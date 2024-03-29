СУКСАМЕТОНИЯ ХЛОРИД (SUXAMETHONII CHLORIDUM)

с осторожностью следует применять при тяжелых заболеваниях печени, анемии, кахексии, в период беременности (суксаметония хлорид проникает через плацентарный барьер).

Медленное введение суксаметония хлорида, а также премедикация в/в введением атропина в дозе 1–1,5 мг в значительной степени предупреждают развитие брадикардии.

При многократном введении могут развиваться чрезмерная продолжительная миорелаксация и апноэ. Причинами этого являются гиперкапния, ацидоз, гиповолемия, гипокалиемия, снижение уровня псевдохолинэстеразы, глубокий наркоз. В отдельных случаях наблюдается чрезмерная реакция с длительным угнетением дыхания. Это обусловлено генетическим нарушением образования холинэстеразы. Если функция внешнего дыхания не восстанавливается через 25–30 мин, вводят прозерин и другие антихолинэстеразные средства: вначале в/в вводят атропин (0,5–0,7 мл 0,1% р-ра) и на фоне тахикардии через 1–2 мин в/в вводят 1,5 мг прозерина (3 мл 0,05% р-ра). Если эффект недостаточен, прозерин в этой же дозе вводят повторно.

Через 10–12 ч после применения суксаметония хлорида может появиться боль в скелетных мышцах. Предварительное (за 1 мин до введения суксаметония) введение 3–4 мг d-тубокурарина препятствует возникновению миалгий и фибриллярных подергиваний мышц.