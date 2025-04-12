Хлортрианизен (Chlortrianisen)
Хлортрианизен инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит хлортрианизена 12 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, сахар-рафинад, кальция стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрические с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Антинеопластические средства. Код ATС L01X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Хлортрианизен — противоопухолевое средство, синтетический аналог эстрогенов.
Угнетает пролиферацию опухолевых клеток на всех стадиях рака предстательной железы. Снижает продуцирование половых гормонов. По сравнению с другими синтетическими эстрогенными препаратами действует более длительно.
При эстроген-резистентных формах опухолей малоэффективно.
Обладает минимальными феминизирующими свойствами (способность вызывать появление у мужчин женских вторичных половых признаков: увеличение молочных желез, отложение жира на бедрах).
Повышает свертываемость крови, снижает концентрацию холестерина, повышает концентрацию триглицеридов в крови. Способствует переходу внутрисосудистой жидкости во внеклеточное пространство, что приводит к образованию отеков. Выявляет меньше центральных эффектов по сравнению с препаратами, содержащими эстрон, эстрадиол.
Фармакокинетика.
Не исследовали.
Показания
Рак предстательной железы.
Рак молочной железы при возникновении эндокринной стойкости к антиэстрогенам и ингибиторам ароматазы (только пациентам с удаленной маткой и в поздней менопаузе).
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства; острые и хронические болезни печени, генитальные кровотечения неустановленного происхождения, тромбоэмболические нарушения в анамнезе.
Особенности применения
При заболевании раком молочной железы лекарственное средство назначать только пациентам в поздней менопаузе и с удаленной маткой (по возможности гиперплазии слизистой матки).
С осторожностью назначать препарат больным сахарным диабетом, эпилепсией, а также с заболеваниями сердца и почек.
В начале лечения могут наблюдаться тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея, набухание и боль в молочных железах, обычно проходят самостоятельно.
При приеме хлортрианизена следует избегать длительного пребывания на солнце, поскольку препарат повышает чувствительность кожи к солнцу.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Назначать взрослым. Принимать внутрь во время еды.
Рак предстательной железы. Назначать по 1 таблетке (12 мг) 2–3 раза в день. При метастазах дополнительно назначать преднизолон.
Рак молочной железы. Назначать по 1 таблетке (12 мг) 4 раза в день; суточная доза — 4 таблетки (48 мг).
Максимальные дозы для взрослых: разовая — 1 таблетка (12 мг), суточная — 4 таблетки (48 мг).
Препарат предназначен для продолжительного применения. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Информация о применении препарата детям отсутствует.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, отсутствие аппетита, рвота, диарея.
Со стороны репродуктивной системы: набухание и боль в молочных железах, феминизация у мужчин, маточные кровотечения у женщин.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и системы крови: проявления недостаточности кровообращения, тромбоэмболические осложнения, отеки, гипертензия, повышение свертывания и вязкости крови, повышенная кровоточивость.
Другие: аллергические реакции, нарушение минерального обмена.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки №100 в контейнере в коробке; №100 (10×10) в блистерах в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».