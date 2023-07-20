ЭСТРАМУСТИН (ESTRAMUSTINUM)

лечение может быть начато с в/в струйных инъекций по 300–450 мг/сут в течение не более 3 нед, после чего переходят на пероральное применение или продолжают в/в инъекции в дозе 300 мг 2 раза в неделю. Эстрамустин можно вводить капельно в 250 мл 5% р-ра глюкозы в течение не более 3 ч. Если спустя 4 нед не отмечено никакого эффекта, лечение следует прекратить.

Внутрь назначают по 280–420 мг 2 раза в сутки. Принимают внутрь не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после еды, запивая водой.