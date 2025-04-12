При заболевании раком молочной железы лекарственное средство назначать только пациентам в поздней менопаузе и с удаленной маткой (по возможности гиперплазии слизистой матки).

С осторожностью назначать препарат больным сахарным диабетом, эпилепсией, а также с заболеваниями сердца и почек.

В начале лечения могут наблюдаться тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея, набухание и боль в молочных железах, обычно проходят самостоятельно.

При приеме хлортрианизена следует избегать длительного пребывания на солнце, поскольку препарат повышает чувствительность кожи к солнцу.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.