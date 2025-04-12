Эстрамустин

Хлортрианизен (Chlortrianisen)

Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке в коробке №100
Цены в Киев
от 389,57 грн
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Характеристики
Производитель
Здоровье
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
12 мг
Количество штук в упаковке
100 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/5532/01/01 от 16.11.2021
Международное название

Хлортрианизен инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит хлортрианизена 12 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, сахар-рафинад, кальция стеарат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Антинеопластические средства. Код ATС L01X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Хлортрианизен — противоопухолевое средство, синтетический аналог эстрогенов.

Угнетает пролиферацию опухолевых клеток на всех стадиях рака предстательной железы. Снижает продуцирование половых гормонов. По сравнению с другими синтетическими эстрогенными препаратами действует более длительно.

При эстроген-резистентных формах опухолей малоэффективно.

Обладает минимальными феминизирующими свойствами (способность вызывать появление у мужчин женских вторичных половых признаков: увеличение молочных желез, отложение жира на бедрах).

Повышает свертываемость крови, снижает концентрацию холестерина, повышает концентрацию триглицеридов в крови. Способствует переходу внутрисосудистой жидкости во внеклеточное пространство, что приводит к образованию отеков. Выявляет меньше центральных эффектов по сравнению с препаратами, содержащими эстрон, эстрадиол.

Фармакокинетика.

Не исследовали.

Показания

Рак предстательной железы.

Рак молочной железы при возникновении эндокринной стойкости к антиэстрогенам и ингибиторам ароматазы (только пациентам с удаленной маткой и в поздней менопаузе).

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; острые и хронические болезни печени, генитальные кровотечения неустановленного происхождения, тромбоэмболические нарушения в анамнезе.

Особенности применения

При заболевании раком молочной железы лекарственное средство назначать только пациентам в поздней менопаузе и с удаленной маткой (по возможности гиперплазии слизистой матки).

С осторожностью назначать препарат больным сахарным диабетом, эпилепсией, а также с заболеваниями сердца и почек.

В начале лечения могут наблюдаться тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея, набухание и боль в молочных железах, обычно проходят самостоятельно.

При приеме хлортрианизена следует избегать длительного пребывания на солнце, поскольку препарат повышает чувствительность кожи к солнцу.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Способ применения и дозы

Назначать взрослым. Принимать внутрь во время еды.

Рак предстательной железы. Назначать по 1 таблетке (12 мг) 2–3 раза в день. При метастазах дополнительно назначать преднизолон.

Рак молочной железы. Назначать по 1 таблетке (12 мг) 4 раза в день; суточная доза — 4 таблетки (48 мг).

Максимальные дозы для взрослых: разовая — 1 таблетка (12 мг), суточная — 4 таблетки (48 мг).

Препарат предназначен для продолжительного применения. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Информация о применении препарата детям отсутствует.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея.

Со стороны репродуктивной системы: набухание и боль в молочных железах, феминизация у мужчин, маточные кровотечения у женщин.

Со стороны сердечно-сосудистой системы и системы крови: проявления недостаточности кровообращения, тромбоэмболические осложнения, отеки, гипертензия, повышение свертывания и вязкости крови, повышенная кровоточивость.

Другие: аллергические реакции, нарушение минерального обмена.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки №100 в контейнере в коробке; №100 (10×10) в блистерах в коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».