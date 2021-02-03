Дитилин-Биолек (Dithylin-Biolek) (6838) - инструкция по применению ATC-классификация
Дитилин-Биолек инструкция по применению
Фармакологические свойства
Дитилин является деполяризующим миорелаксантом короткого действия. После в/в введения в дозе 1,5–2 мг/кг наступает нарушение проведения нервно-мышечного импульса и полное расслабление скелетных мышц с предшествующей фибрилляцией.
Показания Дитилин-Биолек
в качестве миорелаксанта кратковременного действия в условиях наркоза и ИВЛ для интубации трахеи, поддержания миоплегии при оперативных вмешательствах, для выполнения бронхоскопии и других эндоскопических процедур, для репозиции костных отломков и вправления вывихов. Кроме того, Дитилин используют для устранения судорог при столбняке.
Применение Дитилин-Биолек
введение Дитилина допускается только при наличии всех условий для проведения ИВЛ или после перевода больного на управляемое дыхание. Дитилин вводят в/в. Дозы устанавливают в зависимости от необходимой степени миорелаксации, массы тела и индивидуальной чувствительности больного к препарату. Для интубации и полного расслабления скелетных и дыхательных мышц во время проведения операции Дитилин вводят в дозе 1,5–2 мг/кг. Для получения длительного расслабления мышц в течение всей операции Дитилин можно вводить фракционно через 5–7 мин по 0,5–1 мг/кг (20–60 мг). Нужно иметь в виду, что повторная доза Дитилина, особенно при длительных оперативных вмешательствах (свыше 3 ч), действует более продолжительно. Введение Дитилина можно сочетать с антидеполяризующими релаксантами.
Противопоказания
грудной возраст, глаукома.
Побочные эффекты
у детей, особенно грудного возраста, у больных молодого возраста, у женщин, преимущественно при ваготонии может возникнуть кратковременная брадикардия, а в некоторых случаях — асистолия. Медленное введение Дитилина, а также предварительная в/в инъекция атропина в дозе 1–1,5 мг в значительной степени предотвращают брадикардию. У некоторых больных после введения Дитилина отмечается тенденция к повышению АД.
При многократном введении Дитилина иногда может развиться чрезмерно продолжительная релаксация мышц и длительное апноэ. Причинами этого могут быть гиперкапния, ацидоз, гиповолемия, гипокалиемия, снижение активности псевдохолинэстеразы, глубокий наркоз.
Если Дитилин вводят многократно и через 25–30 мин после последней инъекции препарата у больного не восстанавливается мышечный тонус, наблюдается поверхностное дыхание и при этом отсутствуют перечисленные выше явления, которые могли бы служить причиной увеличения длительности действия Дитилина, можно сделать предположение о переходе деполяризующего блока в антидеполяризующий. Для снятия этого блока следует применять прозерин по обычной методике: в вену вводят предварительно атропин в дозе 0,5–0,7 мг (0,5–0,7 мл 0,1% р-ра) и через 1–2 мин после учащения пульса в/в вводят прозерин в дозе 1,5 мг (3 мл 0,05% р-ра). Если эффект недостаточен, такую же дозу прозерина вводят повторно.
Через 10–12 ч после применения Дитилина может возникнуть миалгия. Предварительное введение за 1 мин до Дитилина 3–4 мг d-тубокурарина или 10–15 мг диплацина предотвращают фибриллярные подергивания мышц и развитие миалгии.
Особые указания
с осторожностью препарат следует применять при тяжелых заболеваниях печени, анемии, кахексии, заболеваниях, протекающих с изменением активности холинэстеразы, в период беременности.
Взаимодействия
Дитилин гидролизируется в щелочной среде (например, при смешивании с барбитуратами в одном шприце).
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 5 °С (замораживание не допускается).