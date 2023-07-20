ЭСТРАМУСТИН (ESTRAMUSTINUM) Действующее вещество
USPDDN: эстра-1,3,5(10)-триен-3,17-диол, 3-(бис(2-хлороэтил)карбамат), (17β)-.
эстрамустина фосфат — противоопухолевое средство с алкилирующей активностью, применяемое при раке предстательной железы. Представляет собой химическое соединение мехлорэтамина (азотистый иприт) и фосфорилированного эстрадиола. Обладает высокой тропностью к ткани предстательной железы и редко вызывает угнетение костномозгового кроветворения.
После приема внутрь быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте, биодоступность — 75%. В организме эстрамустина фосфат дефосфорилируется с образованием двух метаболитов: эстромустина и мехлорэтамина. Эстрамустин и эстромустин оказывают антимитотическое действие, а образующиеся в результате их дальнейшего метаболизма эстрон и эстрадиол — антигонадотропное действие. T½ составляет 10–12 ч. Выводится в основном с желчью.
поздние стадии карциномы предстательной железы, особенно у больных с гормонально-рефрактерными опухолями; первичная терапия больных раком предстательной железы с неблагоприятным прогнозом.
лечение может быть начато с в/в струйных инъекций по 300–450 мг/сут в течение не более 3 нед, после чего переходят на пероральное применение или продолжают в/в инъекции в дозе 300 мг 2 раза в неделю. Эстрамустин можно вводить капельно в 250 мл 5% р-ра глюкозы в течение не более 3 ч. Если спустя 4 нед не отмечено никакого эффекта, лечение следует прекратить.
Внутрь назначают по 280–420 мг 2 раза в сутки. Принимают внутрь не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после еды, запивая водой.
тяжелые заболевания печени или сердечно-сосудистой системы; острый тромбофлебит; тромбоэмболический синдром; повышенная чувствительность к эстрадиолу и/или азотистому иприту.
возможны гинекомастия, импотенция; тошнота, рвота (особенно при назначении внутрь), диарея, нарушение функции печени и повышение активности печеночных трансаминаз в плазме крови; отеки, задержка жидкости, ухудшение течения ИБС; депрессия, головная боль, сонливость, спутанность сознания; сыпь на коже; тромбоэмболия; редко — обратимая лейкопения и тромбоцитопения; описаны единичные случаи развития отека Квинке.
Реакции в месте в/в введения — зуд, жжение, возможен тромбофлебит.
лечение должен осуществлять только врач, имеющий опыт проведения химиотерапии.
С особой осторожностью следует назначать эстрамустин больным, имеющим указания в анамнезе на тромбофлебит, тромбоэмболический синдром, особенно в тех случаях, когда они обусловлены применением эстрогенов; пациентам с ИБС, хронической сердечной недостаточностью, АГ, нарушением мозгового кровообращения, почечной недостаточностью, нарушениями функции печени, остеопатиями, эпилепсией, мигренью. В процессе лечения необходим систематический контроль АД, показателей функционального состояния печени; у больных сахарным диабетом — контроль уровня глюкозы в крови.
На фоне терапии эстрамустином больным следует пользоваться контрацептивными средствами.
при одновременном применении эстрамустина и препаратов, содержащих кальций или другие поливалентные ионы металлов, абсорбция эстрамустина уменьшается. Следует также избегать сочетания с молоком и молочными продуктами.
случаи передозировки не описаны. Возможна манифестация всех известных побочных эффектов, особенно со стороны пищеварительного тракта.
Лечение: промывание желудка; в дальнейшем при необходимости — симптоматическая терапия. В течение 6 нед после передозировки эстрамустина следует контролировать состав периферической крови и функциональное состояние печени.