксона у пациента возникает анемия, следует рассмотреть диагноз анемии, ассоциированной с применением цефалоспорина, и прекратить применение цефтриаксона до установления этиологии заболевания.
Длительное лечение. При длительном лечении следует регулярно проводить развернутый анализ крови.
Колит/чрезмерный рост нечувствительных микроорганизмов. Случаи колита и псевдомембранозного колита, ассоциированные с применением антибактериальных средств, зарегистрированы на фоне применения почти всех антибактериальных средств, в том числе цефтриаксона. Тяжесть этих заболеваний может колебаться от легкой до угрожающей жизни. Поэтому важно учесть возможность такого диагноза у пациентов, у которых во время или после применения цефтриаксона возникла диарея (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Следует обдумать прекращение терапии цефтриаксоном и применение соответствующих средств против Clostridium difficile. Лекарственные средства, подавляющие перистальтику, применять не следует.
Как и при применении других антибактериальных средств, могут возникать суперинфекции, вызванные нечувствительными к препарату микроорганизмами.
Тяжелая почечная и печеночная недостаточность. В случае тяжелой почечной и печеночной недостаточности рекомендуется тщательный клинический мониторинг безопасности и эффективности препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Влияние на результаты серологических исследований. При применении препарата Цефтриаксон тест Кумбса может давать ложноположительные результаты. Также цефтриаксон может вызывать ложноположительные результаты анализа на наличие галактоземии.
При определении глюкозы в моче неферментными методами могут быть получены ложноположительные результаты. При назначении цефтриаксона уровни глюкозы в моче следует определять с помощью ферментных методов анализа (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Натрий. Каждый грамм препарата цефтриаксон содержит 3,6 ммоль натрия. Это следует учитывать пациентам, которые придерживаются диеты с контролируемым содержанием натрия.
Спектр антибактериальной активности. Цефтриаксон имеет ограниченный спектр антибактериальной активности и может быть непригодным для применения в качестве монотерапии при лечении определенных типов инфекции, кроме случаев, когда возбудитель уже подтвержден (см. ПРИМЕНЕНИЕ). В случае полимикробных инфекций, когда среди подозреваемых возбудителей являются резистентные к цефтриаксону микроорганизмы, следует рассмотреть применение дополнительных антибиотиков.
Применение лидокаина. Если в качестве растворителя применять р-р лидокаина, цефтриаксон можно вводить только в/м. Перед введением препарата следует обязательно учесть противопоказания к применению лидокаина, предостережения и другую соответствующую информацию, приведенную в инструкции для медицинского применения лидокаина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Р-р лидокаина ни в коем случае нельзя вводить в/в.
Желчнокаменная болезнь. В случае наличия на сонограмме теней следует учесть возможность образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона. Затенения, которые ошибочно считались желчными камнями, наблюдались на сонограммах желчного пузыря, и частота их возникновения повышалась при применении цефтриаксона в дозе 1 г/сут и выше. Особую осторожность следует соблюдать при применении препарата у детей. Такие преципитаты исчезают после прекращения терапии цефтриаксоном. В редких случаях образование преципитатов кальциевой соли цефтриаксона сопровождалось симптоматикой. При наличии симптомов рекомендуется консервативное нехирургическое лечение, и врач должен принять решение о прекращении применения препарата, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Желчный стаз. Случаи панкреатита, возможно, вызванные непроходимостью желчных путей, зарегистрированы у пациентов, получавших Цефтриаксон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Большинство из таких пациентов имели факторы риска развития холестаза и образования билиарного сладжа, такие как предыдущая значительная терапия, тяжелая болезнь и полное парентеральное питание. Нельзя исключать, что инициирующим или дополнительным фактором развития этого нарушения может быть образование в желчных путях преципитатов в результате применения препарата Цефтриаксон.
Почечнокаменная болезнь. Зарегистрированы случаи образования почечных камней, которые исчезали после отмены цефтриаксона (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). В случае наличия симптомов следует сделать ультразвуковое обследование. Решение о применении препарата у пациентов с наличием в анамнезе почечных камней или гиперкальциурии принимает врач, опираясь на результаты оценки пользы-риска конкретного случая.
Утилизация лекарственного средства. Поступление лекарственного средства во внешнюю среду следует свести к минимуму. Следует избегать попадания лекарственного средства в канализационную систему или домашние отходы. Любой неиспользованный препарат после окончания лечения или срока годности следует вернуть в оригинальной упаковке поставщику (врачу или фармацевту) для правильной утилизации.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Цефтриаксон проникает через плацентарный барьер. Существуют ограниченные данные по применению цефтриаксона у беременных. Исследования на животных не свидетельствуют о непосредственном или косвенном вредном воздействии на эмбрион/плод, и постнатальное развитие. Во время беременности, особенно в I триместр, цефтриаксон можно применять, только если польза превышает риск.
Кормление грудью. Цефтриаксон проникает в грудное молоко в низких концентрациях, но при применении препарата в терапевтических дозах не ожидается влияния на младенцев. Однако нельзя исключать риск развития диареи и грибковой инфекции слизистых оболочек. Следует учесть возможность сенсибилизации. Нужно принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от применения цефтриаксона с учетом соотношения польза/риск.
