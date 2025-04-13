Хлортрианизен (Chlortrianisen)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 329 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
561,28
Экономия при брони: -85,31 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Хлортрианизен таблетки 12 мг блистер в коробке №100
Корпорация Здоровье
666,90 грн