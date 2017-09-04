Альфа-токоферола ацетат (витамин E) (Alfa-tocopheroli acetas (vitaminum E)) (62881) - инструкция по применению ATC-классификация
Альфа-токоферола ацетат инструкция по применению
Фармакологические свойства
a -Токоферола ацетат (витамин Е) — антиоксидант. Тормозит реакции ПОЛ, усиливающегося при многих заболеваниях, предупреждает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Принимает участие в процессах тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах. При дефиците витамина Е развиваются дегенеративные изменения в мышцах, повышается проницаемость и ломкость капилляров, перерождается эпителий семенных канальцев и яичек, отмечаются дегенеративные процессы в нервной ткани и гепатоцитах. Недостаточность витамина Е может вызвать гемолитическую желтуху новорожденных, синдром мальабсорбции, стеаторею.
После всасывания в пищеварительном тракте большая часть препарата попадает в лимфу. Быстро распределяется по всем тканям, медленно выводится с желчью и в виде метаболитов — с мочой.
Показания Альфа-токоферола ацетат
мышечная дистрофия различного генеза, дерматомиозит, контрактура Дюпюитрена, амиотрофический боковой склероз, дерматоз, псориаз, дисфункция мужских половых желез, нарушение менструального цикла, угроза прерывания беременности. Препарат эффективен при склеродермии, гипотрофии и других заболеваниях у детей. a - Токоферола ацетат может повышать эффективность противосудорожных средств при эпилепсии. Препарат применяют при спазмах периферических сосудов, атеросклерозе, гипертонической болезни, миокардиодистрофии, в комплексной терапии других сердечно-сосудистых заболеваний и глазных болезней. a - Токоферола ацетат уменьшает выраженность побочного действия химиотерапевтических средств.
Применение Альфа-токоферола ацетат
внутрь. При мышечной дистрофии, амиотрофическом боковом склерозе и других заболеваниях нервно-мышечной системы суточная доза составляет 50–100 мг. Принимают в течение 30–60 дней, повторяя курс лечения через 2–3 мес.
При нарушении сперматогенеза и потенции у мужчин суточная доза составляет 100–300 мг. В сочетании с гормональной терапией назначают в течение 30 дней.
При угрозе прерывания беременности a -токоферола ацетат принимают в суточной дозе 100–150 мг в течение 7–14 дней, при нарушении внутриутробного развития плода назначают в I триместре беременности по 100–150 мг/сут ежедневно или через день. При атеросклерозе, миокардиодистрофии, заболеваниях периферических сосудов применяют вместе с витамином А по 100 мг препарата в сутки; курс лечения — 20–40 дней с возможным повторением через 3–6 мес.
В комплексной терапии витамин Е назначают в дозе 50–100 мг 1–2 раза в сутки (продолжительность курса лечения — 1–3 нед). При заболеваниях кожи суточная доза препарата составляет 50–100 мг (курс лечения составляет 20–40 дней). При склеродермии, гипотрофии и снижении резистентности капилляров у детей грудного возраста применяют в суточной дозе 5–10 мг.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату.
Побочные эффекты
аллергические реакции, при их возникновении препарат отменяют.
Особые указания
с осторожностью назначают при остром инфаркте миокарда, выраженном атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии.
Взаимодействия
a -токоферола ацетат нельзя применять одновременно с препаратами железа, серебра, антикоагулянтами непрямого действия.
Передозировка
может проявляться диареей, болью в эпигастральной области.
Условия хранения
в сухом, темном месте.