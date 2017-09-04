внутрь. При мышечной дистрофии, амиотрофическом боковом склерозе и других заболеваниях нервно-мышечной системы суточная доза составляет 50–100 мг. Принимают в течение 30–60 дней, повторяя курс лечения через 2–3 мес.

При нарушении сперматогенеза и потенции у мужчин суточная доза составляет 100–300 мг. В сочетании с гормональной терапией назначают в течение 30 дней.

При угрозе прерывания беременности a -токоферола ацетат принимают в суточной дозе 100–150 мг в течение 7–14 дней, при нарушении внутриутробного развития плода назначают в I триместре беременности по 100–150 мг/сут ежедневно или через день. При атеросклерозе, миокардиодистрофии, заболеваниях периферических сосудов применяют вместе с витамином А по 100 мг препарата в сутки; курс лечения — 20–40 дней с возможным повторением через 3–6 мес.

В комплексной терапии витамин Е назначают в дозе 50–100 мг 1–2 раза в сутки (продолжительность курса лечения — 1–3 нед). При заболеваниях кожи суточная доза препарата составляет 50–100 мг (курс лечения составляет 20–40 дней). При склеродермии, гипотрофии и снижении резистентности капилляров у детей грудного возраста применяют в суточной дозе 5–10 мг.