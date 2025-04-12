дозу устанавливают индивидуально с учетом тяжести и локализации инфекции, чувствительности возбудителя. Препарат назначают внутрь. Рекомендуется принимать за 30–60 мин до еды, запивая водой. Для взрослых средняя суточная доза составляет 1–4 г/сут, ее распределяют на 2–4 приема. Максимальная суточная доза — 4 г.

Препарат в дозе по 500 мг 2 раза в сутки (через каждые 12 ч) назначают при лечении стрептококкового фарингита, инфекций кожи и неосложненного цистита.

Для лечения гонореи мужчинам назначают 3 г цефалексина в комбинации с 1 г пробенецида; при гонорее у женщин — 2 г цефалексина в комбинации с 0,5 г пробенецида.

Для детей средняя суточная доза обычно составляет 25–50 мг/кг массы тела, но не больше 100 мг/кг массы тела в сутки, распределяют на 2–4 приема.

При тяжелом течении инфекции суточная доза может быть повышена до 100 мг/кг массы тела, а количество приемов увеличивают до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 4 г.

Детям в возрасте 1–6 лет назначают по 250–500 мг цефалексина (1–2 мерные ложки суспензии) через каждые 12 ч. Детям в возрасте 6–12 лет — по 500–1000 мг цефалексина (2–4 мерные ложки суспензии) через каждые 12 ч.

При воспалении среднего уха у детей рекомендуется назначать препарат в суточной дозе 75–100 мг/кг массы тела в сутки, распределяют на 4 приема.

Лечение цефалексином продолжают еще не менее 2 дней после исчезновения симптомов заболевания. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококком, минимальная продолжительность лечения составляет 10 дней.

Пациентам с почечной недостаточностью необходима коррекция режима дозирования.