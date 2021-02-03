у детей, особенно грудного возраста, у больных молодого возраста, у женщин, преимущественно при ваготонии может возникнуть кратковременная брадикардия, а в некоторых случаях — асистолия. Медленное введение Дитилина, а также предварительная в/в инъекция атропина в дозе 1–1,5 мг в значительной степени предотвращают брадикардию. У некоторых больных после введения Дитилина отмечается тенденция к повышению АД.

При многократном введении Дитилина иногда может развиться чрезмерно продолжительная релаксация мышц и длительное апноэ. Причинами этого могут быть гиперкапния, ацидоз, гиповолемия, гипокалиемия, снижение активности псевдохолинэстеразы, глубокий наркоз.

Если Дитилин вводят многократно и через 25–30 мин после последней инъекции препарата у больного не восстанавливается мышечный тонус, наблюдается поверхностное дыхание и при этом отсутствуют перечисленные выше явления, которые могли бы служить причиной увеличения длительности действия Дитилина, можно сделать предположение о переходе деполяризующего блока в антидеполяризующий. Для снятия этого блока следует применять прозерин по обычной методике: в вену вводят предварительно атропин в дозе 0,5–0,7 мг (0,5–0,7 мл 0,1% р-ра) и через 1–2 мин после учащения пульса в/в вводят прозерин в дозе 1,5 мг (3 мл 0,05% р-ра). Если эффект недостаточен, такую же дозу прозерина вводят повторно.

Через 10–12 ч после применения Дитилина может возникнуть миалгия. Предварительное введение за 1 мин до Дитилина 3–4 мг d-тубокурарина или 10–15 мг диплацина предотвращают фибриллярные подергивания мышц и развитие миалгии.