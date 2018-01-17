во время и в течение 24 ч после приема препарата не разрешается употреблять алкогольные напитки.

Существует ряд доказательств, что повторное воздействие левамизола может быть связано с аллергическими реакциями, включая гематологические нарушения, такие как лейкопения. Поэтому рекомендованную дозу нельзя превышать. Необходима осторожность при применении Декариса в комбинации с препаратами, которые могут негативно влиять на гематопоэз.

О лейкоцитокластическом васкулите сообщалось при применении левамизола.

Синдром Стивенса — Джонсона. У пациентов, получавших комбинацию 5-фторурацила и левамизола, зарегистрированы случаи синдрома Стивенса — Джонсона, однако причинно-следственная связь не установлена. Если появляются симптомы синдрома Стивенса — Джонсона, применение препарата Декарис следует немедленно прекратить. Лучший результат в лечении синдрома Стивенса — Джонсона достигается при ранней диагностике.

Лейкоэнцефалопатия. При применении доз препарата, существенно превышающих рекомендованные, и в случае лечения в течение длительного периода сообщалось о появлении лейкоэнцефалопатии. У большинства пациентов она была обратимой, и ранняя терапия ГКС имела положительный результат. Однако остается неясным, существует ли причинно-следственная связь с левамизолом.

Цирроз печени. При наличии цирроза печени C max левамизола гидрохлорида незначительно повышается, но AUC увеличивается в 4 раза. Поскольку клиническая значимость такого взаимодействия не определена, пациентам с циррозом печени следует внимательно следить за возможными побочными реакциями. Если наблюдаются такие реакции, возможно, придется снизить дозу или прекратить применение препарата.

Периферическая нейропатия. При одновременном применении левамизола с 5-фторурацилом были зарегистрированы случаи периферической нейропатии, однако причинно-следственная связь не установлена. Если при применении возникают симптомы, указывающие на развитие периферической нейропатии, следует пересмотреть соотношение пользы/риска прежде чем продолжать лечение.

Вспомогательные вещества. Препарат Декарис, таблетки по 50 мг, содержит краситель желтый закат FCF (Е110), который может вызывать аллергические реакции.

Препарат Декарис, таблетки по 150 мг, содержит лактозу и сахарозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, лактозы и фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или сахароза-изомальтозной недостаточностью не следует применять препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью

Период беременности. В исследовании на животных не наблюдали тератогенного действия. Хорошо контролируемых исследований с участием беременных не проводили, поэтому в период беременности Декарис можно назначать только в случае, если ожидаемая польза превышает возможный риск от применения препарата.

Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли левамизол в грудное молоко женщины, однако он определялся в коровьем молоке. Для предотвращения негативного влияния на младенца нужно решить вопрос о необходимости приема препарата для женщины, которая кормит грудью.

Фертильность. Репродуктивные исследования на животных не показали влияния на фертильность.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не доказано, что левамизол влияет на способность управлять автомобилем или другими механизмами, хотя сообщалось о энцефалопатии как об очень редкой побочной реакции при лечении левамизолом.

Дети. Таблетки по 150 мг нельзя назначать детям! Таблетки по 50 мг применять у детей в возрасте от 3 лет по назначению и под наблюдением врача.