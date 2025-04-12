Цефалексин Алкалоид® (Cefalexin Alkaloid®)
Цефалексин Алкалоид инструкция по применению
Состав
Цефалексин - 250 мг/5 мл
Показания Цефалексин Алкалоид
инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к цефалексину микроорганизмами:
- инфекции ЛОР-органов, дыхательных путей (ангина, тонзиллит, синусит, мастоидит, средний отит, острый и хронический бронхит);
- инфекции кожи и мягких тканей;
- инфекции костных тканей;
- инфекции мочеполовой системы, включая гонорею.
Применение Цефалексин Алкалоид
дозу устанавливают индивидуально с учетом тяжести и локализации инфекции, чувствительности возбудителя. Препарат назначают внутрь. Рекомендуется принимать за 30–60 мин до еды, запивая водой. Для взрослых средняя суточная доза составляет 1–4 г/сут, ее распределяют на 2–4 приема. Максимальная суточная доза — 4 г.
Препарат в дозе по 500 мг 2 раза в сутки (через каждые 12 ч) назначают при лечении стрептококкового фарингита, инфекций кожи и неосложненного цистита.
Для лечения гонореи мужчинам назначают 3 г цефалексина в комбинации с 1 г пробенецида; при гонорее у женщин — 2 г цефалексина в комбинации с 0,5 г пробенецида.
Для детей средняя суточная доза обычно составляет 25–50 мг/кг массы тела, но не больше 100 мг/кг массы тела в сутки, распределяют на 2–4 приема.
При тяжелом течении инфекции суточная доза может быть повышена до 100 мг/кг массы тела, а количество приемов увеличивают до 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 4 г.
Детям в возрасте 1–6 лет назначают по 250–500 мг цефалексина (1–2 мерные ложки суспензии) через каждые 12 ч. Детям в возрасте 6–12 лет — по 500–1000 мг цефалексина (2–4 мерные ложки суспензии) через каждые 12 ч.
При воспалении среднего уха у детей рекомендуется назначать препарат в суточной дозе 75–100 мг/кг массы тела в сутки, распределяют на 4 приема.
Лечение цефалексином продолжают еще не менее 2 дней после исчезновения симптомов заболевания. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококком, минимальная продолжительность лечения составляет 10 дней.
Пациентам с почечной недостаточностью необходима коррекция режима дозирования.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к цефалоспоринам (в том числе пенициллинового ряда).
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота, рвота, боль в желудке, стоматит; редко — псевдомембранозный колит;
со стороны гепатобилиарной системы: транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, билирубина, сухость во рту, гепатит, холестатическая желтуха (временного характера);
со стороны мочевыделительной системы: обратимый интерстициальный нефрит, острый канальцевый некроз (при применении препарата в высоких дозах или пациентами с почечной недостаточностью), токсическая нефропатия;
со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — эозинофилия, нейтропения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, панцитопения, агранулоцитоз;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд, крапивница; редко — полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз;
со стороны иммунной системы: анафилактический шок, отек Квинке;
неврологические нарушения: головная боль, головокружение, возбуждение, спутанность сознания, галлюцинации;
другие: генитальный кандидоз, вагинит, артралгия, артрит, общая слабость.
Особые указания
с осторожностью назначают препарат пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек и печени (колит). Применение цефалексина может вызвать положительную прямую реакцию Кумбса и исказить показатели уровня глюкозы в крови. Во время терапии не следует употреблять алкоголь.
В состав препарата входит сахароза, поэтому пациентам с непереносимостью любых сахаров перед применением цефалексина необходимо проконсультироваться с врачом.
Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждая доза (250 мг/5 мл) содержит 2,8 г сахарозы. У пациентов с гиперчувствительностью к пенициллинам возможны аллергические реакции на антибиотики цефалоспоринового ряда.
Применение в период беременности и кормления грудью
В период беременности и кормления грудью препарат можно назначать только по жизненным показаниями.
Дети препарат назначают детям старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами
У некоторых пациентов во время лечения цефалексином могут появляться следующие симптомы: головная боль, утомляемость, галлюцинации, ажитация, спутанность сознания, поэтому необходимо воздержаться от управления транспортными средствами или работы со сложными механизмами.
Взаимодействия
цефалексин может снизить эффективность пероральных контрацептивов, содержащих эстрогены.
Одновременное применение цефалоспоринов и аминогликозидов может привести к повышению нефротоксического эффекта. Применение данных лекарственных средств необходимо исключить пациентам с почечной недостаточностью. Одновременное применение цефалексина и колестирамина уменьшает всасывание и эффективность цефалексина. Поэтому препарат назначают за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестирамина.
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, боль в брюшной полости, диарея, гематурия.
Лечение: симптоматическое. Промыть желудок, принять активированный уголь. При приеме доз, которые в 5–10 раз превышают терапевтические, нет необходимости назначать специальную терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Приготовленную суспензию хранить 7 сут при температуре не выше 25 °С и 14 сут — в холодильнике (2–8 °С).