для лечения Вита-мелатонин назначают взрослым в дозе 3–6 мг (1–2 таблетки) в сутки за 30 мин перед сном каждый день, желательно в одно и то же время.

Курс лечения продолжают до восстановления физиологического ритма «сон–бодрствование», но не более 1 мес.

С профилактической целью дозу препарата и длительность его применения определяет врач в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и течения заболевания. Обычно назначают по 1–2 таблетки в сутки за 30 мин перед сном, желательно в одно время ежедневно в течение 2 мес с недельным перерывом между курсами (курс применения — 1 мес).

Для лечения хронических нарушений сна (в том числе при сопутствующей АГ и/или гиперхолестеринемии) у пациентов пожилого возраста препарат назначают в минимальной эффективной дозе 1,5 мг (½ таблетки) 1 раз в сутки за 30 мин перед сном. При недостаточной эффективности дозу повышают до 3 мг. Отмену препарата следует проводить постепенно, снижая дозу в течение 1–2 нед.

По такой же схеме препарат принимают при повышенном АД и гипертонической болезни пациенты пожилого возраста. Препарат можно применять в течение 3–6 мес с интервалами по 1 нед между месячными курсами лечения.

Почечная недостаточность. Отсутствуют исследования относительно влияния разной степени почечной недостаточности на фармакокинетику мелатонина, поэтому мелатонин необходимо применять с осторожностью таким пациентам.

Нарушения функции печени. Отсутствует опыт применения мелатонина у пациентов с нарушениями функции печени. Опубликованные данные свидетельствуют о заметно повышенных уровнях эндогенного мелатонина в дневные часы в результате снижения клиренса у таких пациентов. Поэтому мелатонин не рекомендуется применять пациентам с нарушениями функции печени.