Фертильность. В исследованиях репродуктивной функции не выявлено признаков нежелательного влияния цефтриаксона на мужскую или женскую фертильность.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Соответствующих исследований не проводили. В связи с возможностью возникновения таких побочных реакций, как головокружение, Цефтриаксон может влиять на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
растворители, содержащие кальций, такие как р-р Рингера или р-р Гартмана, не следует использовать для восстановления цефтриаксона во флаконах или для дальнейшего разведения восстановленного р-ра для в/в введения, поскольку может образоваться преципитат. Преципитаты кальциевой соли цефтриаксона также могут образовываться при смешивании цефтриаксона с кальцийсодержащими р-рами в одной инфузионной системе. Цефтриаксон нельзя вводить одновременно с р-рами для в/в введения, содержащими кальций, в том числе с кальцийсодержащими р-рами для длительных инфузий, такими как р-ры для парентерального питания, с помощью Y-образной системы. Однако остальным пациентам, кроме новорожденных, цефтриаксон и кальцийсодержащие р-ры можно вводить последовательно, друг после друга, если между инфузиями тщательно промыть систему совместимой жидкостью. В исследованиях in vitro с использованием плазмы пуповинной крови взрослых и новорожденных показано, что новорожденным грозит повышенный риск образования преципитатов кальциевой соли цефтриаксона (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Сочетанное применение препарата с пероральными антикоагулянтами может усиливать эффект против витамина К и риск кровотечения. Рекомендуется часто проверять международное нормализованное отношение и должным образом корректировать дозу антивитаминов К как во время, так и после терапии цефтриаксоном (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Существуют противоречивые данные относительно потенциального усиления токсического воздействия аминогликозидов на почки при их применении с цефалоспоринами. В таких случаях следует тщательно соблюдать рекомендации по мониторингу уровня аминогликозидов (и функции почек) в клинической практике.
В исследовании цефтриаксона in vitro при применении хлорамфеникола в сочетании с цефтриаксоном наблюдались антагонистические эффекты. Клиническая значимость этих данных неизвестна.
Не зарегистрировано случаев взаимодействия между цефтриаксоном и кальцийсодержащими препаратами для перорального применения или взаимодействия между цефтриаксоном для в/м введения и кальцийсодержащими препаратами (для в/в или перорального применения).
У пациентов, принимающих цефтриаксон, возможны ложноположительные результаты теста Кумбса.
Цефтриаксон, как и другие антибиотики, может быть причиной ложноположительных результатов анализа на галактоземию.
Также при определении уровня глюкозы в моче с помощью неферментных методов результаты могут быть ложноположительными. По этой причине в период применения цефтриаксона следует определять уровень глюкозы в моче с помощью ферментных методов.
Нарушений функции почек не выявлено после сочетанного применения высоких доз цефтриаксона и мощных диуретиков (например фуросемида).
Одновременное применение пробенецида не снижает выведение цефтриаксона.
Несовместимость. Цефтриаксон нельзя смешивать с кальцийсодержащими р-рами, такими как р-р Рингера или р-р Гартмана. Несовместим с амсакрином, ванкомицином, флуконазолом и аминогликозидами. Не следует смешивать с другими растворителями, кроме тех, которые указаны в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Передозировка
в случае передозировки гемодиализ или перитонеальный диализ не снизят чрезмерную концентрацию препарата в плазме крови. В случае передозировки могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея. Специфического антидота нет. Лечение передозировки симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Комментарии (2)
При назначении курса лечения цефтриаксоном, а также при обследовании после курса лечения необходимо иметь ввиду, что существует вероятность образования цефтриаксон-кальциевых преципитатов в почках или желчном пузыре. Вероятность такого побочного эффекта возрастает, если суточная доза превышала 80 мг/кг, а суммарная – превышала 10 г. Также провоцирующими факторами могут служить малоподвижность (постельный режим) или ограниченное употребление жидкости. Поэтому выявление при УЗД эхоположительной акустической тени в желчном пузыре нельзя расценивать как эквивалент желчекаменной болезни (инструкция МЗ Украины).
Клинический опыт демонстрирует, что частота псевдолитиаза в желчном пузыре (акустическая тень, аналогичная солитарному конкременту или билиарному сладжу) достигает 14% среди детей, которые получали цефтриаксон в послеоперационном периоде при остром перфоративном аппендиците. При этом клиническая симптоматика калькулёзного холецистита развивается не более чем в 10% случаев от общего числа псевдохолелитиаза (Alemayehu H., 2014).
Псевдоуролитиаз развивается аналогичным образом и регрессирует спонтанно после отмены препарата. В редких случаях конгломерат цефтриаксон-кальциевых кристаллов может вызывать нарушения пассажа мочи (Wang S., 2017).
Цефтриаксон обладает рядом преимуществ, которые обуславливают его широкое применение в клинической практике. Это антибиотик, обладающий широким спектром антибактериальной активности, низкой токсичностью, высокой способностью проникать через ГЭБ. Кроме того, для него характерен двойной путь выведения — почками и печенью, и период полувыведения от 8 до 16 часов, что позволяет в случае нетяжелых инфекций применять раз в сутки (Захаров С.В., 2012). Не смотря на то, что в последние годы широкое распространение приобрели Enterobacteriaceae, продуцирующие бета-лактамазы, цефтриаксон показан к применению при тяжелых внебольничных инфекциях, включая пневмонии, менинигит и инфекции брюшной полости (Schleibinger M. et al., 2015).
Цефтриаксон обладает высокой активностью в отношении гонококка, а также бледной трепонемы. Продемонстрирована его высокая эффективность в терапии различных форм сифилиса, в том числе у ВИЧ-позитивных пациентов. Так, в исследовании уже через 6-20 часов после первого введения препарата отмечено исчезновение возбудителя на поверхности шанкров и эррозированых папул. Эпителизация шанкров происходила на 5-6 день тепапии. При первичном серопозитивном сифилисе спустя 4,2 месяца терапии отмечена негативная РСК, в случае вторичного сифилиса — к концу 4-го месяца терапии (Захаров С.В., 2012).